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Лениградская Правда
10 АПРЕЛЯ 2017, ПОНЕДЕЛЬНИК
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Главного гаишника страны отстранили после проверки ФСБ
30.03.2017
Несмотря на многочисленные опровержения МВД о готовящейся отставке 61-летнего главного гаишника России Виктора Нилова, в среду он официально лишился своего поста по указу президента Владимира Путина. Поводом для этого могли стать вопросы к генералу со стороны спецслужб по исполнению Федеральной программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах", на которую из бюджета выделено 35,6 миллиарда рублей.

На первый взгляд, всё у Виктора Нилова было хорошо. На последней коллегии по итогам 2016 года глава МВД Владимир Колокольцев хвалил Нилова и его подчинённых. Он отметил улучшение в целом ситуации на дорогах, о чём свидетельствует сокращение числа ДТП, а также раненных и погибших в них. По словам Колокольцева, всё это стало продолжением устойчивой положительной динамики. Начиная с 2013 года смертность на российских дорогах снизилась более чем на четверть. 

Но в конце прошлого года ГИБДД России проверяла ФСБ. В первую очередь ревизоров интересовало исполнение федеральной программы. Во время проверки к Нилову и другим высокопоставленным руководителям ГИБДД появилось много вопросов. Проверяющие обнаружили многочисленные случаи нецелевого использования казённых денег, а также явно коррупционные схемы. Например, по документам в некоторых регионах центры фиксации нарушений и обработки информации были оснащены по последнему слову техники, однако на деле дорогого оборудования там не было и в помине. Таким образом, деньги растворились.

Претензии у чекистов были и по крупным проектам федеральной программы, и по мелочам. Например, в ежегодный бюджет программы было заложено 70 миллионов рублей на продвижение и пропаганду программы в СМИ. По словам источника, судя по документам и актам, гаишники тратили кучу денег на изготовление программ и публикаций, однако всё это делали в рамках своих служебных обязанностей сами журналисты.

По материалам проверки могут быть приняты процессуальные решения, в том числе и заведены уголовные дела.

Напомним, что ФП "Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах" является наследием экс-президента Дмитрия Медведева, который, ещё будучи главой государства, в 2012 году поручил разработать комплекс мер по снижению смертности на дорогах. Распоряжение было связано с неутешительными показателями аварийности на российских дорогах: по официальным данным ГИБДД, в 2012 году произошло 203,5 тыс. аварий, в которых в общей сложности погибло почти 30 тыс. человек и пострадало ещё 258 тыс. Подобное состояние аварийности власти оценили как катастрофическое.

Главная цель программы — снижение смертности на дорогах. Программа состоит из нескольких основных пунктов: развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожных условий, развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП, совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения деятельности сотрудников, обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении и повышение уровня технического состояния автомобилей.

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