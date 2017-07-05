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Почему не продлили контракт с главой «Почты России»?
4.07.2017
3 июля стало известно, что Минкомсвязи не будет продлевать контракт с генеральным директором «Почты России» Дмитрием Страшновым, его полномочия истекли 1 июля. Нельзя сказать, что деятельность Страшнова в качестве главы почтового ведомства была провальной. Кое-какие успехи все же были.

В 2016 год почта обработала свыше 225 миллионов международных отправлений с товарами внутри — это почти в два раза больше, чем в 2015 году (128 миллиона отправлений) и в десять раз больше, чем в 2012 году — тогда было 21,7 миллиона. В первом квартале 2017 года почта обработала 70,6 миллиона международных почтовых отправлений, это в полтора раза больше, чем в тот же период год назад.

В «Почте России» говорили, что этого удалось добиться благодаря модернизации логистики, открытию новых сортировочных центров и улучшению работы с таможенниками; кроме того, у «Почты России» появились собственные грузовые самолеты ТУ-204С, которые уже выполняют регулярные рейсы в Китай, а в этом году их запустят и в Европу. «Почта России» обновила курьерскую службу, внедрила систему электронной очереди, запустила мобильное приложение и регулярно сокращает время ожидания клиентов в отделениях — по итогам работы программы «Почта без очередей» в московских отделениях оно только за январь—май 2017 года сократилось с 11 до 6 минут.

В 2015 году «Почта» перезапустила сайт, переориентировав его в сервисную сторону. Многие базовые услуги, например, трекинг посылки или заполнение почтовых бланков — стали доступны в интернете.

По итогам первого квартала 2017 года «Почта России» заняла 6-е место среди 198 операторов мира в международном рейтинге экспресс-доставки EMS, оценивающим качество службы международных почтовых отправлений. В 2013 год, когда почтой стал руководить Страшнов, Россия была на 92 месте, а в 2012 году — на 140-м.

Розничный «Почта банк», создание которого обсуждалось с середины 2000-х, был наконец-то открыт в январе 2016-го. Финансовая организация, сформированная совместно с ВТБ, сразу же начала приносить прибыль — по итогам 2016 года она составила 1,2 миллиарда рублей.

Госфинансирование почта перестала получать с 2015 года — сам Страшнов говорил, что субсидии «развращают любое предприятие». Финансовые показатели «Почты» при Страшнове росли: с 2013-го по 2016 год выручка «Почты России» выросла на 24% (до 165 миллиардов рублей), чистая прибыль — в 72 раза (до 1,7 миллиарда рублей).

Кроме того, «Почта России» регулярно увеличивала штат предприятия и повышала сотрудникам зарплату. В пресс-службе «Почты России» «Медузе» рассказали, что за четыре года средняя зарплата выросла на 25% до 20,9 тысячи рублей.

Страшнов так и не успел стать акционером "Почты России". В интервью РБК он назвал это одной из двух главных своих неудач наряду с тем, что ему не удалось добиться принятия закона «О почтовой связи». Он также пожалел, что эти проблемы ему так и не удалось обсудить с президентом России Владимиром Путиным. «Наверное, все это время не хватало некоего „политического спонсорства“ необходимого для трансформации „Почты России“, публичной позиции государства», — сказал Страшнов.

Без акционирования «Почте России» сложнее получать финансирование на рынке, она не может продать часть своих акций — их у нее попросту нет.

В конце 2016 года Генпрокуратура объявила, что Страшнову были незаконно выплачены премии в размере 95 миллионов рублей. Надзорное ведомство потребовало возбудить против него дело по статьям о халатности и превышении должностных полномочий. Дело возбуждено не было. Зато в марте 2017 года Следственный комитет возбудил дело о превышении полномочий против директора департамента организационного развития Минкомсвязи России Ирины Лаптевой, которая утверждала вознаграждение Страшнова и, по версии следствия, завысила его в восемь раз. Сумма ущерба выросла с 95 до 128 миллионов рублей. Сам Страшнов подчеркивал, что не сам устанавливал свое вознаграждение и к размеру выплат отношения не имеет.

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