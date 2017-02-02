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Стеклянный куб Эрмитажа
1.02.2017
Cотрудники ФСБ во вторник посетили Эрмитаж — правда, пришли они не на экскурсию, а в связи со следственными действиями. Правоохранители изымали документы, связанные с государственным контрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице. Минкультуры и пресс-служба Эрмитажа пытаются дистанцироваться от происходящего. Первые говорят, что музей сам заключал контракты, которые заинтересовали ФСБ.
Впервые о строительстве фондохранилища на Школьной сообщили в 2013 году. По словам гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского, после покупки скульптур в существующих фондах не осталось места для книг. Именно для размещения книг было решено построить дополнительное фондохранилище. Сдача проекта планировалась осенью 2018 года.
Ради нового здания пришлось снести трёхэтажный автосалон, построенный в 1973 году. В здании планировалось разместить выставочный зал, открытое фондохранилище, две библиотеки — публичную и для специалистов, кафе и игровые зоны для детей.
Проект был спроектирован бюро голландца Рема Колхаса и подразумевал строительство 13-этажного стеклянного куба, который планировалось соединить пешеходным переходом с музейными запасниками на Заусадебной улице. В переходе планировалось разместить конференц-центр и центр изучения костюма и моды.
В октябре 2015 года Эрмитаж разыграл госконтракт на строительство фондохранилища на сумму 3,6 миллиарда рублей. В декабря был заключён контракт с московской строительной компанией "Мехстройтранс". В 2014 и 2016 годах фирма имела мало заказов — всего четыре госконтракта на сумму около 500 миллионов рублей, что для строительной компании не так уж много. "Культурных" тендеров среди них не было. В 2015 же году у фирмы оказался единственный контракт — с Эрмитажем, зато на сумму в 3,6 миллиарда рублей.
По состоянию на август прошлого года работы по строительству фондов были выполнены только на сумму около 73 миллионов рублей. Через два месяца после заключения контракта "Мехстройтранс" был включён в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной стал невыполненный контракт на строительство психдиспансера в Калининградской области. В июле 2016 года была отозвана лицензия у банка, предоставлявшего гарантию для контракта с Эрмитажем. Однако компания на тот момент уже получила аванс от музея в размере одного миллиарда рублей.
По состоянию на сентябрь прошлого года строительная площадка будущего фондохранилища была обнесена забором, а работа на ней не велась с начала лета. На территории, где по контракту должны были трудиться 395 человек, работает всего несколько рабочих.
Крупнейший музей России уже не первый раз оказывается в центре внимания аудиторов. В июне 2016 года, когда следствие по "делу реставраторов" уже было в разгаре, Счётная палата по результатам проверки сделала заявление о том, что в Эрмитаже нашли нарушения на 140 миллионов рублей при проведении работ по реставрации объектов компанией ЗАО "Балтстрой".
Ведомство заявило, что именно на эту сумму компания раздула сметную документацию: были вписаны сложные работы, в итоге заменённые на более простые, а также указаны дорогостоящие материалы, которые на деле никто и не думал закупать.
"Балтстрой" дважды заключал с Эрмитажем очень крупные контракты. Первый — в конце 2012 года на 1,1 миллиарда рублей. За эти средства предполагалось проведение реставрационных работ и приспособление для современного использования здания Запасного дома Зимнего дворца. Там расположен Лабораторно-хранительский и административный корпус.
Второй контракт был заключён почти через год. "Балтстрой" обязался выполнить завершающие работы по объекту. При этом фирма по госконтракту получила от Эрмитажа ещё 1,2 миллиарда рублей.
При проверке Счётная палата обнаружила, что при проведении работ не была сделана гидроизоляция, из-за чего здание, расположенное на Дворцовой набережной, оказалось под угрозой возможного разрушения: стены намокали от грунтовых вод.
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