Фонды Медведева обнародовали какие-то цифры

В документах, которые опубликованы на официальном сайте Министерства юстиции России, содержится финансовая отчетность четырех фондов, которые были упомянуты в расследовании Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального. Так, фонд «Градислава» указал, что в 2016 году израсходовал 768 134 тыс. руб., фонд «Дар» — 1 370 390 тыс. руб., Фонд поддержки социально значимых государственных проектов («Соцгоспроект») 716 504 тыс. руб., Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта (ФПЗОВС) — 691 674 тыс. руб.



Таким образом, совокупные расходы четырех фондов в прошлом году составили 3,681 млрд руб.





Руководитель фонда «Дар» Илья Елисеев сообщил РБК, что эта организация и другие фонды под его управлением ежегодно отчитываются перед Министерством юстиции. «Иначе бы Минюст давно прекратил нашу деятельность. Разумеется, мы продолжим отчитываться и в будущем», — добавил он.





Но отчеты, которые предоставили в Минюст фонды «Градислава», Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта, «Соцгоспроект» и «Дар» не дают никакого представления об их деятельности. Очень трудно понять, на что конкретно пошли эти деньги. А уж тем более судить об эффективности их расходования.





Сам Дмитрий Медведев спустя месяц после публикации ФБК назвал расследование «компотом». «Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают про меня, если это касается меня, про моих знакомых людей​ и про людей, о которых я вообще никогда не слышал», — сказал он. Отвечая на вопросы депутатов в Государственной думе, глава правительства еще раз коснулся этой темы. Он сказал, что не будет комментировать «абсолютно лживые продукты политических проходимцев»..



