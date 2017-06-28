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Последние дни Telegram
26.06.2017
Глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову и его команде с требованием передать данные о сервисе для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации, информирует «Интерфакс». Текст обращения опубликован на сайте ведомства.

Владельцы популярных Telegram-каналов утверждали, что Роскомнадзор еще в середине мая отправил мессенджеру официальное письмо с требованием предоставить данные, но так и не получил ответа. Через пару дней это подтвердилось — Telegram обязали указать страну регистрации, юридический адрес, доменное имя, общее описание функций, а также почтовый и электронный адреса компании и хостинг-провайдера .

По словам Александра Жарова, в случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован. «До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения», - пригрозил глава Роскомнадзора.

«Время, отведённое Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами», - говорится в заявлении за подписью Жарова.

Lenta.ru напоминает, что, согласно принятым в августе 2014 года поправкам в закон «о защите информации», после обращения ведомства сервис обязан в течение пяти рабочих дней предоставить ему свои контактные данные. Если этого не произошло, то у него есть еще 15 дней, а затем его блокируют.

Ранее, отмечает ТАСС , Роскомнадзор заблокировал мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo, Line, а также аудиовизуальный чат Vchat, поскольку компании не предоставили требуемые сведения. По той же причине был заблокирован китайский мессенджер WeChat, однако после предоставления необходимых данных блокировку сняли.

Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко считает, что блокировка Telegram в России не вызовет проблем для российских пользователей, так как существует множество альтернативных мессенджеров, пишет газета «Известия». «Надеюсь, что проблем у россиян в случае блокировки Telegram не будет. По крайней мере, я точно знаю, что в психиатрии такой болезни, как «неизлечимая зависимость от Telegram» нет», — заявил Клименко РИА Новости .

Советник президента также добавил, что в России функционирует более 30 различных мессенджеров, сам он, например, использует Facebook, «ВКонтакте» и ICQ.

Правда, мессенджер Telegram в России не может быть заблокирован полностью, приводит ТАСС мнение Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

«Только планомерная работа и давление на магазины приложений, в первую очередь Google Play и AppStore - в случае «успеха» перестанут работать некоторые функции мессенджера, его не смогут установить новые пользователи (у которых он не стоял уже на момент блокировки)», - пояснили в организации, добавив, что также возможны проблемы с обновлениями.

В РАЭК также сказали, что администрация Telegram уже приняла меры для обхода блокировки. «В новой версии приложения поддерживается обход потенциальной блокировки через поддержку прокси-серверов по протоколу SOCKS 5 (пока в Android-версии приложения)», - отметили в ассоциации.

Терять огромный доход Павлу Дурову вряд ли захочется. Напомним, что, по данным аналитиков РАЭК, число пользователей Telegram в России может составлять до 6 млн. Администрация Telegram сообщает, что год назад аудитория мессенджера в России составляла 2,5 млн пользователей. В мире число пользователей мессенджера превышает 100 млн, отметил в РАЭК.

ФСБ России заявляет об активном использовании террористами и «их кураторами за рубежом» для связи мессенджера Telegram, в том числе при теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, сообщает «Интерфакс».

«В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля этого года в метрополитене Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта», - утверждается в поступившем в «Интерфакс» в понедельник сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Ведомство указывает, что «в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению законспирированных ячеек международных террористических организаций фиксируется тотальное использование их членами интернет-мессенджеров для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами из заграницы». «Наиболее активно членами международных террористических организаций на территории РФ используется мессенджер Telegram, предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации», - заявляют в ЦОС ФСБ.

В итоге Павел Дуров все же отреагировал на письмо главы Роскомнадзора, написав на своей странице в «ВКонтакте» в конце недели следующее:

«Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram.

Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive.
Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов».

Более того Павел Дуров упрекнул Александра Жарова: «Ни в одной стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры или все сервисы VPN. Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет», - заявил он. Кроме того, по его словам, требования о передаче спецслужбам ключей от шифрования мессенджера невыполнимы.

«Это требование не только противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году», - заявил Дуров. Он объяснил, что «в 2017 году обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть «ключей для дешифрации».

Тем временем ФСБ узнала о планах террористов из закрытых чатов в Telegram, о чем информирует «Лайф».

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