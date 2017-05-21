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Многомиллионный бизнес Людмилы Путиной
19.05.2017
Бывшая жена президента РФ Владимира Путина помогла создать и теперь поддерживает фонд, который владеет исторической недвижимостью в Москве, генерирующей миллионы долларов в год на сборах с арендаторов, сообщается в новом расследовании Reuters.

Как поясняет агентство, речь идет об особняке Волконского на Воздвиженке, который в настоящее время принадлежит некоммерческому фонду "Центр развития межличностных коммуникаций" (ЦРМК), который возглавляет новый супруг Людмилы Путиной - бизнесмен Артур Очеретный.

Reuters со ссылкой на раздобытые документы отмечает, что ЦРМК имеет собственные офисы в доме Волконского, но большая часть здания сдается арендаторам, в том числе двум крупным государственным банкам.

Арендаторы вносят арендную плату компании "Меридиан", которая на 99% принадлежат фирме под названием "Интерьерсервис". Сам же "Интерьерсервис", согласно данным госреестра юрлиц, с 2014 года полностью принадлежит Людмиле Александровне Шкребневой. А это - девичья фамилия бывшей жены Путина. Предыдущим гендиректором "Интерьерсервиса" была Ольга Александровна Цомаева. Некоторые российские СМИ писали, что это сестра бывшей жены Путина.

Что касается сегодняшних арендаторов дома Волконского, то среди них есть, в частности, банк ВТБ, который в одиночку платит более 2 млн долларов годовой арендной платы (114 млн рублей по текущему курсу). Как уточняет Reuters, это указано в тендерной документации, размещенной на сайте правительства в 2015 году.

Среди других арендаторов - "Сбербанк", подрядчик Минобороны "Северстройгрупп", туристическое агентство, ресторан суши и Burger King. В "Сбербанке" стоимость аренды не раскрыли, уточнив лишь, что она "рыночная".

Агентство Knight Frank оценивает текущую рыночную цену квадратного метра в здании примерно в 600 долларов в год. Таким образом, здание общей площадью около 5300 кв. м может приносить годовой доход в 3,18 млн долларов, отмечает Reuters.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин в 2015 году подписал указ о выделении фонду ЦРМК 250 млн рублей. Согласно такому же указу от 2016 года организации было выделено 62 млн рублей, столько же - в 2017-м. Финансовая поддержка фонда продолжится в 2018-м и 2019 годах.

Согласно отчетности ЦРМК, в 2015 году он потратил 262,3 млн рублей (4,53 млн долларов), из которых 3,4% было направлено на социальную и благотворительную помощь, 6,5% на проведение конференций и семинаров, 22% на административные расходы и 29% на "другие виды деятельности". Оставшиеся 39% были потрачены на приобретение активов, акций, а также на "иные" расходы.

Минюст РФ даже выносил предупреждение фонду за то, что он не публикует в открытом доступе ежегодные отчеты о своей деятельности, как того требует закон "О некоммерческих организациях". Когда было выдано такое предупреждение, не уточняется.

Нынешний "дом Волконского" - новодел на месте исторического издания, практически полностью утраченного в ходе реконструкции в 2013 году. Как отмечали градозащитники, несколько месяцев, пытавшиеся спасти особняк, в ходе строительных работ была увеличена его высотность надстройкой пентхауса, уничтожены ценные элементы декора фасада и в целом искажен весь исторический облик.

Утраченное главное здание городской усадьбы было построено в XVIII веке. С 1816-го по 1821 годы домом владел князь Николай Волконский - прообраз старого князя Болконского из романа "Война и мир" Льва Толстого. Здесь же Толстой встретил Прасковью Щербацкую, с которой списал Кити из "Анны Карениной". До этого здание несколько раз перестраивалось, но при этом до 2013 года сохранялась его архитектурная и мемориальная ценность.

В конце 2012 года "Новая газета" отмечала, что реконструкцией особняка занимался фонд "Центр развития межличностных коммуникаций", созданный на базе Центра развития русского языка, инициатором которого была Людмила Путина. Среди учредителей языкового центра значился, в частности, Кирилл Ковальчук - родственник предпринимателей братьев Ковальчук, которых относят к ближайшему окружению Владимира Путина. Центр развития русского языка стал владельцем здания в 2005 году.

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