Сенатор Тюльпанов умер в сауне

Стали известны предварительные данные о причине смерти сенатора Вадима Тюльпанова в Кировском районе Петербурга. По предварительной информации от источника, вечером 4 апреля он неудачно поскользнулся в бане и ударился головой.





На место ЧП выехал спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров и руководство правоохранительных органов Петербурга.





Вечером 4 апреля, к зданию в Огородном переулке, 5, на первом этаже которого располагается банный комплекс «Оазис», приехали представители силовых ведомств и политики. Около 30 человек стояли у входа в сауну. Эксперты-криминалисты и следователи работали внутри. Среди всокопоставленных лиц, в частности, были замечены спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров,заместитель начальника ГУ МВД по Петербургу Константин Власов, а также прокурор Кировского района города Павел Данилов.









Как удалось узнать «Фонтанке», смерть Вадима Тюльпанов наступила около 17.00 4 апреля. Внушительная следственная оперативная группа связана видимо со статусом покойного.



