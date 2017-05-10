Медведев станет винным брендом Dimon

Итальянская винодельческая компания ColleMassari подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда Dimon, под которым собирается выпускать вино. К упомянутой в расследовании Алексея Навального «Он вам не Димон» винодельне ColleMassari отношения не имеет.





Президент рекламной группы RCG Юний Давыдов назвал в беседе с РБК планы итальянской винодельческой компании ColleMassari выпускать вино Dimon «хамским, но эффективным маркетинговым ходом». «Это PR-повод, информационный вброс. Цель — засветить материнский бренд. Для этого был использован такой яркий и неполиткорректный бренд. Уверен, что он изначально был задуман как виртуальный, то есть его в продажу вряд ли будут запускать», — считает он.



Как отметил президент рекламной группы RCG, даже если это произойдет, «перспективы у бренда Dimon нулевые». «Его не будут покупать. Во-первых, многие относятся негативно к тому, что делает Навальный. И здесь есть явный диссонанс между сленговым пацанским названием и дорогим итальянским вином. Это должен быть скорее дешевый продукт: пиво, самогон», — уверен он.





Владельцы ColleMassari — брат и сестра Мария Ирис Бертарелли и Клаудио Типа — не имеют российских корней. Оба уроженцы Тосканы, помимо виноделия они возглавляют фонд, занимающийся защитой культурного наследия Тосканы и провинции Гроссето. Винодельня ColleMassasri действительно одна из самых известных в этом итальянском регионе. В отличие от упомянутой в расследовании Навального винодельни Aiola, расположенной в регионе Кьянти-Классико, ColleMassari находится в Болгери — приморском регионе Южной Тосканы, знаменитом своими дорогими винами в стилистике супертоскана. Вина хозяйства, признанного в 2014 году лучшим винодельческим хозяйством Италии по версии престижного винного гида Gambero Rosso, уже много лет поставляются в Россию. В рознице они стоят от 1,5 тыс. до 20 тыс. руб.





Дистрибьютором вин хозяйства ColleMassari в России является компания «АСТ Интернэшнл», основным владельцем которой являет семья бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. На вопрос РБК о планах поставок вина Dimon в Россию в АСТ ответили, что «глупости не комментируют».





В марте 2017 года Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование «Он вам не Димон», где речь шла о резиденциях Дмитрия Медведева и связанных с ним фондах, получивших 70 млрд руб. в виде пожертвований. В нем упоминалась и винодельня Fattoria della Aiola в Тоскане. Авторы расследования обнаружили, что кипрский офшор Furcina Ltd, принадлежащий члену совета директоров Газпромбанка, однокурснику Медведева Илье Елисееву, в июне 2012 года за $9,9 млн приобрел 100% итальянской компании Fattoria Della Aiola S.r.l., которой принадлежат одноименное винодельческое хозяйство, 100 га земли и трехэтажное поместье постройки XVI века.