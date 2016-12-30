 Rambler's Top100
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
Путин обвенчался с Алиной Кабаевой в Иверском монастыре
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
У Людмилы Путиной молодой муж (ФОТО)
Кабаева родила второго ребенка от Путина
Лениградская Правда
30 ДЕКАБРЯ 2016, ПЯТНИЦА
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
ФСБ провела обыски у руководства порта Усть-Луга
29.12.2016
Сотрудники ФСБ пришли с обыском в центральный офис управляющей компании порта Усть-Луга в Санкт-Петербурге. Аналогичные следственные действия прошли и в загородном доме на Медном озере во Всеволожском районе Ленобласти, где проживает глава совета директоров компании "Усть-Луга" Валерий Израйлит. У бизнесмена изъяли сумку с драгоценностями. Более того, суд избрал Израйлиту меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 января в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Ему предъявлено обвинение.

Валерия Израйлита подозревают в мошенническом хищении почти 1,5 млрд рублей, которые были выданы для порта. Следствие считает, что деньги через подставные фирмы отправляли в офшоры. В прошлом году в рамках этого дела был заочно арестован и объявлен в международный розыск 60-летний петербуржец Александр Зарецкий. Именно он считается соучастником хищения полутора миллиардов рублей. Розыск ничего не дал, хотя известно, что Зарецкий находится в Израиле.

По версии следствия, эти полтора миллиарда ушли как раз через «Усть-Лужскую проектно-инжиниринговую компанию», возглавляемую Зарецким. Механизм же, по мнению контрразведчиков, был прост – завышение смет, а маржа отправлялась в офшоры Вирджинских островов.

Кроме того. в 2010 году компания "Усть-Луга" взяла у банка ВТБ кредит на сумму в 600 миллионов рублей, обязавшись вернуть его до ноября 2015-го. Гарантом соглашения выступила администрация Ленобласти. Однако, пишут "Ведомости", в январе 2015 года "Компания "Усть-Луга" перестала делать взносы по задолженности. ВТБ через суд потребовал вернуть долг, а вскоре подал иск о признании компании банкротом. Суд компанию банкротом не признал, а долг в ноябре этого года покрыла региональная администрация. Теперь "Компания "Усть-Луга" должна расплатиться с Ленобластью.

В марте 2015 года ФСБ задержала в Усть-Луге контейнер с элитным алкоголем, в мае 2016 года в этом же порту обнаружили партию турецкой одежды, записанной в декларациях как стройматериалы. Позже по делу о контрабанде алкоголя арестовали петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко.

ОАО "Компания Усть-Луга" создано в 1992 году специально для реализации проекта строительства на Балтике в Лужской губе Финского залива морского торгового порта Усть-Луга мощностью 180 млн тонн различных грузов в год. Строительство нового российского порта велось в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России" на условиях государственно-частного партнерства. 

Валерий Израйлит родился 9 марта 1962 года в Коми АССР. Начинал свою карьеру с простых рабочих специальностей в строительных и производственных компаниях. Позже дослужился до старшего инженера в одной из киностудий Ленинграда. В 1990-е стал консультантом по международному маркетингу.

С 1999 года Израйлит занял пост генерального директора ОАО "Компания Усть-Луга", управляющей строительством и одноименным портом. Через шесть лет стал председателем совета директоров компании. Также он президент Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области. Разумеется, видный деятель «Единой России». Что касается личного бизнеса, то он не только был совладельцем ЗАО «Кингисеппский завод ферросплавов», но и зарабатывал в «Агрофирме Ручьевский разлив» вместе с областным миллиардером Владимир Рыбальченко и Андреем Муровым – сыном недавно покинувшего пост начальника ФСО России Евгения Мурова.

В 1983 году Василеостровский суд приговаривал Израйлитак трем годам лишения свободы за незаконные валютные операции. В 1987 году Израйлит вновь осуждается к году колонии за рэкет. В апреле 1991 года его за контрабанду арестовывает Следственная служба КГБ, и он первый раз попадает в историческую внутреннюю тюрьму НКВД, что сегодня на Захарьевской улице Петербурга. И вот - очередная ходка.

Как же человек с такой уголовной биографией оказался во главе одного из крупнейших портов России. В конце 90-х, не без помощи близких Владимиру Якунину людей, Израйлит оказался в обойме ОАО «Компания Усть-Луга». Напомним, что Якунин с 1997 по 2000 год – начальник Северо-Западной инспекции Главного контрольного управления президента, после чего ушел в Минтранс и курировал как раз морские порты. Израйлит - человек бывшего главы РЖД. А раз патрон в опале, очередь дошла и до его приспешников.

Оперативники ФСБ, побеспокоившие Израйлита 28 декабря в семь утра в его собственном особняке, не позволили ему воспользоваться мобильной связью и высокими связями. Да и без толку это было. По информации СМИ, арест Израйлита согласовывался в Кремле.
Служба информации "Ленинградской правды", 29.12.2016

| | Поделиться

Новости
Медведев запретил валокордин
23.12.2016
Аптечные сети, работающие в Москве, ограничили продажу спиртосодержащих настоек и лекарств. "Валокордин отпускаем по одной упаковке, в наличии много. В виде исключения отпустим две, если подойдете. Пока такое распоряжение: все спиртовые и спиртосодержащие лекарства — одну-две упаковки в руки".
Из-за убийства посла Путин отменил визит на спектакль по пьесе Грибоедова
20.12.2016
Планировалось, что в Малом театре на открытии отремонтированной основной сцены президенту РФ Владимиру Путина покажут спектакль «Горе от ума».
Евросоюз продлил санкции против России
19.12.2016
«Оценив имплементацию минских соглашений на заседании Европейского совета 15 декабря, главы государств и правительств ЕС открыли путь к продлению санкций еще на шесть месяцев — до 31 июля 2017 года. Совет формально принял это решение 19 декабря 2016 года по письменной процедуре».
Дайджест федеральных СМИ
Как Улюкаев дошел до ручки
16.11.2016
Министр к взятке в $2 млн. не прикасался, а след на его руке остался от ручки кейса, которую чекисты также предусмотрительно обработали специальным веществом.
Пляж для виолончелиста Ролдугина
2.11.2016
Помимо панамских схем у маэстро обнаружились 320 метров пляжа в Сочи.
Зариновый распил
8.10.2016
СКР выявил миллионные хищения при утилизации химоружия - 2 миллионов артиллерийских снарядов, содержащих зарин и люизит.
Расстрельное дело миллиардера Рыболовлева
5.10.2016, Новая газета
Бывшие компаньоны за глаза называли его не Рыбой, что было бы логичным, а Чешуей. Такие уж у него деловые качества.
Квартиры для бабушки Алины Кабаевой
27.09.2016
Двое бизнесменов, входящие в список богатейших людей России по версии Forbes, — Геннадий Тимченко и Петр Колбин, — продали три квартиры в элитных районах Москвы и Санкт-Петербурга полной тезке бабушки олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
Спортивные ценности семьи Ротенбергов
22.11.2016
Пока братья Аркадий и Борис отстраивают в Петербурге гигантские спортивные комплексы, их дети проявляют недюжинные таланты в спортивном менеджменте, футболе и хоккее.
ФИФА забраковала газон «Зенит-Арены»
3.11.2016
Комиссия ФИФА признала выкатное поле "Зенит-арены" непригодным для проведения матчей. Норматив колебаний превышен в семь раз.
Материнский капитал Матвиенко
31.10.2016
Получив от города землю под застройку за 448 млн. рублей, офшоры сына бывшего губернатоар Валентины Матвиенко перепродали ее структурам Вексельберга за более чем 1 млрд. рублей.
Семейный бизнес спикера ЗАКСа Макарова
15.09.2016
Семейная бизнес-сеть председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова опутала весь город на Неве.
Барсукова приговорили к 23 годам колонии
18.08.2016
Владимир Барсуков (Кумарин) приговорен к 23 годам колонии строгого режима за покушение на жизнь своего бизнес-партнера.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2016
01 03 05 06 08 09
10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru