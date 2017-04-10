Сноудена подарят Трампу

Американская разведка готовится экстрадировать бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) и ЦРУ Эдварда Сноудена на его родину. Такое сообщение выдал телеканал NBC, ссылаясь на неназванного представителя Белого дома.





По словам источника, у американских спецслужб есть данные, что Москва рассматривает возможность передачи Сноудена Вашингтону в качестве «подарка» новому американскому президенту Дональду Трампу.





Анонимный собеседник NBC отметил, что это позволило бы «заслужить расположение» 45-го лидера США.





Такие сведения подтвердил телеканалу и второй источник в американской разведке, сославшийся на «разговоры русских» и информацию, собранную после инаугурации Трампа.





В то же время адвокат Сноудена Бен Уизнер заявил NBC, что ему ничего неизвестно о подобных планах. «Команда Сноудена не получала таких сигналов и не имеет никаких новых причин для беспокойства», — сказал он.





В Белом доме от комментариев отказались.

В свою очередь представитель минюста США сообщил журналистам, что приветствует данный шаг со стороны России.





О выдаче Сноудена Россией в качестве «подарка» Трампу говорил бывший заместитель руководителя ЦРУ Майкл Морелл. По его словам, подобная инициатива помогла бы президенту Владимиру Путину наладить личные отношения с новым американским президентом и уязвить покинувшего свой пост Обаму.





Кроме того, экстрадиция бывшего агента АНБ заставила бы весь мир рассматривать Москву как равноправного партнера Вашингтона.





Сам Сноуден не оставил информацию СМИ без внимания и прореагировал на нее в своем твиттере: «Наконец-то: неоспоримое доказательство того, что я никогда не сотрудничал с российской разведкой. Ни одна страна не торгует своими разведчиками, поскольку остальные могу испугаться, что они будут следующими». Таким образом, он сделал отсылку к декабрьскому обвинению со стороны конгресса США в том, что сотрудничает с российскими спецслужбами.





Представляющий интересы экс-сотрудника ЦРУ адвокат Анатолий Кучерена агентству «Интерфакс» назвал сведения о выдаче Сноудена спекуляционными. «У России нет никаких законных правовых оснований для выдачи Сноудена. Все эти разговоры — обычные спекуляции. Кто-то желаемое выдает за действительное», — подчеркнул он.





«Эдвард Сноуден живет на территории России абсолютно законно, никаких правил и законов не нарушает, и, кто бы ни упражнялся в этих спекуляциях, могу сказать только одно: Россия не имеет никаких малейших оснований для передачи его в США», — добавил Кучерена.





Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тоже утверждает, что принять решение об экстрадиции Сноудена могут лишь миграционные службы России или Владимир Путин. «Он не игрушка, которую можно подарить, он — человек», — добавил официальный представитель Кремля.





Ранее стало известно, что Сноудену продлили вид на жительство в России до 2020 года. Кучерена еще на неделе обозначил, что США не подавали запрос об экстрадиции его подзащитного. Ко всему прочему, адвокат считает, что прекращение преследования в адрес Сноудена может добавить авторитет Трампу.





Бывший сотрудник АНБ, который в 2013 году «слил» информацию о деятельности его ведомства, был объявлен в розыск американскими властями. В США Сноудену грозит до 10 лет лишения свободы.





Российский лидер Владимир Путин сможет переговорить с президентом США Дональдом Трампом на форуме "большой двадцатки" в Германии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако это мероприятие состоится только в июле. Ранее шла речь о возможности проведения более ранней встречи, но в Кремле говорят, что пока никакой конкретики нет.





Возможно, слухи о выдаче Сноудена сейчас необходимы, чтобы заинтересовать Трампа и ускорить встречу США и России.





Напомним, что в пятницу Владимир Путин заявил, что Словения и конкретно Любляна является неплохим место для подобных встреч. Он сообщил, что не против того, чтобы провести переговоры с Дональдом Трампом именно там, но это зависит и от Вашингтона в том числе.



