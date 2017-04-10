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Французская вилла для Людмилы Путиной
5.04.2017

Владимир Путин стал первым лидером в истории России, публично оформившим развод, — однако никаких достоверных сведений о его холостяцкой личной жизни по-прежнему не существует; в отличие от его бывшей жены. Как установила в январе 2016 года газета «Собеседник», в июле 2015-го квартира, которой семья Путиных владела с 1995-го, перешла в собственность к Людмиле Александровне Очеретной — женщине, имя, отчество, а также дата и место рождения которой полностью совпадали с именем, отчеством, датой и местом рождения Людмилы Шкребневой-Путиной. 

Так впервые стало широко известно имя Артура Очеретного — предположительного нового мужа Людмилы Путиной и директора фонда «Центр развития межличностных коммуникаций».

Как удалось выяснить OCCRP, после сближения с Людмилой Путиной у Артура Очеретного — человека, который, судя по открытым данным, никогда не зарабатывал больших денег и не преуспевал в бизнесе, — появились миллионы евро на то, чтобы приобрести виллу в стиле ар-деко на побережье Атлантического океана во Франции.

В отдаленной части Англета, в тихом районе с поющим названием Чиберта, на первой линии побережья расположена вилла в стиле ар-деко, которую местные жители называют «Сюзанна». Это местная достопримечательность: полукруглое крыльцо здания украшает барельеф архитекторов Жана и Жоэля Мартелей, который признан памятником архитектуры. Площадь виллы — 450 квадратных метров: четыре спальни, гостиная и столовая с выходом на террасу, музыкальная комната и бильярдная. «Сюзанну» окружает просторный парк в 5000 квадратных метров с открытым бассейном, окна виллы смотрят на Атлантический океан - в таких местах состоятельные люди встречают старость.

В мае 2013 года французский журнал Le Figaro Proprietes публиковал объявление о продаже виллы (в журнале появляется только самая люксовая недвижимость). Там указана стоимость виллы «Сюзанна»: от шести до семи миллионов евро (кадастровая оценка стоимости, указанная в документах на виллу, — почти 5,4 миллиона евро).

Купив «Сюзанну», новые хозяева решили практически полностью переделать виллу под себя (а также дать ей новое имя — в проекте реконструкции она фигурирует уже как Reverie). В феврале 2015 года они подали в местную администрацию запрос на реконструкцию исторической виллы. Работы, по свидетельствам местных жителей, начались в октябре 2016-го.

Сейчас вилла стоит практически без стен, окруженная строительными лесами. Судя по проекту реконструкции, в здании должны появиться панорамные окна, зона отдыха на крыше с небольшим бассейном, полностью будет обновлен интерьер. Называть стоимость работ главный архитектор проекта Люк Вашере отказался, сославшись на коммерческую тайну.

Очеретный много лет занимался бизнесом — однако не слишком удачно. Как следует из документов в публичном доступе, ни одна из его компаний — будь то строительный бизнес, IT-индустрия или рыботорговля — не имела особого успеха.

Например, занимавшаяся штукатурными работами компания «КА-Билдинг», существовавшая с 2007 года, в 2013-м прошла процедуру банкротства. К этому времени на ее счетах было немногим больше трех тысяч рублей, и она не могла расплатиться с кредиторами; из отчета конкурсного управляющего следует, что с 2011-го компания не вела никакой деятельности.

Другая созданная Очеретным компания называлась «Эксподом» и занималась торговлей рыбой. В 2007 году — последний раз, когда фирма предоставляла бухгалтерскую отчетность в Росстат, — ее чистая прибыль составляла 169 тысяч рублей при годовой выручке в 10,5 миллиона. В 2013-м компания была ликвидирована по решению налоговой службы — к тому времени она уже два года не вела никакой деятельности.

Чуть более успешно сложилась карьера Артура Очеретного как наемного менеджера. С 2003 по 2008 год он работал гендиректором в агентстве «Арт шоу центр», которое организует праздники и мероприятия. Несмотря на больших заказчиков, компания никогда не показывала сверхприбылей: в 2007-м, когда Очеретный был директором «Арт шоу центра», она составляла 527 тысяч рублей (при выручке в 57 миллионов); за год до этого — и вовсе 12 тысяч. По оценке сервиса Superjob, зарплата гендиректора в подобной компании начинается от 200 тысяч рублей; впрочем, не так давно «Арт шоу центр» искал себе нового генерального директора на сайте hh.ru, заявив зарплату всего в 100 тысяч рублей — при этом Очеретный работал в компании почти десять лет назад.

Из коммерции Очеретный окончательно ушел в августе 2010-го, возглавив Центр развития межличностных коммуникаций — некоммерческий фонд, который был в числе клиентов «Арт шоу центра». Официально организация никак не связана с Людмилой Путиной, но с момента создания фонда ее называли (в том числе в государственных СМИ) негласной покровительницей центра. Даже будучи первой леди, Путина редко посещала публичные мероприятия, но на событиях, организованных центром, появлялась неоднократно.

Если Очеретный как частное лицо не обязан публично отчитываться о своих доходах, то о состоянии Людмилы Путиной (Шкребневой или Очеретной) известно практически все: до середины 2013 года она была женой чиновника — и декларировала имущество и зарплату. Так, за весь 2012-й она заработала 121 тысячу рублей, за 2011-й — чуть больше, 424 тысячи рублей, в 2009-м — и вовсе 582 рубля.

Жители Англета охотно рассказывают о том, что недвижимость в городе часто приобретают состоятельные пенсионеры. «Вот там дом у бизнесмена, у которого раньше был завод по производству фарфора, — показывает местный пенсионер Бернард на виллу неподалеку от „Сюзанны“. — А вот там — бывший крупный финансист. Впрочем, об Артуре Очеретном, официально владеющем виллой, Бернард никогда не слышал. Не видел он и саму Людмилу Путину, но, по словам мужчины, ее встречал местный почтальон: «Она приехала на машине, с ней был молодой месье — красивый, такой „у-ля-ля“».

Русские жители Биаррица также знают, что семья президента России любит проводить время в этом городе. Городская легенда гласит, что в 1999 году именно здесь Борис Березовский уговорил Владимира Путина стать преемником Бориса Ельцина. Рассказывал эту историю и сам олигарх — уточняя, что Путин с семьей в тот момент останавливались в «очень скромном кондоминиуме».

6 июня 2013 года, рассказывая о своем разводе публике, Путин упомянул и о своих дочерях — отдельно оговорившись, что «они и образование получили в России, и живут в России постоянно». Однако с Биаррицем может быть связана жизнь не только его бывшей жены, но и Катерины Тихоновой, которую российские и зарубежные СМИ называют дочерью президента России. В ноябре 2015 года агентство Reuters сообщило, что муж Тихоновой (по информации агентства, она вышла замуж за Кирилла Шамалова, сына давнего друга Путина и совладельца банка «Россия» Николая Шамалова) купил недвижимость в Биаррице за 3,7 миллиона долларов. Эта вилла находится всего в нескольких километрах от виллы Очеретного.

Как и Людмилу Путину, Катерину Тихонову в Биаррице видят нечасто. «Она здесь бывает, но они приезжают в черных лимузинах с тонированными стеклами, поэтому мы ничего не видим, — сообщила корреспонденту OCCRP жительница соседнего с виллой Тихоновой дома. — А по-добрососедски постучать к ним с тортиком я, конечно, не дерзнула». Впрочем, работающая гидом по Биаррицу Людмила рассказывает, что встретить здесь членов семьи Владимира Путина все же можно. «Я как-то видела маму с дочкой на рынке, — вспоминает она. — Да, они перемещаются по городу совершенно открыто. Не думаю, что тут их кто-то узнает. Ведь, помимо того что они родственницы президента, они мало чем выделяются».


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