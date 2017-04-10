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Путина вырезали из нового блокбастера про "Курск"
16.03.2017
Французский режиссер и продюсер Люк Бессон убрал из сценария фильма «Курск» персонажа, воплощающего президента России Владимира Путина. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам кинематографиста, линия с российским лидером отвлекла бы зрителей от истории гибели подлодки, на которой Бессон хочет сделать акцент.

Роль Путина должен был исполнить бельгийский актер Маттиас Шонартс. Это стало бы первым экранным появлением персонажа президента России в высокобюджетном кино.

Производством ленты о гибели подлодки «Курск» занимается студия Бессона EuropaCorp. Съемки начнутся в апреле 2017 года.

Главного героя в триллере — главу английского спасательного отряда Дэвида Расселла — играет британец Колин Ферт. Режиссером выступает Томас Винтерберг («Охота», «Торжество»).

В качестве постановщика фильма приглашен датчанин Мартин Зандвлиет, снявший такие фильмы, как «Смешной человек», «Аплодисменты» и «Ангелы Бруклина». Картина о «Курске» станет его первым англоязычным проектом. Сценарий будущей картины написал Роберт Родат, оскароносный автор сценария фильма «Спасти рядового Райана». 

В основе фильма — книга Роберта Мура «Время умирать: Нерассказанная история трагедии «Курска». У автора книги, которую экранизирует студия Бессона, есть своя версия трагических событий 15-летней давности. По мнению Мура, моряки «Курска» погибли не в течение 12 часов, как говорят российские следователи, а в течение нескольких дней, так как на борту затонувшей подлодки был соответствующий запас кислорода. Мур уверен, что значительная доля ответственности за гибель экипажа несут российские военные власти, которые отказались принимать западную помощь. Автор книги полагает также, что военные вводили в заблуждение президента России Владимира Путина, поскольку не желали брать на себя роль «гонцов с плохими новостями». Именно по этой причине, как утверждает Мур, спасательная операция была организована неадекватно, а российское общество было тотально дезинформировано.

Картина выйдет в прокат в 2018 году. В этом же году намечены выборы президента РФ, участвовать в которых должен Владимир Путин. Вряд ли в фильме Бессона гарант Конституции РФ выглядел бы в выгодном свете. Так что, избавившись от столь неавигрышной для Путина роли в фильме про "Курск", Бессон определенно сделал политически осторожный ход. 

Кстати, съемки фильма Люка Бессона про подводную лодку "Курск" пройдут без участия российских военных экспертов и киноспециалистов. "В Министерстве обороны наших стараний никто не оценил, разрешения на съемку так и не выдали, доступа к гостайне нет, гробовое молчание", - заявил экс-сопродюсер фильма Андрей Сигл. Он добавил, что сейчас создается блокбастер о "Курске", и это будет компьютерное, кассовое и зрелищное кино, однако делать фильм необходимо для российских зрителей, для которых это стало личной трагедией. Возможно, из-за такой позиции Сигл и перестал быть сопродюсером картины.

Новость о съемках фильма о «Курске» компанией Люка Бессона вызвала крайне негативные оценки среди российских военных экспертов. Некоторые из них опасаются, что фильм, посвященный трагедии на АПЛ «Курск», будет напоминать снятую в Голливуде ленту «К-19», в которой также рассказывается об аварии на советской подлодке. Министерство обороны России действительно не выдало студии Люка Бессона разрешение на съемки фильма о гибели подлодки «Курск» на территории военных объектов. 

Атомная подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года во время учений Северного флота России в Баренцевом море. Погибли 118 моряков.

История гибели «Курска» неоднократно привлекала внимание кинематографистов: ей посвящены более десятка документальных фильмов, в частности этот сюжет исследовали по горячим следам норвежский режиссер Ойстен Боген и французский документалист Жан-Мишель Карре (его фильм вышел на экраны в 2004 году). Художественное осмысление этих событий также предпринимается не впервые: в 2007 году австралийский художник и театральный режиссер Майкл Футчер поставил спектакль по пьесе австралийского же драматурга Александра Яновича. Позднее эта пьеса была поставлена и несколькими российскими театрами.

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