Главного гаишника страны отстранили после проверки ФСБ

Несмотря на многочисленные опровержения МВД о готовящейся отставке 61-летнего главного гаишника России Виктора Нилова, в среду он официально лишился своего поста по указу президента Владимира Путина. Поводом для этого могли стать вопросы к генералу со стороны спецслужб по исполнению Федеральной программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах", на которую из бюджета выделено 35,6 миллиарда рублей.





На первый взгляд, всё у Виктора Нилова было хорошо. На последней коллегии по итогам 2016 года глава МВД Владимир Колокольцев хвалил Нилова и его подчинённых. Он отметил улучшение в целом ситуации на дорогах, о чём свидетельствует сокращение числа ДТП, а также раненных и погибших в них. По словам Колокольцева, всё это стало продолжением устойчивой положительной динамики. Начиная с 2013 года смертность на российских дорогах снизилась более чем на четверть.





Но в конце прошлого года ГИБДД России проверяла ФСБ. В первую очередь ревизоров интересовало исполнение федеральной программы. Во время проверки к Нилову и другим высокопоставленным руководителям ГИБДД появилось много вопросов. Проверяющие обнаружили многочисленные случаи нецелевого использования казённых денег, а также явно коррупционные схемы. Например, по документам в некоторых регионах центры фиксации нарушений и обработки информации были оснащены по последнему слову техники, однако на деле дорогого оборудования там не было и в помине. Таким образом, деньги растворились.





Претензии у чекистов были и по крупным проектам федеральной программы, и по мелочам. Например, в ежегодный бюджет программы было заложено 70 миллионов рублей на продвижение и пропаганду программы в СМИ. По словам источника, судя по документам и актам, гаишники тратили кучу денег на изготовление программ и публикаций, однако всё это делали в рамках своих служебных обязанностей сами журналисты.





По материалам проверки могут быть приняты процессуальные решения, в том числе и заведены уголовные дела.



