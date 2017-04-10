Сенатор Тюльпанов умер в сауне

Стали известны предварительные данные о причине смерти сенатора Вадима Тюльпанова в Кировском районе Петербурга. По предварительной информации от источника, вечером 4 апреля он неудачно поскользнулся в бане и ударился головой.
На место ЧП выехал спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров и руководство правоохранительных органов Петербурга.
Вечером 4 апреля, к зданию в Огородном переулке, 5, на первом этаже которого располагается банный комплекс «Оазис», приехали представители силовых ведомств и политики. Около 30 человек стояли у входа в сауну. Эксперты-криминалисты и следователи работали внутри. Среди всокопоставленных лиц, в частности, были замечены спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров,заместитель начальника ГУ МВД по Петербургу Константин Власов, а также прокурор Кировского района города Павел Данилов.
Как удалось узнать «Фонтанке», смерть Вадима Тюльпанов наступила около 17.00 4 апреля. Внушительная следственная оперативная группа связана видимо со статусом покойного.
Вадим Тюльпанов возглавлял петербургский ЗакС с 2003 по 2011 год. Он избрался в СовФед от Петербурга в 2011 году. В 2014-м избрался от Ненецкого автономного округа.