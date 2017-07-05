Х...ЕРовый скандал в Петербурге

В Санкт-Петербурге разгорелся нешуточный скандал: автолюбители взбунтовались из-за выдачи в ГИБДД оскорбительной серии государственных номеров с неблагозвучным наименованием "Х…ЕР". В питерской Госавтоинспекции под давлением общественности были вынуждены прекратить выдачу подобных регистрационных знаков, признав, что они являются не совсем уместными. По мнению экспертов автомобильной отрасли, серию "Х...ЕР" напечатали либо случайно, либо ради шутки.





С июня петербургские отделения ГИБДД выдавали автовладельцам госномера под условной шифровкой по именам "Харитон, Елена, Роман", а по-народному "Х…ЕР" и, планировалось, что в Северной столице будут выданы почти 999 таких регистрационных знаков.





Однако водители, заподозрив неладное, стали массово отказываться от поездки в Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) ГИБДД, чтобы не стать случайным обладателем такого "оскорбительного" госномера.





Как сообщает издание "Водитель Петербурга", из-за отсутствия желающих счастливых обладателей новых автомобилей стать несчастными, повесив на свою машину госномер "Х…ЕР", выдачу таких постыдных знаков в Госавтоинспекции решено было прекратить.



