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ФСБ обыскала "любимца Смольного".
17.05.2017
Представителей правоохранительных органов остро интересует вопрос, точно ли все 11 млрд рублей, выделенные на строительство Пулковско-Дунайской дорожной развязки в Петербурге, пошли строго по назначению? Видимо, с этим связаны обыски, которые прошли на днях в офисах казенного учреждения "Дирекция транспортного строительства" и одного из крупнейших дорожных подрядчиков ЗАО "Пилон". Развязка строилась к футбольному чемпионату 2018 года.
Насколько известно, 16 мая доследственную проверку в офисе ЗАО "Пилон" на Воронежской улице, 5 провели оперативники двух подразделений регионального управления ФСБ — службы экономической безопасности и транспортной службы. Чекистов интересовали финансовые документы, связанные с исполнением госконтрактов. Спустя несколько часов оперативники посетили офис СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" (ДТС) в Нейшлотском переулке, 8 (структура, подведомственная комитету по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, КРТИ), а также офисы ряда других субподрядных компаний, задействованных в возведении путепровода.
В ДТС подтвердили сам факт проводимой проверки, но официально комментировать действия правоохранительных органов отказались. В то же время источник "Ъ", знакомый с ситуацией, сообщил, что обыски в учреждениях напрямую связаны с исполнением контракта на строительство развязки на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта в Санкт-Петербурге. Генеральным подрядчиком строительства путепровода как раз и выступает ЗАО "Пилон". Контракт на строительство объекта КРТИ в лице ДТС заключил с компанией 31 декабря 2013 года. Общая стоимость работ по госконтракту составляет 11,6 млрд рублей.
Интерес сотрудников ФСБ к ДТС и компании "Пилон" связан с тем, что силовикам поступила оперативная информация о возможном хищении средств при возведении путепровода. Предполагается, что в процессе строительства объекта стоимость работ была значительно завышена, и, кроме этого, ряд фактически оплаченных работ был выполнен лишь на бумаге. В ЗАО "Пилон" ситуацию с обысками не комментируют.
Отметим, что 26 апреля 2017 года состоялось открытие рабочего движения по данному путепроводу. Никаких нареканий в адрес подрядчика не поступило. Напротив, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул, принявшие участие в торжественной церемонии открытия, отметили, что подрядчик построил объект в короткие сроки, причем без остановки движения по основным магистралям. После открытия рабочего движения подрядчику осталось лишь завершить строительство и переустройство боковых съездов, провести благоустройство и озеленение. Окончательно весь объект должен быть сдан к 30 июня.
Как сообщили в КРТИ, общая сметная стоимость строительства путепровода в соответствии с адресной инвестиционной программой Петербурга — 12,3 млрд рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета — 5,8 млрд рублей. Но при проведении конкурсных процедур цена упала до 11,6 млрд рублей. Именно на такую сумму ДТС заключила контракт с "Пилоном". Более того, в процессе строительства КРТИ удалось сэкономить часть из этих средств, таким образом, сумма строительно-монтажных работ по развязке составила 11,078 млрд руб. Сэкономленные средства было решено направить на сооружение Серного моста, генеральным подрядчиком которого также является "Пилон".
Собственниками ЗАО "Пилон", по данным "СПАРК-Интерфакс", являются граждане России. Самый главный акционер — Мевлуди Блиадзе. Компания была образована в 1993 году и сегодня является одной из крупнейших на рынке дорожно-мостового строительства Петербурга и Ленинградской области. В портфеле ЗАО "Пилон" работы более чем на 50 объектах. В 2017 году компания одновременно ведет работы на восьми крупных объектах, три из которых являются частью инфраструктуры чемпионата мира-2018.
Стоит отметить, что ЗАО "Пилон" всегда было на хорошем счету у правительства Санкт-Петербурга и неофициально компанию даже назвали "любимец Смольного". В 2013-2016 годах компания заключила с правительством города контракты на сумму более 27 млрд рублей.
Часть верхушки компании вообще сформирована бывшими чиновниками. Так, президентом ЗАО "Пилон" является Владимир Дедюхин, который более десяти лет назад возглавлял комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Петербурга, а потом был заместителем Игоря Албина (сейчас вице-губернатор Петербурга по строительству), когда он возглавлял уже несуществующее сегодня министерство регионального развития. А гендиректор "Пилона" Владимир Шмидт до февраля 2013 года занимал должность первого заместителя КРТИ.
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