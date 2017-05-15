В Петербурге осудили бывшего главу «Ленэнерго»

Московский районный суд Петербурга приговорил бывшего генерального директора компании «Ленэнерго» Андрея Сорочинского к четырем годам лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями при размещении средств компании на счетах в банке «Таврический». Об этом в среду, 10 мая, сообщает ТАСС.





«Суд постановил: признать Сорочинского виновным и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима», — огласил приговор судья Антон Крюков.





Суд также назначил наказание в виде трех лет колонии бывшему директору по финансам компании Денису Слепову.





Обоих фигурантов, ранее находившихся под подпиской о невыезде, взяли под стражу прямо в зале суда. И Сорочинский, и Слепов от комментариев отказались.





Как известно, в декабре 2014 года банк "Таврический" перестал обслуживать клиентов. Позже Центробанк обнаружил пропажу 31 миллиарда рублей, из которых 16,5 миллиарда принадлежали энергетической компании. Любопытно, что непосредственно отвечавший за финансы в «Ленэнерго» Денис Слепов ранее многие годы работал именно в банке «Таврический». В марте 2015 года санатором «Таврического» стал банк МФК Михаила Прохорова. В рамках финансового оздоровления «Таврического» компании «Ленэнерго» пообещали вернуть лишь 6 млрд рублей (что и сделали), оставив остальные 10,5 млрд на 20-летний депозит и, по сути, пожелав сетевикам забыть об этих деньгах.

19 января 2015 года компания «Ленэнерго» сообщила о решении совета директоров досрочно прекратить полномочия Андрея Сорочинского на посту генерального директора в связи с возникновением рисков ухудшения финансовой устойчивости компании. Петербургские СМИ связали это увольнение с ситуацией, сложившейся в банке «Таврический», на счетах которого «зависли» 13,4 миллиарда рублей энергетической компании.





Суд установил, что оба фигуранта злоупотребили должностными полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) при размещении свыше 13 млрд рублей на депозитах банка «Таврический».





В ходе прений гособвинитель заявлял, что размещенные в «Таврическом» деньги не были свободными, кроме того, они были зарезервированы для погашения долга перед поставщиками. «Сорочинский и Слепов, заключая договоры, знали об этом», – подчеркивал прокурор. В качестве смягчающих обстоятельств гособвинитель отметил явку Сорочинского с повинной. Несмотря на нее, Сорочинский в суде отрицал свою вину и не признавал инкриминируемых ему преступлений. Обвинение просило для Андрея Сорочинского 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Для Дениса Слепова было запрошено 5 лет. Защита настаивала на оправдании. По версии Сорочинского, банк «Таврический», по крайней мере до 2014 года, не вызывал никаких сомнений в своей надежности. Когда у финансовой организации появились проблемы, говорил экс-глава «Ленэнерго», он сразу же потребовала возврата депозита и расторжения договора.