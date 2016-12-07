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Лениградская Правда
7 ДЕКАБРЯ 2016, СРЕДА
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Правительство отбросило импортные костыли
7.12.2016
Правительство РФ расширило перечень медицинских изделий, которые запрещено закупать за счет бюджета за границей. Постановление было опубликовано в среду на сайте правительства, перечень дополнен 62 позициями.

Согласно новым правилам, теперь государственные и муниципальные больницы не смогут закупать за рубежом:

диагностические наборы,

хирургические и стоматологические инструменты,

технические средства реабилитации,

диагностическое оборудование, включая рентгеновские аппараты,

медицинские изделия ватно-марлевой группы,

физиотерапевтические аппараты.

инкубаторы интенсивной терапии для новорожденных.

Среди импортной продукции, которая попала под запрет — противопролежневые ортопедические подушки, подгузники, пеленки, медицинская одежда, абсорбирующее и компрессионное белье (его носят при отеках и мокнущих ранах), антисептики и дезинфицирующие препараты, наборы реагентов для определения гормонов, резус-факторов и группы крови а также факторов свертывания крови, любая марля, бинты и перевязочные материалы для ран и операций, лабораторные холодильники, операционные светильники и даже медицинские маски.

Запрещено также закупать сложное оборудование: томографы, рентген-аппараты, электрокардиографы, аппараты для МРТ, эндоскопические комплексы, инкубаторы и другое неонатальное оборудование, дефибрилляторы и даже стерилизаторы.

Под запретом импортные «ходунки» для инвалидов, слуховые аппараты, ортопедическая обувь, костыли, трости и кресла-коляски.

Из хирургического оборудования под запрет попали иглы, боры-наконечники для бормашин, скальпели, пинцеты, зонды, наборы микрохирургии , аппараты для ингаляционного наркоза и даже одноразовые шприцы.

В правительстве рассчитывают, что «принятое решение будет способствовать развитию отечественного производства медицинских изделий». Пока ограничения по указанным позициям «касаются только государственных закупок и не распространяются на импортные медицинские изделия, обращающиеся на коммерческом рынке».

Как сообщает РБК, расширение списка «импортозамещаемого» медицинского оборудования лоббировала ассоциация российских предприятий медицинской промышленности «Росмедпром». 28 ноября 2016 года ее председатель Юрий Калинин написал письмо Дворковичу с просьбой ускорить этот процесс. «Расширение перечня изделий, на которые распространяется действие ограничений, а это примерно 30% рынка, приведет к увеличению инвестиций в отрасль, локализации в России высокотехнологичных зарубежных технологий, увеличению объема закупаемой медицинской продукции и ее доступности», — указывал Калинин.

Ранее российское правительство в рамках «импортозамещение» лишило лекарств многие категории тяжело больных людей. Производство аналогичных лекарств в РФ после запрета на импорт так и не было налажено (или российские аналоги были гораздо хуже по действию и имели больше побочных эффектов). В результате многие инвалиды сегодня вынуждены возить себе лекарства для личного пользования из-за границы.

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