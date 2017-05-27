Как Бастрыкина с французским паркетом обманули

Выходец из Всеволожска Алексей Скачков был средней руки бизнесменом. Руководил фирмой «Строительные технологии комфорта». В июне 2014 года его жизнь резко изменилась. Он поступил на службу государства в качестве начальника отдела ремонта Следственного комитета. Карьера была стремительна. За год Скачков дорос до капитана юстиции и руководителя управления капстроительства Главного управления обеспечения деятельности (ГУОД) СКР. Взлету бывшего специалиста по системам вентиляции и кондиционирования в ведомстве не удивлялись. Мало кто не знал, что Скачков – креатура тогдашнего главы управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности, выходца из Петербурга Михаила Максименко.





На период активного роста Скачкова пришлась внушительная ремонтная программа Следственного комитета. Он объявил серию аукционов на капитальное обновление административных зданий. Схема заключения госконтрактов была, по версии следствия, следующей: Скачков сговаривался с недавними партнерами по бизнесу, они заявлялись на аукционы, минимально снижали цены. Побеждала заранее оговоренная компания. Сторонних претендентов от участия под разными предлогами помогал отваживать начальник контрактной службы СКР Александр Шкутов.





Например, контракт стоимостью 60 млн рублей на ремонт здания, в котором располагался кабинет Александра Бастрыкина, получила петербургская компания «Стройгарант». Она оформлена на жительницу Волхова Марину Савину, но фактическим хозяином считался ее супруг Анатолий Савин. Конкурентами «Стройгаранта», судя по сайту госзакупок, были столичная «Торговая компания Мегаполис» (вид деятельности – торговля непродовольственными товарами) и петербургское «СМУ-79» (специализируется на монтаже быстровозводимых металлоконструкций).





После победы «Стройгаранта» была исполнена вторая часть задумки. По указанию Скачкова его подчиненные подготовили технический акт об изменении вида и объема работ. На выходе СКР получил совсем не то, чего ожидал.





«Савин организовал выполнение работ с низким качеством неквалифицированными рабочими и закупку более дешевых и менее долговечных строительных и отделочных материалов», – указано в деле. Экономия не пощадила и кабинет Александра Бастрыкина, в котором предполагались французский паркет с деревянными плинтусами, душевая кабина с гидромассажем и двумя видами душа, подвесные потолки с подсветкой и прочее. Технический акт позволил заменить дорогое на китайскую имитацию, сообщает "Фонтанка".





Уголовное дело о хищениях инициировал сам Александр Бастрыкин, заподозривший неладное со сроками исполнения контрактов и лично выехавший с инспекцией. Выглядел ремонт совсем уж непрезентабельно. По официальной версии обвинения, при исполнении госконтракта похищена ровно половина – 30 млн рублей. По неофициальной, Скачков добился увеличения суммы финансирования до 68, они были перечислены «Стройгаранту», а в ремонт вложены только 15 млн.





Делом занялась целая группа следователей во главе с генералом Сергеем Голкиным, сейчас он исполняет обязанности замруководителя главного управления по расследованию особо важных дел СКР. В марте 2016 года начались задержания. Савин подтвердил выплату откатов Скачкову и рассказал, что деньги передавались наличными во Всеволожске. Савин остался на свободе. Скачков и Шкутов арестованы.





Попутно группа Голкина нашла следы мошенничества еще по четырем зданиям СКР. Петербургский бизнесмен Сергей Касаткин должен был поставить дорогостоящие системы кондиционирования за 65 млн рублей, но, по аналогичной схеме с кабинетом, была сэкономлена и, как считает следствие, похищена почти половина суммы. Касаткин вину в поставке некачественных кондиционеров (они потекли после ввода в эксплуатацию) признал. Его дело выделили в отдельное производство и 19 мая передали материалы в Мещанский суд Москвы. Они будут рассмотрены в особом порядке.



