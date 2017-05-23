Жалобы Путину не спасли лидера «Инвалидов войны»

Над лидером общероссийской общественной организации «Инвалиды войны» Андреем Чепурным начали сгущаться тучи. На днях в его центральный офис в рамках расследования уголовного дела о растрате средств приходила полиция, которая произвела выемку документов (в основном – из кабинета самого Чепурного). А среди его с виду верных соратников назревает настоящий бунт – часть ветеранов заявила, что бессменный лидер «Инвалидов войны» уже низложен и более не имеет права руководить организацией.



Много шума из ничего





Чепурной прославился на всю страну 20 апреля после скандальных заявлений, сделанных на заседании Российского организационного комитета «Победа». Тогда глава ветеранской организации неожиданно пожаловался президенту России Владимиру Путину на конфликт с другим лидером «афганцев» – сенатором Францем Клинцевичем. Последний якобы вносит раскол в ветеранское движение, организовал уже 67 проверок «Инвалидов войны» со стороны различных надзорных органов, а также рассылает письма, в которых называет спикера Госдумы Вячеслава Володина преемником президента, который «наделит его необъятными полномочиями» после прихода к власти.



Слова Чепурного наделали много шума. В аппарате спикера Госдумы тогда заявили, что удивлены подобными заявлениями и не могут объяснить, «что это было и при чем тут Володин». В свою очередь обвиняемый во всех смертных грехах Клинцевич в очередной раз был вынужден объяснять, что циркулирующие от его имени с января письма являются фальшивкой. По его словам, он «никаких писем с указанием преемника президента, на которые ссылается Чепурной, не писал и не рассылал».





Сам Путин на заявления главы «Инвалидов войны» отреагировал сдержанно, поручив разобраться в ситуации первому замглавы своей администрации Сергею Кириенко. «Первый раз слышу о том, что есть какой-то конфликт в этой среде между вами. Постараюсь в этом разобраться», – пообещал он тогда.





Конфликт в среде «афганцев» вокруг фигуры Чепурного, как выяснилось, действительно есть. Только относится он не столько к Клинцевичу и его Российскому союзу ветеранов Афганистана, сколько к внутреннему расколу в самих «Инвалидах войны». В обоих случаях причиной конфликта стала борьба Чепурного за личный контроль над финансовыми потоками, выделяемыми на поддержку ветеранов.





В распоряжении редакции INFOX.RU оказалось письмо председателя петербургского отделения «Инвалидов войны» Зафара Адылова на имя Володина. Оно было отправлено в качестве объяснения скандальных заявлений Чепурного, а заодно довольно подробно описывает ситуацию, в которой оказались инвалиды Афганской войны в результате его руководства.





Авторитарно-семейный подряд





По словам Адылова, за последние несколько лет многие региональные филиалы «Инвалидов войны» были поставлены на грань выживания из-за непрозрачности и кулуарности в распределении финансовых средств господдержки НКО и авторитарного метода руководства Чепурного. В частности, петербургское отделение организации в течение последних двух лет не получало денег на свою деятельность и заработную плату инвалидам, равно как и путевок на реабилитацию инвалидов в Центре восстановительной терапии им. Лиходея.





«Выделяемые средства из государственного бюджета на реабилитацию инвалидов и ветеранов аккумулировались в центральном аппарате организации и использовались по усмотрению Чепурным и его близким окружением, а также трудоустроенными родственниками (сестра, племянницы, дочь)», – сообщается в письме.





Как использовались бюджетные средства – как раз разбираются сейчас правоохранительные органы. Уголовное дело, в рамках которого 15 мая в офисе «Инвалидов войны» прошли обыски, возбуждено по факту особо крупной растраты. Изначально в нем речь шла об использовании бюджетных средств на ремонт двух частных квартир в Москве, но сейчас в деле уже несколько подобных эпизодов. Фигуранты дела – пока неизвестные руководители общественной организации и принадлежащего ей ЦВТ им. Лиходея. Известно, что повестка по этому делу на имя Чепурного уже готова, хотя пока и не вручена.





При этом внутри «Инвалидов войны» при Чепурном была выстроена система репрессий. Филиалы, которые поднимали «неудобные» вопросы о распределении денег, попадали в опалу – их просто переставали финансировать. Из организации незаконным образом исключались целые отделения, при этом использовался шантаж и коллективные наказания, а на месте ликвидированных отделений создавались их «фантомы» с «мертвыми душами», которые в разных регионах возглавляли одни и те же люди.





Приказано опорочить





Впрочем, конфликт Чепурного с главой Российского союза ветеранов Афганистана также имел место. Принято считать, что его причиной послужили разбирательства вокруг оплаты номеров в санатории «Русь» (принадлежит ЦВТ), где Клинцевич отдыхал с друзьями в 2014 году. Вопрос в конечном итоге решили через суд не в пользу отдыхавших, которых заставили уплатить санаторию 300 тыс. рублей.





Более убедительной версией обострения конфликта выглядит история с недавним перераспределением бюджетных средств. В конце прошлого года было принято решение об изменении порядка финансирования ЦВТ. Теперь это происходит не напрямую из госбюджета, как раньше, а через ветеранские организации. В том числе – и через руководимый Клинцевичем Российский союз ветеранов Афганистана. То есть средства, которыми раньше единолично и по своему усмотрению распоряжался Чепурной, оказались в руках его недруга и еще трех ветеранских организаций.





«Это было решение, которое преследовало одну цель, чтобы те деньги, которые напрямую шли в центр, проходили через общественные организации наши ветеранские и уже после этого распределялись соответствующим образом. Была предпринята попытка сделать это как раз открытым и публичным», – пояснял вице-спикер Госдумы Владимир Васильев.





Так или иначе, но Чепурной решил бросить все свои силы на дискредитацию своего оппонента. «В адрес региональных организаций за подписью Чепурного были разосланы проекты писем, адресованные президенту России, в Государственную думу и Совет Федерации с целью опорочить Клинцевича», – рассказывает Адылов. Те, кто отказывался их подписывать, исключались из «Инвалидов войны» (такая судьба постигла краснодарское, крымское, кировское, рязанское и ряд других отделений).





При этом печатный орган организации – газета «Побратим» – публикует заведомо ложную информацию, которая «вносит смуту и раскол» как в самих «Инвалидах войны», так и в ветеранское движение в целом, отмечает глава питерского отделения ветеранов-«афганцев». Он подтвердил, что то самое письмо Клинцевича о преемнике Путина является фальсификацией.





Смещение вождя





У простых членов «Инвалидов войны» есть и другие причины для недовольства руководством организации.





«Чепурным проводилась планомерная политика, направленная на дискредитацию, унижение людей и целых организаций, которые долгие годы добросовестно работали на и во благо инвалидов войны, – пишет Адылов. – Показательным для многих является также тот факт, что Чепурной до некоторых пор носил на груди второй орден Красной Звезды, которым был награжден уже умерший ветеран Великой Отечественной войны».





В результате терпение ветеранов лопнуло. Не дожидаясь майских официальных выборов председателя организации, недовольные «афганцы» организовали внеочередную отчетно-выборную конференцию. На ней делегаты из 42 регионов России выбрали нового председателя – главу Кировского отделения Ивана Литвинова. Однако Чепурной на конференцию не явился, и ее результатов не признает.



