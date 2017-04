Путин был фиксером при Собчаке На днях нижняя палата британского парламента одобрила закон, аналогичный американскому «акту Магнитского», он подразумевает запрет на участие в сделках с недвижимостью или финансовых фондах, имеющих отношение к людям, нарушившим права человека. Между тем, появляется все больше данных о том, что Владимир Путин был лично замешан в разоблаченных Магнитским схемах. Как удалось выяснить The Insider, один из ключевых фигурантов «дела Магнитского» Игорь Сагирян еще в 1991 году помогал Путину открывать в Санкт-Петербурге отделение французского банка Credit Lyonnais. Более того, этот банк использовался, чтобы выводить за рубеж крупные суммы, полученные коррупционным путем.

Игорь Сагирян родился в 1952 году в Тбилиси, закончил МГУ, Аспирантуру ИСКРАН, Гарвард. В 1987 году был заведующим отдела печати и информации в Комитете молодежных организаций СССР. В 1988-99 был консультантом в Международном отделе Президиума Верховного Совета СССР.

А в 1991 году Сагирян помогал Владимиру Путину и Анатолию Собчаку открывать второй в Петербурге и вообще в России филиал иностранного банка. Вот что сам Сагирян рассказывает о своеv прошлом:

«Я умудрился как-то сагитировать руководство Credit Lyonnais, мы с Анатолием Александровичем вместе летали на встречу с президентом банка, господином Аберером (Жан-Ив Аберер во Франции обвинялся в хищении миллионов евро и был приговорен к штрафу). Он дал добро. И я три месяца провел в Санкт-Петербурге, в гостинице. Потому что стоило мне отлучиться – и все сразу останавливалось. Я понял, что уезжать нельзя, пока все не будет сделано. Мы расселяли людей из здания, которое выделил город. Сидел над головой у местных ребят и все время их подталкивал. Так мы открыли в Питере представительство Credit Lyonnais».

Дочерний банк Credit Lyonnais — «Лионский кредит Россия» действительно был основан в Петербурге в декабре 1991 года. Он получил в ЦБР генеральную лицензию N 2. Вслед за знаменитым «BNP — Дрезднер Банком», где тогда работал Матиас Варниг из Штази (сегодня возглавляет «Северный поток»). Опыт мэрии Санкт-Петербурга в привлечении западных банков газеты тогда называли «пионерским».

О том, что за открытие банков отвечал именно Путин, Анатолий Собчак рассказывал незадолго до своей смерти газете New York Times: «Собчак и другие источники говорят, что Путин играл главную роль в привлечении сколько-нибудь значимых иностранных инвестиций в Санкт-Петербург в начале 90-х, от Coca-Cola до Credit Lyonnais и Dresdner Bank», — пишет газета.

В начале 1992 года в фильме-интервью с Владимиром Путиным «Власть», который снял Игорь Шадхан для «Русского видео», есть интересные признания:

«Пока мы с вами переходили из одного зала мэрии в другой, здесь я обнаружил представителей одного из французских банков, вы, наверное, слышали. Это «Лионский Кредит». Его открытие планируется на Невском. Руководство банка приняло решение о том, что они открывают филиал. И это первый банк, который к нам приходит для, так скажем, реальной финансовой работы. Но мы знаем о желании «Дрезднер банка» начать здесь уже, так сказать, производственную деятельность… Они изучают ситуацию, ищут возможности кредитования, многократно обращались ко мне с этой просьбой… Это даст возможность нашим предприятиям работать в стабильных прогнозируемых экономических условиях»

Распоpяжением мэpа Петербурга N 39 от 10.01.92 Credit Lyonnais выделили помещение на Невском проспекте, 12, которое нужно было освободить от существующих арендаторов. Это решение в марте 1992 отменил Ленсовет, как подлежащее согласованию с народными избранниками. Однако после непродолжительной борьбы мэрии с депутатами банк так и остался в здании, а Ленсовет вскоре был разогнан под лозунгом «борьбы с коммунистами», мешающими капитализму.

Однако чутье тогда не обмануло депутатов, подозревавших коррупцию. The Insider встретился с Францем Зедельмайером – немецким бизнесменом, чей ЧОП тогда охранял Credit Lyonnais. Франц Зедельмайер в 1991 – 1996 гг. руководил СП «Каменный остров», учрежденным ГУВД Санкт-Петербурга. Владимир Путин лично зарегистрировал Kamenny Ostrov Joint Stock Company в Комитете по внешним связям 23 сентября 1991 года. В 1996-м помещения компании были изъяты, ее регистрация объявлена незаконной, а Зедельмайер уехал из страны и обратился в Стокгольмский арбитраж.

«Среди тех, кто полагается только на Kamenny Ostrov Joint Stock Company – Credit Lyonnais, чьи помещения отвечают высоким стандартам безопасности», — говорится в рекламной брошюре компании 1994 года.

Филиал Credit Lyonnais в Петербурге, который охранял KOC, использовался тогда, в частности, для переправки коррупционных денег на Запад, утверждает Зедельмайер.

«Вначале Путин был со мной недружелюбен. Потом он понял, что я не представляю угрозы действующей системе, и поменял отношение. Путин был фиксером, он покрывал все, что делал Собчак. Раз в 7-10 дней Собчак приходил в Credit Lyonnais, который охраняла моя компания Kammenny Ostrov Joint Stock Company и приносил полный портфель кэша.

Услуги банка ему понадобились в связи с тем, что он столкнулся с трудностями на таможне при попытке перевести большую сумму денег за рубеж. Эту задачу стал выполнять Credit Lyonnais. И тогда это стало нашей проблемой, потому что моя компания охраняла этот банк.

Менеджмент банка поручил сотрудникам, экспертам из Франции, вывозить деньги за границу. Кто-то договорился с таможней, и деньги поступали напрямую в головной офис Credit Lyonnais. Французские эксперты, работающие в Credit Lyonnais, были напуганы, потому что было очевидно, что если их поймают, они пойдут в тюрьму в России, на что они были не готовы. Поэтому одной из наших задач в то время было встретиться с заместителем директора и удостовериться, что ответственный за эти операции сотрудник банка, Михаил Чесноков, прекратит эту практику. И с того дня Чесноков перевозил кэш самостоятельно.

Когда Собчак уехал, куда он направился? Какое совпадение – в Париж! В то время я ни от кого не слышал, что Путин берет взятки. Но он абсолютно точно покрывал Собчака, чтобы у него не было конфликтов с правоохранительными органами. То, что он не уволился из КГБ, придя в мэрию, было очевидно».

Для тренировки охранников своей компании KOC Зедельмайер арендовал знаменитый дзюдо-клуб «Явара-Нева» на Каменном острове. «Я слышал фамилию Ротенберг, но если и видел его там, то не зная, что это он. Тимченко и Путина не видел», — говорит Зедельмайер.

Подобно Матиасу Варнигу из Штази, работавшему в Dresdner Bank (его Франц Зедельмайер описывает как «самого отталкивающего восточного немца, когда-либо встреченного в жизни»), функционеры Credit Lyonnais из Петербурга сделали карьеру при Путине. А банкир Михаил Чесноков нашел себе применение и после скоропостижной смерти Анатолия Собчака. Михаил (по другим источникам – уже Мишель) Чесноков, глава российского филиала транснациональной ABB Russia, недавно стал фигурантом уголовного дела в Швейцарии о покупке «Газпромом» оборудования у Siemens через откат на фирму ABB Russia, зарегистрированную на Кипре. Правда, швейцарский суд в 2016 Чеснокова оправдал: россияне заявили о «консалтинговых услугах», за которые предназначались миллионные платежи.

Игорь Сагирян, помогавший открывать Credit Lyonnais, тоже сделал неплохую карьеру: в Ренессанс-Капитале он был с 1999 по 2009, с 2009-го по 2011-й год был президентом Группы компаний «Тройка Диалог», затеи председателем совета директоров ЗАО Банк «Тройка Диалог». С 2012 года — управляющий директор ЗАО «Sberbank CIB». На данный момент является президентом группы компаний «РКС Девелопмент».

Сейчас Сагирян отрицаает свое личное знакомство с Путиным:

«C Путиным я лично не встречался тогда в Питере ни разу. В Москве уже встречался в составе инвесторов, всяких банкиров и так далее, после того, как арестовали Ходорковского. Что касается Питера, я знаю, что он был у Собчака замом, но я с ним не пересекался никогда. Я работал на американскую консалтинговую компанию Bain. Пошли встретились с Собчаком. Начали искать, узнали, что Credit Lyonnais может заинтересоваться. Мы поехали, встретились, делали консалтинг. После того как они получили номер юрлица и регистрацию в ЦБ, я никого из них не видел. В мою задачу входило организовать, запустить организацию, что мы и сделали. Причем банк начал работать лишь где-то через год после этого. Был сделан ремонт в этом здании на Невском, и только через год заработал банк. Я в этом банке не был ни разу, после того как мы организовали это все. Что вы хотите написать – отмывали деньги? Ну может, и отмывали, может и нет».

