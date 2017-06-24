Вице-губернатора Албина лишили праздника

В Санкт-Петербурге прошел ряд мероприятий, посвященных открытию Кубка Конфедераций FIFA в России. В пресс-конференции, посвящённой открытию Кубка, приняли участие вице-премьер России Виталий Мутко, генеральный секретарь FIFA Фатма Самура и глава организационного комитета Алексей Сорокин. В церемонии открытия принял участие Президент России Владимир Путин. Он выступил с приветственным словом, присутствовал на первом матче на "Санкт-Петербург Арене".







Все эти события объединяет одно ‒ ни на одном официальном мероприятии не был замечен "архитектор побед", куратор строительства главного стадиона ЧМ-2018, вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Его никуда не пригласили, поскольку уже упоминание о нем наносит ущерб имиджу власти, и власть от него дистанцируется.



Наблюдатели считают, что - это приговор: Албин год старался внушить окружающим, что открытие Кубка Конфедераций в Санкт-Петербурге целиком полностью его заслуга, а его сюда даже в свиту не позвали. Не то, что президент, даже Мутко перед камерами руки не пожал.

А ведь скандальную стройку еще даже Счетная палата не проверила, не то, что следователи ФСБ. По подобным признакам можно сделать довольно многозначительные выводы о будущей карьере вице-губернатора, которая очевидно скоро закончится. В кулуарах Смольного уже шепчутся о скорой отставке Албина, а иные намекают, что на Магадане, например, в учреждениях ФСИН с особым режимом содержания, есть вакантные места для подобных строителей.







Албин почувствовал себя обиженным – его лишили праздника! И в качестве компенсации провел собственную пресс-конференцию, которую обошли вниманием большинство СМИ, а между тем он выдал там ряд интересных для понимания его намерений, заявлений.



Из его выступления сразу видно, чего он больше всего опасается в дальнейшем (ведь стадион еще будет проверять Счетная палата). Из его выступления сразу видно, чего он больше всего опасается в дальнейшем (ведь стадион еще будет проверять Счетная палата). Албин поспешил сделать ряд заявлений



- "Стадион построен и эксплуатируется. Он полностью соответствует требованиям FIFA";

- Говоря о стоимости арены, вице-губернатор назвал её "адекватной": "Поверьте моему экспертному мнению, это не самый дорогой стадион в мире";

- "С того момента, как я руководил достройкой стадиона, коррупции там не было";

- По передаче стадиона в концессию ФК "Зенит" идут переговоры: "Я не думаю, что будут какие-то проблемы с передачей".

- "Стадион построен и эксплуатируется. Он полностью соответствует требованиям FIFA";- Говоря о стоимости арены, вице-губернатор назвал её "адекватной": "Поверьте моему экспертному мнению, это не самый дорогой стадион в мире";- По передаче стадиона в концессию ФК "Зенит" идут переговоры: "Я не думаю, что будут какие-то проблемы с передачей".





Кроме "героизма" и "подвига" на строительстве стадиона, Албин поведал о достижениях (естественно, своих) в развитии транспортной инфраструктуры города.



При этом, перечисляя свои "подвиги", Албин скромно умолчал о своих достижениях в решении проблемы "обманутых вкладчиков". А ведь перед этим, 15 июня он встречался с жителями ЖК "Ленинский парк" для передачи ключей. Албин заявил, что При этом, перечисляя свои "подвиги", Албин скромно умолчал о своих достижениях в решении проблемы "обманутых вкладчиков". А ведь перед этим, 15 июня он встречался с жителями ЖК "Ленинский парк" для передачи ключей. Албин заявил, что в деле дольщиков ГК "Город" поставлена точка . Однако дольщики не спешат благодарить "благодетеля" ‒ они обвиняют Госстройнадзор в приемке некачественных домов: в домах не застеклены некоторые балконы, не соблюдены меры пожарной безопасности, имеются и другие серьезные недоделки. 18 июня дольщики ГК "Город" вышли на очередной митинг с требованием достроить свои дома и сдать их в нормальном состоянии. А ведь не достроено еще 11 домов! Из них в 9 домах Албин обещал выдать ключи в сентябре 2017 г. Осталось 3 месяца до этого срока, но дома не строятся! Свои требования дольщики отправили заказным письмом Владимиру Путину.



Да и со стадионом не все так гладко, как рассказывает Албин. И, самое интересное, что об этом тоже говорит он сам, возможно, не совсем адекватно оценивая свои высказывания.



Так, Албин признал факт протечек на стадионе, назвав их "конденсатом", и Так, Албин признал факт протечек на стадионе, назвав их "конденсатом", и призвал "не делать из мелких недочетов …трагедию национального масштаба"



о его словам, все "косяки" на стадионе устраняются за счет оргкомитета-2018, "точнее – Дирекции по эксплуатации спортивных сооружений" (т.е – опять за счет бюджета).











Правительство Петербурга после первого матча на "Санкт-Петербург Арене" сообщило о том , что до проведения матча сборных Камеруна и Австралии на стадионе нормализуют движение лифтов и эскалаторов, заменят поврежденные плиты и поврежденные металлические конструкции, вывезут строительный мусор. И это все надо срочно сделать на стадионе, который "полностью соответствует требованиям FIFA"?



Своей пресс-конференцией Албин хотел показать, что он выполнил все свои обещания и поставленные задачи, готов к покорению новых государственных высот: он свободен – "Дайте мне задание!"



Добился ли он своей цели? Скорее, наоборот: он в очередной раз показал свою профнепригодность и, скажем так, не всегда был полностью искренним и честным.



Не секрет, что Албин давно добивается новой должности, и на пресс-конференции он обозначил одну из сфер своих интересов. Так, отвечая на вопросы, Албин заявил, что в ходе работы над возведением арены убедился в том, что очень многое в строительных стандартах, правилах и нормативных документах давно устарело. Нормативно-техническая база в сфере строительства во многом не менялась еще со времен СССР. Не секрет, что Албин давно добивается новой должности, и на пресс-конференции он обозначил одну из сфер своих интересов. Так, отвечая на вопросы, Албин заявил, что в ходе работы над возведением арены убедился в том, что очень многое в строительных стандартах, правилах и нормативных документах давно устарело. Нормативно-техническая база в сфере строительства во многом не менялась еще со времен СССР. Более тысячи норм и правил, по мнению вице-губернатора, необходимо пересмотреть



Так что, возможно, у нас скоро сменится руководство Минстроя.



Но я бы не хотел жить в доме, возведенном по строительным стандартам, разработанным такими "профессионалами".

Судите сами хотя бы Но я бы не хотел жить в доме, возведенном по строительным стандартам, разработанным такими "профессионалами".Судите сами хотя бы по такому высказыванию Албина по проблеме газона на "Зенит-Арене" : "Когда мы готовили временную инфраструктуру, никто не подумал о том, что выкатное поле лучше себя чувствует в естественных условиях. И, разместив медиацентр на плите выкатного поля, мы создали сами себе большую проблему".



Но не все потеряно! По его словам, сейчас власти отрабатывают разные варианты решения этой проблемы:



1. Демонтаж временных сооружений и направление поля на внешний периметр, на плиту;

2. Оставить все как есть, но высока вероятность того, что в конце концов придется снова менять газон;

3. Найти другое место для медиацентра, что потребует прокладки коммуникаций для получения качественной трансляции.







"Решение будем принимать до конца этого месяца", – жизнерадостно заявляет Албин. И его можно понять: новые задачи – новые бюджеты – новые проблемы. И т.д.



Прав Михаил Михайлович Жванецкий: "… процесс важнее результата; процесс – это жизнь, результат – это смерть. … Определенность – это неисправимо, а неопределенность – это жизнь".

Николай Махров, 22.06.2017