В Турции расстрелян посол России

Нпадение на посла РФ в Турции произошло 19 декабря во время открытия фотовыставки под названием "Россия глазами турок" в центре современного искусства в Анкаре. Неизвестный выстрелил в Андрея Карлова несколько раз. Дипломат умер. Еще три человека получили серьезные ранения. Несмотря на заявления о случайности попадания по российскому дипломату, сообщается, что послу стреляли в спину.





Позже полиции удалось ликвидировать преступника. По словам очевидцев, перед началом стрельбы он прокричал "Убирайтесь!". Убийцей российского посла был сотрудник полиции 1994 года рождения, сообщил глава МВД Турции. Власти Турции задержали мать и сестру убийцы российского посла.





Президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре проинформировал российского коллегу Владимира Путина о нападении на посла России в Анкаре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.





«Президент Эрдоган позвонил Путину и проинформировал о нападении», — сказал Калын.





В свою очередь, МИД Турции решительно осудил вооруженное нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова.





«Турция осуждает этот вероломный террористический акт. Нападавший был обезврежен. Этот трагическое событие будет широко и всесторонне расследовано. Все ответственные предстанут перед турецким правосудием», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, сообщает агентство «Анадолу».



