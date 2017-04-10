Медведев решил запретить белорусские устрицы и казахские креветки

Формально законопроект, разработанный Минфином, направлен на предотвращение ввоза из государств, входящих в Евразийский экономический союз (а это Белоруссия, Таджикистан, Армения, Киргизия и Казахстан) товаров, которые сами эти страны импортируют по заниженным таможенным пошлинам.





Например, Казахстан по договоренности с ВТО после вступления в эту организацию в конце 2015 года был вынужден снизить пошлины на большое количество товаров: сейчас средняя ставка таможенного тарифа в этой стране составляет 6,5% против 10,4% в ЕАЭС.





В первую очередь по сниженным пошлинам в Казахстан ввозится продукция из Китая - рыба, продукты животного происхождения, молочная и фармацевтическая продукция, оборудование и транспортные средства. Если бы ЕАЭС был настоящим торговым союзом, подобным ЕС, то эти более дешевые товары должны были бы автоматически поступать на рынки других стран-участниц. Однако Россия, несмотря на продолжающийся "медовый месяц" с Китаем, такого демпинга на своей территории допускать не хочет.





При этом Дмитрий Медведев не стал скрывать, что положения документа будут распространяться не только на продукцию, ввезенную в РФ по ставке ниже действующего таможенного тарифа, но и на "целый ряд других случаев". В частности, в законопроекте говорится, что правительство сможет запретить оборот товаров, ввоз которых в Россию из третьих стран запрещен или ограничен, а также "иные категории товаров, определяемых указами президента".





Под последнюю формулировку в конкретных обстоятельствах может попасть, что душе угодно (властей, разумеется) - от белорусского сала до датских дубленок и немецких автомобилей. Если раньше Россельхознадзору приходилось подчас мучительно выдумывать причины, по которым та или иная продукция вдруг стала недостойной попадания на стол российских граждан, то после принятия законопроекта все будет проще и честнее.





"Порядок применения запретов, включая возможные действия по таким товарам, будет дополнительно определяться решением правительства. Предполагается, что правительство также будет определять уполномоченный орган по контролю и надзору за соблюдением требований этого законодательства", - пояснил Дмитрий Медведев.





Очевидно, что первые кандидаты на запрет - это попавшие под санкции продукты из ЕС, Канады, Австралии, США, а также Украины и Турции. Их с августа 2014 года нельзя ввозить на территорию России, но если кому-то это все-таки удалось (а случаев реэкспорта санкционки, например, из Белоруссии огромное количество), то оборот таких товаров внутри страны сейчас формально не запрещен. Поэтому россияне по-прежнему могут (хоть и нечасто) встретить в розничной сети и польские яблоки, и итальянскую пармскую ветчину, и испанский хамон, и немецкий сыр.



