Умер Даниил Гранин

В Петербурге в возрасте 98 лет скончался писатель, почетный гражданин Петербурга Даниил Гранин - автор знаменитой «Блокадной книги» (совместно с Алесем Адамовичем) романов «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр» и многих других. Писатель продолжал работать до последних месяцев, активно участвовал в общественной жизни и высказывался по актуальным вопросам перспектив развития нашего города и морально-нравственного состояния общества. Он был инициатором создания в Ленинграде в 1987 году общества милосердия, которое возрождало традиции благотворительности.





По образованию он был инженером. Окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, работал на Кировском заводе. В июле 1941 года ушел на фронт. Отечественную войну завершил в Восточной Пруссии, награжден боевыми орденами. После Победы служил в кабельной сети «Ленэнерго», поступил в аспирантуру, писал статьи по электротехнике в научные сборники, а литературой занимался в свободное время, которого почти не было.





В 1949 году в журнале «Звезда» вышел рассказ «Вариант второй», и этот момент можно считать началом его профессиональной литературной деятельности. Затем последовали повести «Спор через океан» (1950), «Ярослав Домбровский» (1951), сборник очерков о строителях Куйбышевской ГЭС «Новые друзья» (1952). В 1955-м настало время первого романа. «Искатели» принесли Гранину всесоюзную известность, тогда же определились основные герои его творчества: человек-ученый и человек на войне.





Гранин-солдат писал о войне. Не о битвах, победах и поражениях, а о людях — женщинах, стариках, детях, втянутых в военную мясорубку. Крупным событием в отечественной литературе стала созданная в соавторстве с Алесем Адамовичем «Блокадная книга» — о 900-дневной жизни ленинградцев во вражеской блокаде.





На издание этой суровой и горькой прозы был наложен запрет. Впервые часть ее была напечатана с купюрами в 1977 году в журнале «Новый мир», а в Ленинграде книгу издали только семь лет спустя после смены партийного руководства города. Окончательно сочинение было реабилитровано в январе 2013-го, когда вышло пятитысячным тиражом с фотографиями из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга, личного архива Гранина и фрагментами верстки «Нового мира» с главами, подвергнутыми цензуре.





Последняя книга писателя «Человек не отсюда» тоже вышла просветительской: мемуары, размышления на философские темы и интересные истории из жизни.



