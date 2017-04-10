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При строительстве резиденций Путина процветало воровство
22.03.2017
Накануне по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере был задержан руководитель ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов. В частности, ФСО взыскивала неустойку с этой компании в связи с государственным контрактом на строительство и реконструкцию президентской резиденции «Русь» в государственном комплексе «Завидово». Как следует из иска ФСО, объем невыполненных работ там составил 138,6 млн руб.

Другая претензия Федеральной службы охраны сводилась к тому, что «Атэкс» более чем на два года просрочило сдачу в эксплуатацию здания академии ФСО в Орле. Однако ранее в иске спецслужбе было отказано, поскольку служба не представила доказательства нарушения ответчиком срока выполнения работ.

Помимо Каминова были также задержаны его бывший заместитель Станислав Кюнер и экс-директор компании «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский. Последняя фирма была крупным подрядчиком структур ФСО и занималась в том числе реконструкцией пресс-центра в президентской резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи.

Причиной следственных действий стало расследование дела о хищении средств при строительстве объекта № 53 — Дома приемов в президентской резиденции Ново-Огарево. По данным издания «Фонтанка», ущерб от действий предпринимателей составил порядка 200 млн руб.

Каминов и Кюнер были близки к бизнесмену из Санкт-Петербурга Дмитрию Михальченко, который содержится в СИЗО «Лефортово» по подозрению в контрабанде. Дело в отношении руководства «Атэкса» возбудил следователь по особо важным делам Следственного комитета России Сергей Новиков, который ведет дело Михальченко.

Как следует из материалов дела, в декабре 2012 года Федеральная служба охраны заключила с ФГУП "Атэкс" контракт стоимостью более 5,7 млрд руб. на строительство в Ново-Огарево дома приемов, гостиницы со спортивным залом, комендатуры, гаража, ангара для хранения парковой техники, контрольно-пропускного пункта, котельной и ограждений, а также на осуществление авторского надзора за работами на этом объекте.

В качестве субподрядчиков Андрей Каминов привлек к строительству несколько компаний, в том числе "Стройфасад", принадлежащий его знакомому Станиславу Кюнеру. Строительство объектов ФСО планировалось закончить в ноябре 2014 года. По контракту ФСО перечислила строителям в качестве аванса 45% от стоимости объекта — 2,6 млрд руб. И несмотря на допсоглашения, по которым окончание работ в Ново-Огарево неоднократно переносилось, "Атэкс" и "Стройфасад" так и не смогли уложиться в окончательно установленные сроки — до 31 марта 2015 года. В ходе предварительного следствия было установлено, что часть из выделенных на работы средств (речь, по предварительным данным, идет о нескольких десятках миллионов) была перечислена со счетов "Атэкса" и "Стройфасада" фирмам-однодневкам, обналичена и использована господами Каминовым, Кюнером и их предполагаемыми сообщниками по их усмотрению.

В общей сложности в ходе следственных действий были задержаны шесть подозреваемых. Допрос подозреваемых по делу о хищениях продолжался до самого позднего вечера. Не исключено, что уже сегодня им могут быть предъявлены официальные обвинения и ГСУ СКР обратится в Басманный райсуд с ходатайствами об арестах. 

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