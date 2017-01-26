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Лениградская Правда
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В центре Петербурга собираются запустить ядерный реактор
25.01.2017
Санкт-Петербург и его жители в очередной раз становятся заложниками неконтролируемой воли властей. СМИ сообщили что в первом квартале 2017 года будет проводится первая загрузка ядерного топлива на строящийся на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов". О том, что загрузку ядерного топлива в реакторы «Академика Ломоносова» точно начнут на «Балтийском заводе», подтвердило недавно и официальное издание Правительства РФ – «Российская газета».

Строительство ПЭБ, начатое в 2008 году и замороженное в середине 2011 года, возобновилось в декабре 2012 года, когда был подписан контракт между ООО «Балтийский завод – Судостроение» и заказчиком энергоблока, концерном «Росэнергоатом». По условиям контракта, Балтийский завод обязался сдать ПЭБ, готовый к буксировке на место эксплуатации, 9 сентября 2016 года. 

Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» - головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности, разработанный ОКБМ им. И.И. Африкантова. Энергоустановка ПАТЭС имеет максимальную электрическую мощность более 70 МВт и включает две реакторные установки КЛТ-40С. Предполагаемое место базирования первой ПАТЭС – чукотский город Певек. Станция предназначена для тепло- и электроснабжения, а также для опреснения морской воды. 

Водо-водяной атомный реактор КЛТ-40С  мощностью около 40 МВт и тепловой мощностью 150 Гкал в час рассчитан на 36-летнюю эксплуатацию с двумя перегрузками активных зон через каждые 12 лет. 

Таким образом, "Росатом" в историческом центре Питера  на Васильевском  острове будет загружать тонны высокообогащённого ядерного топлива в две реакторные установки КЛТ-40С. Самой ответственной и потенциально опасной процедурой в эксплуатации любого реактора является именно его пуск. "Росатом" намерен провести опасные эксперименты в историческом центре великого города, при этом нельзя исключить вероятность повторения ядерных аварий, которые уже случались ранее в Советском Союзе.

18 января 1970 года произошла радиационная катастрофа на заводе «Красное Сормово»  (Нижний Новгород). При строительстве атомной подводной лодки К-320 произошел неразрешенный запуск реактора, который отработал на запредельной мощности около 15 секунд. При этом произошло радиоактивное заражение зоны цеха, в котором строилось судно. В цехе находилось около 1000 рабочих. Радиоактивного заражения местности удалось избежать из-за закрытости цеха. В тот день многие ушли домой, не получив необходимой дезактивационной обработки и медицинской помощи. Шестерых пострадавших доставили в московскую больницу, трое из них скончались через неделю с диагнозом острая лучевая болезнь, а с остальных взяли подписку о неразглашении произошедшего на 25 лет.

Основные работы по ликвидации аварии продолжались до 24 апреля 1970 года. В них приняло участие более тысячи человек. К январю 2005 года в живых из них осталось 380 человек.

В в Уссурийским заливе, в бухте Чажма 10 августа 1985 г. произошла самая тяжёлая радиационная авария за всё время существования отечественного атомного флота. На АПЛ К-431, находившейся у пирса СЗР «Звезда», из-за нарушения персоналом правил перегрузки ядерного топлива в одном из реакторов возникла СЦР и произошёл паровой взрыв. В результате была выброшена сборка со свежезагруженным ядерным топливом, и начался пожар, продолжавшийся 2,5 ч.  Сформировался радиоактивный шлейф полосой в 5,5 км, который пересёк полуостров Дунай в северо-западном направлении и вышел к побережью Уссурийского залива, пройдя по акватории 30 км. Суммарная активность выброса составила 7 МКи.  Направление ветра в момент взрыва было в сторону от жилого посёлка, расположенного в 1,5 км от места инцидента. Основная масса радиоактивности выпала на лесной массив полуострова, на котором расположен судоремонтный завод. Эвакуации населения не потребовалось. В ходе аварии и при ликвидации её последствий повышенному облучению подверглись 290 человек.  Десять человек погибли в момент происшествия, у десяти была определена острая лучевая болезнь.

Недавно сообщили об  уже произошедшем ЧП  на Балтийском судостроительном заводе. На верхней палубе плавучего энергоблока произошло задымление. Было принято решение об эвакуации всех рабочих, которые оказались в зоне инцидента, пришлось выводить в безопасную хону 150 человек.

Безопасных атомных энергетических установок в мире не существует, т. е. не существует реакторных установок, у которых вероятность возникновения ядерной аварии бесконечно мала и тем более нулевая. Не является исключением и реакторная установка КЛТ-40С, которая используется на первом плавучем атомном энергоблоке "Академик Ломоносов".

Лидер петербургского отделения партии «Яблоко», депутат Законодательного собрания города Михаил Амосов направил запрос директору государственной корпорации «Росатом» Алексею Лихачеву с требованием подтвердить или опровергнуть информацию о планах запустить атомный реактор в центре Петербурга.

«Работы, относящиеся к категории ядерно-опасных, были запрещены в черте города ещё распоряжением мэра Анатолия Собчака в середине 90-х годов. Это стало одной из причин закрытия действующего ядерного реактора в военно-морском институте им. Дзержинского, который находился на территории Адмиралтейства, а также отказа от строительства атомных подводных лодок на Адмиралтейских верфях», - сообщил Михаил Амосов.

«По той же причине загрузку и физический пуск ядерных реакторов последнего атомного крейсера, который строился на Балтийском заводе, выполняли на специальных базах за пределами города, - подчеркнул депутат. – Я не понимаю, почему эта опасная практика возвращается».

"Росатом" пока хранит молчание.

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