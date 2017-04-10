При строительстве резиденций Путина процветало воровство

Накануне по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере был задержан руководитель ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов. В частности, ФСО взыскивала неустойку с этой компании в связи с государственным контрактом на строительство и реконструкцию президентской резиденции «Русь» в государственном комплексе «Завидово». Как следует из иска ФСО, объем невыполненных работ там составил 138,6 млн руб.





Другая претензия Федеральной службы охраны сводилась к тому, что «Атэкс» более чем на два года просрочило сдачу в эксплуатацию здания академии ФСО в Орле. Однако ранее в иске спецслужбе было отказано, поскольку служба не представила доказательства нарушения ответчиком срока выполнения работ.





Помимо Каминова были также задержаны его бывший заместитель Станислав Кюнер и экс-директор компании «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский. Последняя фирма была крупным подрядчиком структур ФСО и занималась в том числе реконструкцией пресс-центра в президентской резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи.





Причиной следственных действий стало расследование дела о хищении средств при строительстве объекта № 53 — Дома приемов в президентской резиденции Ново-Огарево. По данным издания «Фонтанка», ущерб от действий предпринимателей составил порядка 200 млн руб.





Каминов и Кюнер были близки к бизнесмену из Санкт-Петербурга Дмитрию Михальченко, который содержится в СИЗО «Лефортово» по подозрению в контрабанде. Дело в отношении руководства «Атэкса» возбудил следователь по особо важным делам Следственного комитета России Сергей Новиков, который ведет дело Михальченко.



