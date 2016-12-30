ФСБ провела обыски у руководства порта Усть-Луга

Сотрудники ФСБ пришли с обыском в центральный офис управляющей компании порта Усть-Луга в Санкт-Петербурге. Аналогичные следственные действия прошли и в загородном доме на Медном озере во Всеволожском районе Ленобласти, где проживает глава совета директоров компании "Усть-Луга" Валерий Израйлит. У бизнесмена изъяли сумку с драгоценностями. Более того, суд избрал Израйлиту меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 января в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Ему предъявлено обвинение.

Валерия Израйлита подозревают в мошенническом хищении почти 1,5 млрд рублей, которые были выданы для порта. Следствие считает, что деньги через подставные фирмы отправляли в офшоры. В прошлом году в рамках этого дела был заочно арестован и объявлен в международный розыск 60-летний петербуржец Александр Зарецкий. Именно он считается соучастником хищения полутора миллиардов рублей. Розыск ничего не дал, хотя известно, что Зарецкий находится в Израиле.

По версии следствия, эти полтора миллиарда ушли как раз через «Усть-Лужскую проектно-инжиниринговую компанию», возглавляемую Зарецким. Механизм же, по мнению контрразведчиков, был прост – завышение смет, а маржа отправлялась в офшоры Вирджинских островов.







Кроме того. в 2010 году компания "Усть-Луга" взяла у банка ВТБ кредит на сумму в 600 миллионов рублей, обязавшись вернуть его до ноября 2015-го. Гарантом соглашения выступила администрация Ленобласти. Однако, пишут "Ведомости", в январе 2015 года "Компания "Усть-Луга" перестала делать взносы по задолженности. ВТБ через суд потребовал вернуть долг, а вскоре подал иск о признании компании банкротом. Суд компанию банкротом не признал, а долг в ноябре этого года покрыла региональная администрация. Теперь "Компания "Усть-Луга" должна расплатиться с Ленобластью.





В марте 2015 года ФСБ задержала в Усть-Луге контейнер с элитным алкоголем, в мае 2016 года в этом же порту обнаружили партию турецкой одежды, записанной в декларациях как стройматериалы. Позже по делу о контрабанде алкоголя арестовали петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко.

ОАО "Компания Усть-Луга" создано в 1992 году специально для реализации проекта строительства на Балтике в Лужской губе Финского залива морского торгового порта Усть-Луга мощностью 180 млн тонн различных грузов в год. Строительство нового российского порта велось в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России" на условиях государственно-частного партнерства.





Валерий Израйлит родился 9 марта 1962 года в Коми АССР. Начинал свою карьеру с простых рабочих специальностей в строительных и производственных компаниях. Позже дослужился до старшего инженера в одной из киностудий Ленинграда. В 1990-е стал консультантом по международному маркетингу.





С 1999 года Израйлит занял пост генерального директора ОАО "Компания Усть-Луга", управляющей строительством и одноименным портом. Через шесть лет стал председателем совета директоров компании. Также он президент Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области. Разумеется, видный деятель «Единой России». Что касается личного бизнеса, то он не только был совладельцем ЗАО «Кингисеппский завод ферросплавов», но и зарабатывал в «Агрофирме Ручьевский разлив» вместе с областным миллиардером Владимир Рыбальченко и Андреем Муровым – сыном недавно покинувшего пост начальника ФСО России Евгения Мурова.





В 1983 году Василеостровский суд приговаривал Израйлитак трем годам лишения свободы за незаконные валютные операции. В 1987 году Израйлит вновь осуждается к году колонии за рэкет. В апреле 1991 года его за контрабанду арестовывает Следственная служба КГБ, и он первый раз попадает в историческую внутреннюю тюрьму НКВД, что сегодня на Захарьевской улице Петербурга. И вот - очередная ходка.

Как же человек с такой уголовной биографией оказался во главе одного из крупнейших портов России. В конце 90-х, не без помощи близких Владимиру Якунину людей, Израйлит оказался в обойме ОАО «Компания Усть-Луга». Напомним, что Якунин с 1997 по 2000 год – начальник Северо-Западной инспекции Главного контрольного управления президента, после чего ушел в Минтранс и курировал как раз морские порты. Израйлит - человек бывшего главы РЖД. А раз патрон в опале, очередь дошла и до его приспешников.



