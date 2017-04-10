Умер постпред России при ООН

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке в возрасте 64 лет. Об этом 20 февраля сообщил МИД России.





«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин, — говорится в заявлении ведомства. — Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования». Причина смерти не уточняется.



