"Прямая линия" Путина: вопросы оказались интереснее ответов

Российский президент Владимир Путин в шестнадцатый раз провел "прямую линию". Государственные телеканалы, ведущие трансляцию, выводили на экран вопросы, приходившие по СМС. Среди них оказались вопросы об отставке Путина и коррупции во власти. Ни на один из этих вопросов Путин не ответил.



Вопросы зрителей "Прямой линии" привлекли внимание самих зрителей - в соцсетях активно делились скриншотами с самыми острыми вопросами. Они то появлялись на экране, то исчезали.











