Японцы приготовили Путину смертельный тетродотоксин

Владимир Путин и Синдзо Абэ отужинают в ходе первого дня визита российского лидера в Японию. Стол для высоких гостей в стиле традиционной трапезы «кайсэки» со сменой множества блюд накроют в отеле «Отани-Сансо», где остановился Путин. Предполагается, что ужин начнется с аперитива, затем последует сезонная закуска, японская говядина на гриле, а также сасими из рыбы фугу и фугу во фритюре.





Далее российский президент и японский премьер продолжат общение в открытом горячем источнике с видом на японский сад, а затем направятся в обсерваторию. Там за коктейлями лидеры стран обменяются мнениями о территориальном вопросе, связанном с притязаниями Японии на четыре острова южных Курильских островов.

Ранее Путин выразил надежду, что предстоящие переговоры внесут вклад в развитие российско-японских контактов.

Первый этап визита главы России в Японию начался в четверг с города Нагато (префектура Ямагути), затем он продолжится в Токио.





В начале ноября, в ходе рабочей поездки в Японию, спикер Совфеда Валентина Матвиенко призналась в любви к японской кухне. Она также сообщила, что попробовала местный деликатес — рыбу фугу (иглобрюх), блюдо из которой при неправильном приготовлении может стать смертельно опасным.





Тетродотоксин — яд рыбы фугу. Нейротоксин, который блокирует электрические импульсы в нервах, разрушая поток ионов натрия в нервные клетки. Тетродотоксин приблизительно в 500 — 1,000 раз более сильный, чем цианид калия. Одного грамма яда фугу достаточно, чтобы убить 500 человек и нет никакого известного противоядия. Этот яд в Японии называют не иначе, как теппо («пистолет»). Это происходит от выражения teppo ni ataru («быть застреленным»). Слово ataru также означает «страдать от пищевого отравления».



