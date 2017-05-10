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Медведев станет винным брендом Dimon
5.05.2017
Итальянская винодельческая компания ColleMassari подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда Dimon, под которым собирается выпускать вино. К упомянутой в расследовании Алексея Навального «Он вам не Димон» винодельне ColleMassari отношения не имеет.
Президент рекламной группы RCG Юний Давыдов назвал в беседе с РБК планы итальянской винодельческой компании ColleMassari выпускать вино Dimon «хамским, но эффективным маркетинговым ходом». «Это PR-повод, информационный вброс. Цель — засветить материнский бренд. Для этого был использован такой яркий и неполиткорректный бренд. Уверен, что он изначально был задуман как виртуальный, то есть его в продажу вряд ли будут запускать», — считает он.
Как отметил президент рекламной группы RCG, даже если это произойдет, «перспективы у бренда Dimon нулевые». «Его не будут покупать. Во-первых, многие относятся негативно к тому, что делает Навальный. И здесь есть явный диссонанс между сленговым пацанским названием и дорогим итальянским вином. Это должен быть скорее дешевый продукт: пиво, самогон», — уверен он.
Владельцы ColleMassari — брат и сестра Мария Ирис Бертарелли и Клаудио Типа — не имеют российских корней. Оба уроженцы Тосканы, помимо виноделия они возглавляют фонд, занимающийся защитой культурного наследия Тосканы и провинции Гроссето. Винодельня ColleMassasri действительно одна из самых известных в этом итальянском регионе. В отличие от упомянутой в расследовании Навального винодельни Aiola, расположенной в регионе Кьянти-Классико, ColleMassari находится в Болгери — приморском регионе Южной Тосканы, знаменитом своими дорогими винами в стилистике супертоскана. Вина хозяйства, признанного в 2014 году лучшим винодельческим хозяйством Италии по версии престижного винного гида Gambero Rosso, уже много лет поставляются в Россию. В рознице они стоят от 1,5 тыс. до 20 тыс. руб.
Дистрибьютором вин хозяйства ColleMassari в России является компания «АСТ Интернэшнл», основным владельцем которой являет семья бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. На вопрос РБК о планах поставок вина Dimon в Россию в АСТ ответили, что «глупости не комментируют».
В марте 2017 года Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование «Он вам не Димон», где речь шла о резиденциях Дмитрия Медведева и связанных с ним фондах, получивших 70 млрд руб. в виде пожертвований. В нем упоминалась и винодельня Fattoria della Aiola в Тоскане. Авторы расследования обнаружили, что кипрский офшор Furcina Ltd, принадлежащий члену совета директоров Газпромбанка, однокурснику Медведева Илье Елисееву, в июне 2012 года за $9,9 млн приобрел 100% итальянской компании Fattoria Della Aiola S.r.l., которой принадлежат одноименное винодельческое хозяйство, 100 га земли и трехэтажное поместье постройки XVI века.
Помощник руководителя винодельни Fattoria della Aiola, фигурирующей в расследовании ФБК об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева, Дарья Ивлева предположила, что компания-конкурент решила извлечь прибыль из скандала вокруг расследования Навального. «Ребята решили подсуетиться. Но вообще это довольно известная в Тоскане компания», — рассказала она корреспонденту РБК.
В Fattoria della Aiola тоже планируют заработать на скандале с расследованием Навального. «Мы рассчитываем всю историю повернуть с пользой для себя, — объясняет Дарья Ивлева. — В конце концов, это честный бизнес, мы не делаем ничего плохого или противозаконного. Возможно, теперь про нас узнает больше людей в России, к нашему вину возникнет дополнительный интерес, и это позитивно повлияет на наши будущие продажи в России».
Инвестиции новых русских владельцев в хозяйство Медведева в Тоскане уже превысили $10 млн. Помимо цены, уплаченной при покупке, пришлось вложить еще более €1 млн в техническое переоборудование хозяйства: куплены новые стальные танки для ферментации и выдержки вин, заложены новые виноградники, которые пока еще не пригодны для виноделия, создана новая система дренажа и ливневой канализации, обновлены производственные линии и сами цеха, рассказал РБК в Москве Сергей Ступницкий. «Надеемся, что когда-нибудь и до ремонта замка дело дойдет», — добавляет Дарья Ивлева.
Исходя из объема инвестиций и обозначенных объемов производства, ждать возврата вложенных средств Илье Елисееву предстоит еще очень долго. В магазинчике при заводе вина Aiola стоят от €5,5 до €19. При объеме в 100 тыс. бутылок в год выручка хозяйства никак не превысит в лучшем случае €1,5 млн. «Валовый доход с бутылки получится в районе €5–6, — подсчитывает резидент виноторговой компании Simple Максим Каширин. — Так что возврата инвестиций ребятам придется подождать 20–25 лет. Это не бизнес, не инвестпроект. Это такая штука для души».
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