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Японцы приготовили Путину смертельный тетродотоксин
15.12.2016
Владимир Путин и Синдзо Абэ отужинают в ходе первого дня визита российского лидера в Японию. Стол для высоких гостей в стиле традиционной трапезы «кайсэки» со сменой множества блюд накроют в отеле «Отани-Сансо», где остановился Путин. Предполагается, что ужин начнется с аперитива, затем последует сезонная закуска, японская говядина на гриле, а также сасими из рыбы фугу и фугу во фритюре.

Далее российский президент и японский премьер продолжат общение в открытом горячем источнике с видом на японский сад, а затем направятся в обсерваторию. Там за коктейлями лидеры стран обменяются мнениями о территориальном вопросе, связанном с притязаниями Японии на четыре острова южных Курильских островов.

Ранее Путин выразил надежду, что предстоящие переговоры внесут вклад в развитие российско-японских контактов.

Первый этап визита главы России в Японию начался в четверг с города Нагато (префектура Ямагути), затем он продолжится в Токио.

В начале ноября, в ходе рабочей поездки в Японию, спикер Совфеда Валентина Матвиенко призналась в любви к японской кухне. Она также сообщила, что попробовала местный деликатес — рыбу фугу (иглобрюх), блюдо из которой при неправильном приготовлении может стать смертельно опасным.

Тетродотоксин — яд рыбы фугу. Нейротоксин, который блокирует электрические импульсы в нервах, разрушая поток ионов натрия в нервные клетки. Тетродотоксин приблизительно в 500 — 1,000 раз более сильный, чем цианид калия.  Одного грамма яда фугу достаточно, чтобы убить 500 человек и нет никакого известного противоядия. Этот яд в Японии называют не иначе, как теппо («пистолет»). Это происходит от выражения teppo ni ataru («быть застреленным»). Слово ataru также означает «страдать от пищевого отравления».

Каждый год приблизительно 20 человек в Японии страдают от отравления мясом фугу, и некоторые из них умирают. Четырнадцать человек умерли от яда в период между 2002 и 2006. В начале 2009 отравились шесть мужчин в северной Японии, съев жареные яички иглобрюхих, приготовленные не лицензированным поваром. В 1950-х, 400 человек умерли и 31,056 отравились всего за один единственный год. Большинство отравлений и смертельных случаев приписаны любительским поварам, которые некомпетентно готовят этот популярный деликатес.

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