ФСБ обыскала "любимца Смольного".

Представителей правоохранительных органов остро интересует вопрос, точно ли все 11 млрд рублей, выделенные на строительство Пулковско-Дунайской дорожной развязки в Петербурге, пошли строго по назначению? Видимо, с этим связаны обыски, которые прошли на днях в офисах казенного учреждения "Дирекция транспортного строительства" и одного из крупнейших дорожных подрядчиков ЗАО "Пилон". Развязка строилась к футбольному чемпионату 2018 года .





Насколько известно, 16 мая доследственную проверку в офисе ЗАО "Пилон" на Воронежской улице, 5 провели оперативники двух подразделений регионального управления ФСБ — службы экономической безопасности и транспортной службы. Чекистов интересовали финансовые документы, связанные с исполнением госконтрактов. Спустя несколько часов оперативники посетили офис СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" (ДТС) в Нейшлотском переулке, 8 (структура, подведомственная комитету по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга , КРТИ), а также офисы ряда других субподрядных компаний, задействованных в возведении путепровода.





В ДТС подтвердили сам факт проводимой проверки, но официально комментировать действия правоохранительных органов отказались. В то же время источник

"Ъ"

, знакомый с ситуацией, сообщил, что обыски в учреждениях напрямую связаны с исполнением контракта на строительство развязки на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта в Санкт-Петербурге. Генеральным подрядчиком строительства путепровода как раз и выступает ЗАО "Пилон". Контракт на строительство объекта КРТИ в лице ДТС заключил с компанией 31 декабря 2013 года. Общая стоимость работ по госконтракту составляет 11,6 млрд рублей.





Интерес сотрудников ФСБ к ДТС и компании "Пилон"

связан с тем, что силовикам поступила оперативная информация о возможном хищении средств при возведении путепровода. Предполагается, что в процессе строительства объекта стоимость работ была значительно завышена, и, кроме этого, ряд фактически оплаченных работ был выполнен лишь на бумаге. В ЗАО "Пилон" ситуацию с обысками не комментируют.





Отметим, что 26 апреля 2017 года состоялось открытие рабочего движения по данному путепроводу. Никаких нареканий в адрес подрядчика не поступило. Напротив,

и

, принявшие участие в торжественной церемонии открытия, отметили, что подрядчик построил объект в короткие сроки, причем без остановки движения по основным магистралям. После открытия рабочего движения подрядчику осталось лишь завершить строительство и переустройство боковых съездов, провести благоустройство и озеленение. Окончательно весь объект должен быть сдан к 30 июня.





Как сообщили в КРТИ, общая сметная стоимость строительства путепровода в соответствии с адресной инвестиционной программой Петербурга — 12,3 млрд рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета — 5,8 млрд рублей. Но при проведении конкурсных процедур цена упала до 11,6 млрд рублей. Именно на такую сумму ДТС заключила контракт с "Пилоном". Более того, в процессе строительства КРТИ удалось сэкономить часть из этих средств, таким образом, сумма строительно-монтажных работ по развязке составила 11,078 млрд руб. Сэкономленные средства было решено направить на сооружение Серного моста, генеральным подрядчиком которого также является "Пилон".





Собственниками ЗАО "Пилон", по данным "СПАРК-Интерфакс", являются граждане России. Самый главный акционер — Мевлуди Блиадзе. Компания была образована в 1993 году и сегодня является одной из крупнейших на рынке дорожно-мостового строительства Петербурга и Ленинградской области. В портфеле ЗАО "Пилон" работы более чем на 50 объектах. В 2017 году компания одновременно ведет работы на восьми крупных объектах, три из которых являются частью инфраструктуры чемпионата мира-2018.





Стоит отметить, что ЗАО "Пилон" всегда было на хорошем счету у правительства Санкт-Петербурга и неофициально компанию даже назвали "любимец Смольного". В 2013-2016 годах компания заключила с правительством города контракты на сумму более 27 млрд рублей.





Часть верхушки компании вообще сформирована бывшими чиновниками. Так, президентом ЗАО "Пилон" является

, который более десяти лет назад возглавлял комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Петербурга, а потом был заместителем

(сейчас вице-губернатор Петербурга по строительству), когда он возглавлял уже несуществующее сегодня министерство регионального развития. А гендиректор "Пилона" Владимир Шмидт

до февраля 2013 года занимал должность первого заместителя КРТИ.

губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченкозаместитель министра транспорта РФ Николай АсаулВладимир ДедюхинИгоря Албина