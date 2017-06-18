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"Прямая линия" Путина: вопросы оказались интереснее ответов
15.06.2017
Российский президент Владимир Путин в шестнадцатый раз провел "прямую линию". Государственные телеканалы, ведущие трансляцию, выводили на экран вопросы, приходившие по СМС. Среди них оказались вопросы об отставке Путина и коррупции во власти. Ни на один из этих вопросов Путин не ответил.
Вопросы зрителей "Прямой линии" привлекли внимание самих зрителей - в соцсетях активно делились скриншотами с самыми острыми вопросами. Они то появлялись на экране, то исчезали.
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