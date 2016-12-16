Суд арестовал земельные наделы Улюкаева

Суд санкционировал арест имущества бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. «29 ноября был наложен арест на десять земельных участков и жилой дом в Смоленской области», - уточнили в суде. И, судя по всему, аресты имущества бывшего министра в качестве обеспечительной меры по деле о взятке продолжатся.





Согласно данным 2014 года, Алексей Улюкаев владеет недвижимостью в 112 тысяч «квадратов», а именно 15 участками земли (111 тыс. кв. м), тремя жилыми домами (943 кв. м), тремя квартирами (331 кв. м).





Доход в 2013 году составлял 85,7 млн рублей, в 2014-м – 51,5 млн. На имя его второй жены задекларирован участок в 1,4 тыс. кв. м, две квартиры (61 и 46 кв. м), а также пять земельных участков в Крыму общей площадью 1,8 тыс. кв. м, два особняка (162 и 250 кв. м).+





С 2013 года, когда Улюкаев был министром экономического развития, размер его земельных наделов увеличился с 10 гектаров до 15 гектаров. По самым скромным оценкам, их стоимость составляет 20 миллионов долларов. Плюс особняк в 520 квадратных метров и московская квартира в центре в 224 квадрата.





Как чиновник, ни дня не проработавший в бизнесе, заимел недвижимость более чем на 25 миллионов долларов?!



