 Rambler's Top100
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
Кабаева родила второго ребенка от Путина
Французская вилла Людмилы Путиной (ФОТО)
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
Путин обвенчался с Алиной Кабаевой в Иверском монастыре
Лениградская Правда
27 МАЯ 2017, СУББОТА
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Как Бастрыкина с французским паркетом обманули
25.05.2017
Выходец из Всеволожска Алексей Скачков был средней руки бизнесменом. Руководил фирмой «Строительные технологии комфорта». В июне 2014 года его жизнь резко изменилась. Он поступил на службу государства в качестве начальника отдела ремонта Следственного комитета. Карьера была стремительна. За год Скачков дорос до капитана юстиции и руководителя управления капстроительства Главного управления обеспечения деятельности (ГУОД) СКР. Взлету бывшего специалиста по системам вентиляции и кондиционирования в ведомстве не удивлялись. Мало кто не знал, что Скачков – креатура тогдашнего главы управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности, выходца из Петербурга Михаила Максименко.

На период активного роста Скачкова пришлась внушительная ремонтная программа Следственного комитета. Он объявил серию аукционов на капитальное обновление административных зданий. Схема заключения госконтрактов была, по версии следствия, следующей: Скачков сговаривался с недавними партнерами по бизнесу, они заявлялись на аукционы, минимально снижали цены. Побеждала заранее оговоренная компания. Сторонних претендентов от участия под разными предлогами помогал отваживать начальник контрактной службы СКР Александр Шкутов.

Например, контракт стоимостью 60 млн рублей на ремонт здания, в котором располагался кабинет Александра Бастрыкина, получила петербургская компания «Стройгарант». Она оформлена на жительницу Волхова Марину Савину, но фактическим хозяином считался ее супруг Анатолий Савин. Конкурентами «Стройгаранта», судя по сайту госзакупок, были столичная «Торговая компания Мегаполис» (вид деятельности – торговля непродовольственными товарами) и петербургское «СМУ-79» (специализируется на монтаже быстровозводимых металлоконструкций).

После победы «Стройгаранта» была исполнена вторая часть задумки. По указанию Скачкова его подчиненные подготовили технический акт об изменении вида и объема работ. На выходе СКР получил совсем не то, чего ожидал.

«Савин организовал выполнение работ с низким качеством неквалифицированными рабочими и закупку более дешевых и менее долговечных строительных и отделочных материалов», – указано в деле. Экономия не пощадила и кабинет Александра Бастрыкина, в котором предполагались французский паркет с деревянными плинтусами, душевая кабина с гидромассажем и двумя видами душа, подвесные потолки с подсветкой и прочее. Технический акт позволил заменить дорогое на китайскую имитацию, сообщает "Фонтанка".

Уголовное дело о хищениях инициировал сам Александр Бастрыкин, заподозривший неладное со сроками исполнения контрактов и лично выехавший с инспекцией. Выглядел ремонт совсем уж непрезентабельно. По официальной версии обвинения, при исполнении госконтракта похищена ровно половина – 30 млн рублей. По неофициальной, Скачков добился увеличения суммы финансирования до 68, они были перечислены «Стройгаранту», а в ремонт вложены только 15 млн.

Делом занялась целая группа следователей во главе с генералом Сергеем Голкиным, сейчас он исполняет обязанности замруководителя главного управления по расследованию особо важных дел СКР. В марте 2016 года начались задержания. Савин подтвердил выплату откатов Скачкову и рассказал, что деньги передавались наличными во Всеволожске. Савин остался на свободе. Скачков и Шкутов арестованы.

Попутно группа Голкина нашла следы мошенничества еще по четырем зданиям СКР. Петербургский бизнесмен Сергей Касаткин должен был поставить дорогостоящие системы кондиционирования за 65 млн рублей, но, по аналогичной схеме с кабинетом, была сэкономлена и, как считает следствие, похищена почти половина суммы. Касаткин вину в поставке некачественных кондиционеров (они потекли после ввода в эксплуатацию) признал. Его дело выделили в отдельное производство и 19 мая передали материалы в Мещанский суд Москвы. Они будут рассмотрены в особом порядке.

Фигурантов основного дела прокуратура 25 мая уведомила об утверждении обвинительного заключения. Следственный комитет направит и его тоже в Мещанский суд. Есть вероятность, что подсудность будет изменена на Всеволожский суд – по фактическому месту передачи похищенных денег.

| | Поделиться
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Новости
Путин открыл восстановленный храм на Лубянке, где НКВД проводились расстрелы
25.05.2017
Владимир Путин принял участие в церемонии освящения нового храма в Сретенском монастыре. В 1930-х годах здесь размещалось общежитие НКВД. На территории монастыря сотрудники органов госбезопасности проводили расстрелы.
МВД не считает Медведева коррумпированным чиновником
24.05.2017
ГУ МВД по Москве проверило факты из расследования ФБК Алексея Навального «Он вам не Димон» и не нашло нарушений закона, гласит ответ замминистра МВД на запрос депутата Валерия Рашкина.
Матвиенко решила запретить подросткам участвовать в акциях протеста
23.05.2017
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает установить законодательный запрет на участие несовершеннолетних в протестных акциях. Молодые люди "далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения".
Дайджест федеральных СМИ
Сокровища в особняке бывшего главы Марий Эл
20.04.2017
В особняке нашли произведения искусства всемирно известных итальянских художников (Боттичелли и Рафаэля), скульпторов и архитекторов эпохи Возрождения. Отмечается, что часть из найденных произведений искусства находится в международном розыске.
Бастрыкина поймали на плагиате
12.04.2017
Следственный комитет начал издавать журнал «Следствием установлено». В первом же номере обнаружены существенные заимствования из статьи, вышедшей в «Московском комсомольце» 15 лет назад.
Панты для тещи Медведева
30.03.2017
Дмитрий Медведев плескался в пантовых ваннах алтайского санатория «Родник Запсиба». Теперь, чтобы принять ванну, Медведеву и его теще так далеко летать не надо.
Бизнес завхоза ФСБ
22.03.2017
Семья завхоза ФСБ Михаила Шекина с помощью разведчиков и бизнесменов из списка Forbes инвестирует в моду, девелопмент и охотничьи хозяйства
Кусок Рублевки с историей
3.03.2017
Участок площадью 2,84 га, который миллиардер Алишер Усманов передал Дмитрию Медведеву, имеет богатую историю и принадлежал не одному предпринимателю из списка Forbes.
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
Как поживают беглые топ-менеджеры «Ленэнерго»
10.05.2017
Апартаменты на Лазурном берегу, коттеджи в Майами - все это позволяет вольготно чувствовать себя бывшим топ-менеджерам «Ленэнерго».
Иллюзия безопасности в петербургском метро
4.04.2017
Сотни металлодетекторов в петербургском метро, призванные охранять горожан от террористов, спустя год после установки не выполняют своей задачи.
Теракт в Петербурге: вторую бомбу удалось обезвредить
3.04.2017
После известия о первом взрыве спецслужбы успели разминировать второе взрывное устройство на другой центральной станции метро — «Площадь Восстания».
Дело о пропаже "сверхсекретных" замков
22.03.2017
При строительстве изолятора "Кресты-2" в Санкт-Петербурге произошла загадочная пропажа секретных замков и ключей от камер, где разместятся четыре тысячи арестантов.
Кровавые страсти в Новых Крестах
7.03.2017
Перед убийством подполковник Николай Чернов передал в ФСБ материалы о многомиллиардных хищениях в ходе строительства Новых Крестов.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2017
01 02 03 04 05
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2017
01 02 03 04 05
2016
01 03 05 06 08 09
10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2017
01 02 03 04
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru