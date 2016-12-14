Крымское золото вернут Украине

Окружной суд Амстердама принял решение, что скифское золото, права на которое заявили и Москва и Киев, должно быть возвращено Украине, сообщает Reuters. Согласно решению суда Крым не являлся суверенным государством и не мог объявить золото культурным наследием. Поэтому решать, кому принадлежит золото - Национальному музею истории Украины или крымским музеям, должен украинский суд. Крымские музеи обжалуют решение амстердамского суда.





Экспонаты, находившиеся в четырех крымских музеях, были переданы Нидерландам для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря». Она проходила в Музее Алларда Пирсона при Университете Амстердама с февраля 2014 года. В марте Крым по результатам референдума перешел к России. Свои права на экспонаты заявили и Москва и Киев.





В экспозиции были представлены археологические находки, датированные периодом с VI века до н.э по VII век н.э. — ювелирные украшения, посуда, оружие, детали конской упряжи, статуэтки, уникальные китайские шкатулки, найденные в ходе раскопок на территории Крыма, — так называемое скифское золото. Из 583 выставленных экспонатов 19 принадлежали киевскому Музею исторических драгоценностей Украины, остальные — четырем музеям Крыма. Среди самых ценных из них, по мнению экспертов, скульптура змееногой скифской богини, навершие шатра в виде грифона и драгоценные украшения конской упряжи.





Киевский музей получил свою часть коллекции еще осенью 2014 года, а экспонаты из крымских коллекций стали предметом судебного разбирательства: в Киеве настаивали, что они должны быть переданы Украине, Россия считала, что их следует вернуть музеям Крыма. До сих пор коллекция хранилась в музее Амстердама. Ее стоимость голландскими экспертами оценивается в €10 млн.





В начале декабря этого года украинская прокуратура объявила, что Печерский районный суд Киева наложил арест на коллекцию скифского золота. В сообщении также говорилось, что в Интерпол направлен запрос на объявление арестованной коллекции в международный розыск. Власти Крыма назвали такое решение провокационным и не имеющим юридической силы.





По словам присутствовавших на суде, в ходе слушаний украинская сторона использовала в основном политические аргументы, заявляя о том, что исторические ценности не могут быть отправлены на «территорию, оккупированную другим государством». Голландские адвокаты, представляющие интересы крымских музеев, свою аргументацию мотивировали положениями контракта, а также украинскими законами, касающимися определения госсобственности. В итоге сегодня суд вынес решение в пользу Украины.



