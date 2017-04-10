Генерал МВД из списка Forbes

Обвиняемыми по уголовному делу о получении взятки проходят бывший заместитель главнокомандующего ВВ МВД России по финансово-экономической работе Вячеслав Варчук и его заместитель полковник Александр Костин. Свидетелем по данному уголовному делу проходит старший офицер Управления связи внутренних войск Александр Гостев.





Как выяснили следователи, полковник Александр Костин в декабре 2015 года предложил представителю управления связи ВВ Гостеву заплатить генерал-лейтенанту Варчуку "откат" в 10 миллионов рублей, чтобы связисты получили дополнительно 250 млн рублей на модернизацию систем управления.





Десять миллионов рублей Александр Гостев частями передавал полковнику Костину с января по март 2016 года. А уголовное дело по факту взятки было возбуждено в начале октября 2016 года. Деньги, обещанные связистам Варчуком и Костиным, так и не были переведены. И летом 2016 года на офицеров написали заявление в военную контрразведку ФСБ РФ о получении взятки.





Генерал-лейтенант Вячеслав Варчук был уволен со службы 19 октября прошлого года. А спустя пару месяцев был арестован и бывший подчинённый генерала — полковник Александр Костин, который продолжал службу и готовился перейти в Росгвардию.





Сейчас полковнику предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Такое же обвинение предъявлено и генералу. Полковник Костин своей вины не признаёт, а вот его бывший начальник Варчук сознался в преступлении, — утверждают в СК РФ.





По словам пресс-секретаря Московского гарнизонного военного суда Светланы Лукьяновой, Вячеслав Варчук арестован на два месяца.





Генерала Варчука сгубила жадность. Он же и так по рейтингу российского издания Forbes по итогам 2012 года входил в пятёрку самых богатых силовиков страны. Тогда доход генерала оценивался в 4,815 млн рублей, а его супруги — в 38,902 млн рублей, — рассказывает Лайфу источник в спецслужбах.





Генерал умел жить красиво. По словам источника Лайфа, во время обыска квартиры генерала следователи нашли в его гардеробе куртку из страусиной кожи, которые обычно шьются под заказ, а стоимость такой экзотической вещи достигает 40 тысяч долларов.



