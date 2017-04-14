Засекреченный Эрмитаж

Государственный Эрмитаж обвинили в незаконном распространении информации о шедеврах искусства, проданных за рубеж правительством СССР, а также изъяли и запретили распространять сборники архивных документов о музейных распродажах 1920-х и 1930-х годов.





Об этом написал в фейсбуке старший научный сотрудник Отдела западноевропейского искусства Эрмитажа, хранитель голландских, фламандских и немецких рисунков до 1800 года Алексей Ларионов.



По его словам, по итогам работы проверочной комиссии Министерства культуры с участием «представителей другого ведомства» (имеется в виду ФСБ) Эрмитажу предъявили претензию в том, что «музей на протяжении многих лет незаконно публиковал документы, относящиеся к числу "секретных"».



«Речь идет о серии сборников на материалах архива Эрмитажа, посвященных, по большей части, музейным распродажам 1920-х — 1930-х годов. — пишет Ларионов. — Если кто не в курсе — это восемь толстых томов с актами выдач экспонатов в "Антиквариат", перепиской с государственными ведомствами, материалами по организации аукционов за границей и по переговорам о продаже шедевров музея [Эндрю Уильяму] Меллону и [Галусту] Гюльбенкяну. Плюс отдельный том о распродаже коллекций Строгановского дворца, свод протоколов заседаний Совета Эрмитажа и том, посвященный памятникам, "перемещенным" после II Мировой войны».



Комиссия Минкульта запретила к продаже эти книги, они изъяты из киосков в Эрмитаже, запрещен к изданию очередной том с документами за 1932 — 1933 годы.



Также сотрудник Эрмитажа пишет, что ему известно о подобных запретах и изъятиях архивных документов в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственном Историческом музее и других музеях.



«Сам по себе факт административного запрета на продажу изданных книг и конфискации документов в государственных архивах, мне кажется, не имеет прецедентов в нашей новейшей истории. И, по-моему, он заслуживает общественного внимания», — считает Ларионов.

В пресс-службе Эрмитажа сообщили, что официальный комментарий по этой ситуации в ближайшее время будет опубликован на сайте музея.



13 апреля в 19:30 на сайте Эрмитажа появилось следующее сообщение:



В связи с некорректной публикацией на странице пользователя социальной сети (Facebook), касающейся информации о шедеврах, распроданных советскими властями в 1920–1930-х годах, и возникшим в связи с этой публикацией общественным резонансом, в том числе многочисленными сообщениями в средствах массовой информации, Государственный Эрмитаж информирует:



Не существует никаких официальных запретов на публикацию архивных материалов, хранящихся в Государственном Эрмитаже, как не существует и решения некой «комиссии», упоминаемой пользователем социальной сети, об изъятии книг из серии «Страницы истории Эрмитажа».