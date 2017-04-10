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Медведев встретил массовые протесты на лыжах
27.03.2017
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, как провел вчерашний день, когда в России прошли массовые антикоррупционные акции, вызванные расследованием о нем ФБК, и только в Москве были задержаны около тысячи человек.

В ответ на вопрос в инстаграме пользователя «Привет, как день?» Медведев ответил: «Неплохо, на лыжах покатался» и прикрепил веселый смайлик. При этом, по приблизительным оценкам, на протестные акции вышли не менее 60 тысяч человек в более чем 80 городах России и зарубежья.


Иной реакции от премьера не последовало: напомним, ранее он также никак не комментировал расследование Алексея Навального и его фонда борьбы с коррупцией.

При этом сразу после его выхода Медведев забанил в инстаграме Навального, а кроме того, в ответ на диалог одной из своих сторонниц с критиками, требовавшими объяснений по расследованию, поздравил ее с днем рождения.

Добавим, что сейчас инстаграм Медведева полон вопросами пользователей в связи с массовыми задержаниями и обвинениями в коррупции, однако на них Медведев уже не реагирует.

Напомним, что в начале марта Медведев также катался на лыжах в Кабардино-Балкарии: после этого президент РФ сообщил о том, что премьера «не уберегли» и он заболел гриппом. Сам Медведев позднее эту информацию, однако, опроверг.

На прошедшей в минувшее воскресенье в Москве не согласованной столичными властями акции были задержаны, по разным оценкам, чуть менее тысячи человек. В настоящий момент как минимум 60 из их еще остаются в ОВД, большинству из них предъявлено обвинение по статье 20.2 КоАП РФ.

Напомним, что, по официальным данным, в акции на Тверской улице и Пушкинской площади Москвы приняли участие 8 тысяч человек, тогда как СМИ и очевидцы сообщают о как миимум 30 тысячах участников. При этом среди них были и несовершеннолетние, также подвергнувшиеся задержаниям.

Акция была посвящена протестам против коррупции в РФ и вызвана расследованием Фонда борьбы с коррупцией, посвященном премьер-министру правительства России Дмитрию Медведеву.

Задержания в столице начались около 16 часов дня и продолжались в течение дальнейшего вечера: отдельные задержанные в связи с нехваткой места в автозаках вынуждены были ожидать на месте задержания в окружении сотрудников полиции. При этом сотрудники ФБК, которые вели прямую трансляцию событий из своего офиса, также были задержаны полицией под предлогом необходимости их эфвакуации из офиса в связи сообщением о минировании здания. Отказ их подчиниться был квалифицирован по статье 19.3 КоАП РФ — неподчинение законному требованию сотрудника полиции.

В связи с задержанием сотрудников ФБК, обещавших юридическую помощь всем задержанным на митингах (помимо Москвы, они проходили еще более чем в 80 городах России и зарубежья и собрали там не менее 30 тысяч человек), привезенные в ОВД остались без юридической поддержки. Ее стала оперативно оказывать «Открытая Россия» вместе с руководителем фонда «Городские проекты» Максим Кацем.

За несколько часов путем объявлений в социальных сетях им удалось собрать 900 тысяч рублей и обеспечить приход адвокатов в ряд ОВД. Глава «Открытой России» Михаил Ходорковский объяснил необходимость сбора средств тем, что «наш правозащитный проект не рассчитан на такой «массовый забег».

Единый день протеста против коррупции вывел на улицы Петербурга около десяти тысяч человек. Смольный объявил явку в три раза скромнее, но вынужденно назвал несанкционированное мероприятие «гуляньями». Последний раз город видел схожую по массовости акцию больше пяти лет назад.

Тема антикоррупционной кампании Навального была ярко заметна в петербургском протесте. Пестрели измазанные зеленкой лица (Навального недавно ею облили), кроссовки болтались на шеях (отправная точка в расследовании «Он вам не Димон»), многие несли в руках уточки как символ (домик для уточек на премьерской даче).

План выступлений не режиссировали, поэтому кричалки рождались спонтанно: «Сами вы держитесь», «Я плачу налоги, где мои дороги?», «Свободу политзаключенным», «Даешь честные выборы». Отставки лидеров страны тоже требовали, но уже позже – на Невском.

Участники оккупировали мемориал Вечного огня на Марсовом. Полицейские последовали было за ними, но их смело хоровое «Руки прочь».

Митинг штабу Навального в Петербурге Смольный не согласовал. Мероприятие автоматически выпало из рамок законности. Профильный комитет правительства Петербурга на расспросы корреспондента «Фонтанки» отреагировал так, как будто и нет запретительных рамок: «Граждане в своем праве пройтись по Невскому проспекту».

На Невском энергия пешего протеста передалась автомобилистам. Замедлив движение, они поддерживали лозунги клаксонами. При поворотах на Мойку, Большую Конюшенную, канал Грибоедова терпеливо ждали прохода толп участников.

К 16.45, кажется, весь Невский знал, что масса пойдет на петербургский ЗакС. Полиция ответила переброской ОМОНа на Исаакиевскую площадь. Народные планы изменились, поток двинулся к площади Восстания, и бойцы на грузовиках помчали догонять.

На площади Восстания терпение властей закончилось. Протест уже и не выглядел таким массовым, ОМОНу надоело колесить по городу. На пятачке между Невским и Гончарной ядро шествия отрезали. Оно за 3,5 часа вольных гуляний вдохнуло свободы и требования силовиков выполнять отказалось. Эмоции хлынули через край.

К вечеру МВД посчитало количество задержанных – 131 человек. Впрочем, оговорилось, что участники протеста доставлены для разбирательства.

Протесты непривычно охватили Дальний Восток, Сибирь и Урал. Акции прошли независимо от разрешения властей. Во Владивостоке, как пишут очевидцы в соцсетях, полторы тысячи человек после эпизодических задержаний двинулись к отделу полиции.

Другие очевидцы, побывавшие на недавней акции протеста в Минске и успевшие к 26-му в Москву, отмечают, что в Белоруссии задерживали жестче.

К вечеру хэштег «Димонответит» ушел из трендов. Бурление соцсетей и электронных СМИ не выдержало информповестки телеканалов, которые десяткам тысяч на улицах предпочли документальный фильм о покойном Мотороле, обсуждение проблем трезвости и выставленный Трампом счет Германии.

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