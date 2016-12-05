«Адмирал Кузнецов» потерял второй истребитель

Министерство обороны России сообщило, что российский истребитель Су-33 потерпел аварию в Средиземном море во время посадки на авианосец «Адмирал Кузнецов».





Пилот истребителя Су-33 успел катапультировался и был подобран вертолетом.





В Кремле прокомментировали крушение российского истребителя при посадке на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, самое главное — что пилот остался жив.





14 ноября телеканал Fox News сообщил о том, что российский истребитель МиГ-29 из-за технической неисправности потерпел аварию за несколько километров до авианесущего крейсера во время захода на посадку. Тогда летчик также своевременно катапультировался и не пострадал, заявили в Минобороны.





Как позже выяснилось, перед неудачной посадкой истребителю пришлось уйти на второй круг из-за обрыва тросов авиафинишера на палубе корабля. Уже во время нахождения самолета в зоне ожидания у него отказали оба двигателя.





Аэрофинишеры — достаточно простая и давно известная технология. Она используется еще со времен Второй мировой войны, но широкое распространение получила в моделях авианосцев, построенных в послевоенное время. При посадке самолет выпускает «гак» — грубо говоря, крючок, который цепляет тросы, закрепленные поперек посадочной полосы на палубе авианосца. Затем специальное фрикционное устройство «гасит» энергию заходящего на посадку самолета и тормозит его пробег — иначе на такой короткой палубе его физически невозможно затормозить. Ни тормоза, ни реверс двигателя не позволяют погасить энергию и скорость на таких коротких участках.





Напомним, что авианосная группа Северного флота начала поход в Средиземное море 15 октября. В состав группы помимо "Адмирала Кузнецова" входят тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения. С 10 ноября располагающиеся на борту "Адмирала Кузнецова" корабельные истребители ВМФ России находятся в восточной части Средиземного моря у берегов Сирии.



