Страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти

Страны — члены ОПЕК на встрече в Вене пришли к соглашению о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, до 32,5 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.





Как сообщили агентству два делегата из ОПЕК, картель решил сократить добычу впервые за восемь лет, установив лимит в 32,5 млн баррелей в сутки.





В конце сентября картель на неофициальной встрече в Алжире согласовал ограничение добычи в диапазоне 32,5–33 млн баррелей нефти в сутки, но позже стало известно, что уровень нефтедобычи для каждой из своих стран ОПЕК установит на саммите в ноябре.





Накануне встречи министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что, если члены картеля договорятся, будут «подтянуты» коллеги из стран, не входящих в ОПЕК, в том числе Россия.





В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть подскочили на фоне новостей о достижении договоренности ОПЕК по заморозке добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.

Так, январские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 8,18%, до $48,93 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе увеличились на 7,72%, до $49,96 за баррель.



