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Тело Ленина живет и побеждает
21.04.2017
Группа депутатов из ЛДПР и «ЕР» внесли законопроект, который отдает в руки специальной правительственной комиссии решение вопроса о конкретных сроках захоронения.

Под документом подписались три единоросса (Виталий Бахметьев, Николай Брыкин и Евгений Марченко) и три члена фракции ЛДПР (Владимир Сысоев, Иван Сухарев и Александр Курдюмов). Они хотели дополнить действующий закон «О погребении и похоронном деле» новой статьей под названием «Перезахоронение» - таковым предлагалось назвать «проведение эксгумации (извлечение из мест захоронения останков, перевозку извлеченных останков или праха и захоронение останков в ином месте захоронения». Авторы утверждали, что сейчас вопросы перезахоронения законодательно не урегулированы: в законе «О погребении…» говорится лишь о случаях, когда приходится перезахоранивать старые военные и ранее неизвестные могилы, частично данный вопрос поднимается и в законе «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества».

В тексте законопроекта случаями, которые допускают перезахоронение, названы выраженное при жизни волеизъявление умершено, смена постоянного места жительства его родных, желание быть похороненным рядом с умершим родственником или супругом, национальные или религиозные традиции. Кроме того, возможны и "иные случаи", делающие допустимым перезахоронение.

Для рассмотрения вопросов перезахоронения «останков исторических личностей, деятельность которых оказывала влияние на ход и исход крупных исторических событий, в целях увековечивания их памяти Правительством РФ в установленном им порядке образуются межведомственные комиссии», - внесли предложение депутаты. Про Владимира Ильича они прописали особо: его останки «подлежат перезахоронению», а «порядок, сроки и место перезахоронения останков» определит правительство как раз с учетом предложений межведомственной комиссии.

«Россия - не Древний Египет»,- так кратко сформулировал суть этого положения Иван Сухарев. «Само по себе тело Ленина не является ни символом эпохи, ни символом объединения нации»,- уверены авторы.

В пояснительной записке подчеркивалось, что законопроект «не устанавливает конкретные сроки, что позволяло учесть политическую ситуацию, социальные настроения, а также мнение всех заинтересованных сторон». И речь должна идти именно о «перезахоронении», потому что юридически Ильич уже похоронен, полагали депутаты, и ссылаются на Постановление ЦИК СССР от 25 января 1924 года.

РПЦ, как известно, за захоронение тела Ленина, но при этом не призывали сделать это немедленно, чтобы не спровоцировать раскол. Президент Путин тоже ранее призывал подходить к этому вопросу «аккуратно».

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту приводились такие цифры: расходы на медико-биологические работы по сохранению прижизненного облика тела Ленина в 2016 году составили около 13 млн. рублей, при этом ежегодно в бюджет закладываются средства на «возможное захоронение высшего лица государства», и в 2016 году, к примеру, речь шла о 4,6 млн. рублей (796 тысяч на захоронение и 3,9 млн. на перезахоронение). «Таким образом, перезахоронение можно осуществить на счет средств, выделенных на сохранение прижизненного облика тела Ленина»,- говорится в документе.

«Фракция поддерживает этот законопроект»,- сказал «МК» вице-спикер Игорь Лебедев (ЛДПР).

Через полчаса после внесения законопроекта единороссы заявили, что не будут его поддерживать. ""Единая Россия" стремится обсуждать законы, которые направлены на укрепление согласия в обществе, а не на раскол,— сообщил заместитель секретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.— Ни с фракцией, ни тем более с партией коллеги не советовались. Эту инициативу мы не обсуждали. Это значит, что никаких перспектив она не имеет". А через три часа депутаты-единороссы Евгений Марченко, Николай Брыкин, Виталий Бахметьев сняли свои подписи под законопроектом, который не проходил предварительного обсуждения в экспертном совете фракции.

"Никто не может предсказать, как отреагирует наша русская душа на захоронение Ленина",— полагает завкафедрой политической психологии МГУ Елена Шестопал. Она не исключает, что 100-летие Октябрьской революции может "разбалансировать общество". "Есть это ощущение и во власти",— говорит госпожа Шестопал. По мнению эксперта, "захоронение Ленина не станет актом гражданского примирения", к тому же "будировать этот вопрос, когда общество размышляет о возможности третьей мировой войны — не лучший момент".

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