Коллекция квартир генерала МЧС

«Я попал в пожарную службу, потому что у меня к тому моменту была семья, мне нужно было прописываться, а с пропиской в то время было очень сложно. Я свою судьбу никак не связывал с этой службой, потому что первой задачей тогда была прописка».





Это интервью начальник главного управления МЧС по Санкт-Петербургу дал перед отъездом в Москву, где ему предстояло стать заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. Впрочем, на этом посту Леонид Анатольевич пробыл чуть больше года и в ноябре 2016 ушел в отставку. Петербургское издание предположило, что он может «появиться в Смольном». Мы решили оценить период, который Беляев провел на службе в Петербурге, и убедились, что квартирный вопрос испортил не только москвичей: Беляев и члены его семьи оказались владельцами множества квартир в новостройках Санкт-Петербурга. На какие средства они были приобретены, остается загадкой.

Семья и служба





Леонид Анатольевич Беляев дослужился с должности обычного пожарного до генерал-лейтенанта внутренней службы. В 2004-2005 годах он был главным инспектором Санкт-Петербурга по пожарному надзору. В 2006 году Беляев возглавил Главное управление МЧС России в Санкт-Петербурге, в 2015 году стал замминистра, а спустя год ушел в отставку.





В 2014 году дочь Беляева Юлия решила стать муниципальным депутатом и при подаче документов в избирательную комиссию муниципального округа Невская застава указала место работы — менеджер-экономист ООО «Алерт».





Эта компания занимается установкой и обслуживанием противопожарного оборудования, а также является активным участником госзакупок и регулярно заключает контракты с бюджетным учреждениями Петербурга. Нам показалось странным совпадением, что дочь человека, который многие годы курировал пожарный надзор, работает в компании с таким профилем деятельности. Мы обнаружили, что с 2009 года учредителем ООО «Алерт» является Михаил Михальцев — муж Юлии Беляевой и зять Леонида Анатольевича.





Михаил Михальцев связан с несколькими компаниями, которые занимаются противопожарной безопасностью:





Он является учредителем и директором ООО "Северо-Западное НПО "ВДПО", 7811413347. Эта фирма заключила два контракта с ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий» на установку противопожарного оборудования за 1,9 млн рублей.





С июля 2011 по декабрь 2016 года он был учредителем ООО «СпецПроектМонтаж», которое занимается обслуживанием противопожарного оборудования. В портфеле компании — 139 контрактов на 11 млн рублей.





До марта 2015 года он был учредителем ООО «Инфомир», 7811463813, которое и вовсе заключало и продолжает заключать контракты непосредственно с Главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу. То есть Леонид Анатольевич Беляев, занимая должность начальника управления, отдавал государственные контракты фирме собственного зятя.





Был учредителем ООО «Системы пожарного мониторинга», 7811463813. Только за последние три года организация заключила 1876 контрактов с бюджетными учреждениями города на 165 млн рублей.





Компании, связанные с зятем Леонида Беляева, поставляют и обслуживают противопожарное оборудование в бюджетных учреждениях Петербурга — школах, больницах, вузах. Зачастую компании Михальцева «конкурируют» на торгах друг с другом. Вследствие этого начальная (максимальная) цена контрактов редко снижается более чем на 2%, тогда как при честной конкуренции снижение расходов бюджета достигает в среднем 22%.





Мы подсчитали, что компании, аффилированные с Михаилом Михальцевым, за последние несколько лет получили более 2000 госконтрактов на общую сумму в 224 млн рублей.





В собственности Леонида Беляева, судя по его декларации, находится дом площадью 231 кв. м, три земельных участка общей площадью в 70 соток и половина квартиры площадью 57,4 кв. м на улице Елизарова. Эту квартиру он получил от государства в 2009 году, но задекларировал лишь спустя пять лет.





C 2001 года в собственности жены Беляева Светланы Николаевны и его дочери Юлии находится квартира площадью 97,8 кв. м на улице Всеволода Вишневского, в престижном Петроградском районе Петербурга. Примечательно, что в декларации Беляева эта квартира появляется только в 2011 году как находящаяся в пользовании, а в последующие годы — как находящаяся в собственности. Квартиру родственники Беляева получили на основе договора долевого участия. Кроме того, с 2014 года (спустя 13 лет после получения прав собственности) в декларации Леонида Анатольевича появляется 0,05 доли в 808-метровом нежилом помещении в том же доме, недвижимость принадлежит его супруге. Судя по всему, это место на паркинге.





Дом на Петроградке является визитной карточкой строительной компании «Профит» Дмитрия Моносова. Отношения этой компании с семьей Беляевых заслуживают особого внимания. До 2007 года у Светланы Николаевны Беляевой в собственности была 167-метровая квартира в доме по адресу Клочков переулок, 6-1, который построила эта же компания. А в 2010 году Юлия Леонидовна Беляева стала владелицей сразу 12 квартир в другом построенном «Профитом» доме на улице Шелгунова, 7-1. Суммарная площадь этих квартир — 644,2 кв. м. Дочери главы петербургского МЧС в 2010 году было 25 лет.





С 2011 года Светлана Беляева — собственник квартиры в 120,7 кв. м в элитном жилом комплексе ЮИТ «Ориенталь», располагающемся на Барочной улице. В том же доме в собственности Светланы Николаевны и зятя Беляева Михаила Михальцева находится паркинг. Возведенный в 2010 году жилой комплекс в непосредственной близости от Крестовского и Каменного островов включает в себя жилые секции от трех до двенадцати этажей, охраняемую придомовую территорию с авторским ландшафтным дизайном, собственную систему очистки воды и проч. Похожие апартаменты стоят на рынке около 40 млн рублей.





Неясно, как Беляевы могли позволить себе эту квартиру: их задекларированный доход за три предшествующих года составляет 5,4 млн рублей.





По данным ЕГРЮЛ, Светлана Николаевна Беляева является одним из учредителей ТСЖ «Искра 22». Дом номер 22 на Искровском проспекте — еще одна новостройка в Невском районе Петербурга. Недвижимости у Беляевой там нет, зато весной 2016 года один из собственников дома, Алексей Николаевич Чайкин, продал сразу четыре квартиры в этом доме Михаилу Михальцеву.





Алексей Чайкин — друг Михальцева и бывший подчиненный Леонида Беляева. Ныне Чайкин — замначальника управления материально-технического обеспечения ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и начальник отдела вооружения и техники.





В декларациях Чайкина нет четырех квартир, которые он продал весной 2016 года Михальцеву. Судя по декларации за 2014 год, недвижимости у Алексея Николаевича нет, он живет в комнате площадью 16,6 кв. м, которая даже не является его собственностью.





Беляев и связанные с ним люди приобретали квартиры в новостройках Петербурга, возведенных крупными застройщиками. Из деклараций Беляева и Чайкина нельзя узнать, откуда они получили средства на покупку этих квартир. Но необходимо учитывать тот факт, что подчиненные Леонида Беляева участвовали в приемке строящихся домов и без их подписи ни один дом не мог быть сдан в эксплуатацию.





Компании зятя Беляева Михаила Михальцева могли получать заказы на поставку, ремонт и обслуживание противопожарного оборудования благодаря картельному сговору.

"Трансперенси Интернешнл-Р" , 10.03.2017