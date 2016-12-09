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Лениградская Правда
9 ДЕКАБРЯ 2016, ПЯТНИЦА
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В Петербурге пойман еще один полковник-миллиардер
9.12.2016
В Санкт-Петербурге при получении взятки в 100 млн руб. задержан высокопоставленный руководитель северо-западного подразделения Главного управления собственной безопасности МВД.

Речь идет о начальнике отдела № 17 ГУСБ МВД полковнике Юрии Тимченко. Его вместе с одним из подчиненных задержали накануне сотрудники ФСБ. 17-й отдел ГУСБ был образован после расформирования полицейских главков федеральных округов.

По данным Life, Тимченко был задержан вместе с еще двумя людьми, которые не служат в органах правопорядка и являются гражданскими лицами. Они, по данным издания, выполняли роль посредников при передаче взятки в размере 100 млн руб. — за эти деньги Тимченко обещал прекратить уголовное преследование по одному из материалов, собранных сотрудниками правоохранительных органов.

По информации следствия, обвиняемый знал о наличии в производстве следственных органов ГСУ СК по Санкт-Петербургу уголовного дела, возбужденного по факту неуплаты налогов ООО «Деловые линии» в сумме более 1 млрд руб., а также о наложении ареста на денежные средства данного общества в сумме не менее 1,5 млрд. «С ноября по декабрь 2016 года он неоднократно требовал от представителя ООО передать ему через посредников — Марченкова и Зиновенко — взятку в сумме не менее 100 млн руб. Она предназначалась за способствование снятию ареста с расчетных счетов и прекращению уголовного дела»,— пояснили в ведомстве.

СКР добавил, что по требованию Юрия Тимченко часть взятки в сумме 50 млн руб. должна была быть передана до 8 декабря, а вторые 50 млн руб. он хотел получить после снятия ареста с расчетных счетов ООО «Деловые линии». 

«Вечером 8 декабря в помещении одного из подземных паркингов в Санкт-Петербурге Марченков и Зиновенко получили от представителя ООО "Деловые линии" муляж денежных средств на сумму 50 млн руб. для дальнейшей передачи их Тимченко. После этого они были задержаны сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области»,— рассказал СКР. Также был задержан и Юрий Тимченко, в кабинете которого нашли денежные средства в сумме 350 тыс. руб.

Полковник Тимченко был переведен в Петербург из Москвы, где ранее служил в управлении собственной безопасности центрального аппарата МВД России.

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