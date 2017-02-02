Стеклянный куб Эрмитажа

Cотрудники ФСБ во вторник посетили Эрмитаж — правда, пришли они не на экскурсию, а в связи со следственными действиями. Правоохранители изымали документы, связанные с государственным контрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице. Минкультуры и пресс-служба Эрмитажа пытаются дистанцироваться от происходящего. Первые говорят, что музей сам заключал контракты, которые заинтересовали ФСБ.





Впервые о строительстве фондохранилища на Школьной сообщили в 2013 году. По словам гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского, после покупки скульптур в существующих фондах не осталось места для книг. Именно для размещения книг было решено построить дополнительное фондохранилище. Сдача проекта планировалась осенью 2018 года.





Ради нового здания пришлось снести трёхэтажный автосалон, построенный в 1973 году. В здании планировалось разместить выставочный зал, открытое фондохранилище, две библиотеки — публичную и для специалистов, кафе и игровые зоны для детей.





Проект был спроектирован бюро голландца Рема Колхаса и подразумевал строительство 13-этажного стеклянного куба, который планировалось соединить пешеходным переходом с музейными запасниками на Заусадебной улице. В переходе планировалось разместить конференц-центр и центр изучения костюма и моды.





В октябре 2015 года Эрмитаж разыграл госконтракт на строительство фондохранилища на сумму 3,6 миллиарда рублей. В декабря был заключён контракт с московской строительной компанией "Мехстройтранс". В 2014 и 2016 годах фирма имела мало заказов — всего четыре госконтракта на сумму около 500 миллионов рублей, что для строительной компании не так уж много. "Культурных" тендеров среди них не было. В 2015 же году у фирмы оказался единственный контракт — с Эрмитажем, зато на сумму в 3,6 миллиарда рублей.





По состоянию на август прошлого года работы по строительству фондов были выполнены только на сумму около 73 миллионов рублей. Через два месяца после заключения контракта "Мехстройтранс" был включён в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной стал невыполненный контракт на строительство психдиспансера в Калининградской области. В июле 2016 года была отозвана лицензия у банка, предоставлявшего гарантию для контракта с Эрмитажем. Однако компания на тот момент уже получила аванс от музея в размере одного миллиарда рублей.





По состоянию на сентябрь прошлого года строительная площадка будущего фондохранилища была обнесена забором, а работа на ней не велась с начала лета. На территории, где по контракту должны были трудиться 395 человек, работает всего несколько рабочих.





Крупнейший музей России уже не первый раз оказывается в центре внимания аудиторов. В июне 2016 года, когда следствие по "делу реставраторов" уже было в разгаре, Счётная палата по результатам проверки сделала заявление о том, что в Эрмитаже нашли нарушения на 140 миллионов рублей при проведении работ по реставрации объектов компанией ЗАО "Балтстрой".





Ведомство заявило, что именно на эту сумму компания раздула сметную документацию: были вписаны сложные работы, в итоге заменённые на более простые, а также указаны дорогостоящие материалы, которые на деле никто и не думал закупать.





"Балтстрой" дважды заключал с Эрмитажем очень крупные контракты. Первый — в конце 2012 года на 1,1 миллиарда рублей. За эти средства предполагалось проведение реставрационных работ и приспособление для современного использования здания Запасного дома Зимнего дворца. Там расположен Лабораторно-хранительский и административный корпус.





Второй контракт был заключён почти через год. "Балтстрой" обязался выполнить завершающие работы по объекту. При этом фирма по госконтракту получила от Эрмитажа ещё 1,2 миллиарда рублей.



