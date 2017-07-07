Ученье - свет, ученых - тьма!

Сейчас внимание петербургской общественности приковано к грандиозной стройке, которая в этом году отметит свой уже 10-летний юбилей - к печально знаменитой "Зенит-Арене" - стадиону на Крестовском острове, где должны пройти матчи Кубка Конфедераций в этом году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Что только не сказано и не написано про этот долгострой - и про неоднократные переносы сроков строительства, и про непомерно возросшую его стоимость, и про последовательно сменившихся трех генподрядчиков, и про воровство, откаты и коррупцию, а также про двух вице-губернаторов, один из которых курировал и построил 85% стадиона, а второй уже два года "достраивает" оставшиеся 15%.







Особенно интересна личность последнего из вице-губернаторов - Игоря Албина, до последнего назначения известного под фамилией Слюняев. Именно он возглавил строительство стадиона в апреле 2015 года, внезапно сменил предпоследнего генподрядчика "Трансстрой" на "Метрострой" летом 2016 года. Именно он пытается заработать на стройке не только деньги, но и репутацию - водрузить на свою голову лавровый венок победителя, якобы сумевшего все-таки завершить объект в непростых условиях, которые сам и создал.



О личности господина Албина-Слюняева написано и сказано немало, он буквально "разобран" по косточкам. Но все же один из аспектов его деятельности пока остается без должного внимания, хотя вскользь О личности господина Албина-Слюняева написано и сказано немало, он буквально "разобран" по косточкам. Но все же один из аспектов его деятельности пока остается без должного внимания, хотя вскользь об этом уже упоминалось в нескольких материалах на безграничных просторах интернета - речь идет о научной, так сказать, деятельности этого товарища, который, согласно последней версии его официальной биографии, опубликованной на сайте Администрации Санкт-Петербурга, является кандидатом юридических наук. Тема его диссертации, защищенной в Омской академии МВД РФ: "Криминальное перемещение капитала: характеристика и социальный контроль". http://www.dissercat.com/content/kriminalnoe-peremeshchenie-kapitala-kharakteristika-i-sotsialnyi-kontrol



Начиналась же научная деятельность И. Албина, как и у всех светочей науки, - с получения высшего образования. Хотя корректнее писать, что научная деятельность начиналась не у Албина, а у Слюняева - тогда он носил именно эту фамилию. По данным все той же версии биографии, Слюняев в 1992 году окончил Московскую высшую школу милиции МВД РФ по специальности "Правоведение", а в 1999 году - Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление" (специализация "Финансы и кредит").



Однако если покопаться в тех же безграничных просторах интернета, можно найти и другие, более ранние варианты официальной биографии Албина-Слюняева, а также его воспоминания в различных интервью о начале своего "творческого пути". Так вот, оказывается, что в 1983-1984 годы, после окончания средней школы Слюняев-Албин был сначала рабочим, а затем лаборантом Карагандинского государственного университета. Чаще всего, лаборантами или рабочими вузов юноши и девушки в советское время становились после неудачной попытки поступления в этот вуз и для получения преференций при последующих попытках. Очевидно, вторая попытка у Слюняева-Албина также не увенчалась успехом, и он был вынужден пополнить ряды Советской Армии, Однако если покопаться в тех же безграничных просторах интернета, можно найти и другие, более ранние варианты официальной биографии Албина-Слюняева, а также его воспоминания в различных интервью о начале своего "творческого пути". Так вот, оказывается, что в 1983-1984 годы, после окончания средней школы Слюняев-Албин был сначала рабочим, а затем лаборантом Карагандинского государственного университета. Чаще всего, лаборантами или рабочими вузов юноши и девушки в советское время становились после неудачной попытки поступления в этот вуз и для получения преференций при последующих попытках. Очевидно, вторая попытка у Слюняева-Албина также не увенчалась успехом, и он был вынужден пополнить ряды Советской Армии, где благополучно отслужил два положенных года



В 1986 году, после возвращения из армии Слюняев-Албин поступил на подготовительное отделение Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, и только на следующий год, все-таки сумев сдать вступительные экзамены с минимальными требованиями, стал студентом химического факультета МГУ. Очевидно, не справившись с университетской программой обучения, в 1988 году он решил пойти в милицию и поступил в Московскую высшую школу милиции, после окончания которой в 1992 году Слюняев-Албин еще два года был ее адъюнктом. Так и не сумев подготовить и защитить диссертацию, что является целью и конечным результатом адъюнктуры вуза, в 1994 году он уже распрощался с органами внутренних дел. В стране шли "лихие 90-е" - разгул преступности, что тут делать в милиции.



Следующей сферой приложения усилий господина Слюняева-Албина стала банковская - в последующие два года он занимал должность заместителя председателя Правления "Моссибинтербанка", был также советником по экономике и финансам Российского союза промышленников и предпринимателей. Как говорится, рыба ищет где глубже, а человек где лучше... Но оказалось, что все-таки лучше для Слюняева-Албина быть чиновником, поэтому в 1996 году он становится опять советником - Управления делами Министерства РФ по сотрудничеству с государствами-участниками СНГ. Затем господин Слюняев-Албин, видимо, как специалист, вышедший из банковской сферы, занял должность начальника Управления финансово-кредитных отношений означенного выше министерства и, более того, дорос до заместителя министра.



Но вот беда - в 1998 году министерство упразднили, что никто и не заметил, и со следующего года Слюняев-Албин - уже в сфере дорожного строительства, последовательно занимая должности (и не задерживаясь на них больше одного года) начальника Управления обеспечения доходов дорожных фондов Федеральной дорожной службы России, заместителя генерального директора Российского дорожного агентства, заместителя министра транспорта РФ. И вот, наконец, в 2001 году он становится первым заместителем министра транспорта РФ - руководителем Государственной службы дорожного хозяйства. Занимая именно эту должность и уже окончив в 1999 году РАГС, господин Слюянев-Албин в 2002 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности (внимание: "вперед - в прошлое") "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право".



Таким образом, весь этот 19-летний опыт становления "ученого" Слюняева- Албина, предшествовавший защите диссертации, был связан, очевидно, больше с неудачами, чем с достижениями, и позволяет оценить и представить его "научный потенциал", сформированный в результате почти ежегодного метания из одной сферы деятельности в другую. Скорее всего, ни о какой глубине постижения этих сфер, тем более научной глубине, и говорить не имеет смысла. Только несколько столетий назад люди, талант которых граничил с гениальностью, могли так переходить из одной сферы в другую и везде демонстрировать свои передовые достижения.



К 2002 году Слюняев-Албин достиг таких чиновничьих высот, которые позволили реализовать мечту - стать "Ученым". К тому времени он уже как 8 лет распрощался с органами внутренних дел, однако для защиты^ диссертации, которую он не смог осуществить в милиции, выбрал один из вузов МВД России - Омскую академию. Видимо, выбор не случаен: главное - подальше от Москвы и Санкт-Петербурга, поменьше внимания.



Не случаен был и выбор им своего научного руководителя - доктора юридических наук, профессора Харитонова Александра Николаевича, в то время - начальника Омской академии МВД России, генерал-лейтенанта милиции. Как говорится, административный ресурс - он и в Африке административный ресурс.



А что же представляет собой сама диссертационная работа? Благодаря тому же Интернету сейчас можно проверить наличие плагиата в работе, просто-напросто "закачав" текст диссертации в известный ресурс "Антиплагиат", которым в наше время пользуются все студенты и аспиранты для проверки курсовых, дипломных и диссертационных работ. А сам текст диссертации можно за умеренную плату заполучить также А что же представляет собой сама диссертационная работа? Благодаря тому же Интернету сейчас можно проверить наличие плагиата в работе, просто-напросто "закачав" текст диссертации в известный ресурс "Антиплагиат", которым в наше время пользуются все студенты и аспиранты для проверки курсовых, дипломных и диссертационных работ. А сам текст диссертации можно за умеренную плату заполучить также на многих Интернет-ресурсах



Так вот, проделав эту процедуру с кандидатской диссертацией господина Слюняева-Албина, специалистами по этой теме получен интересный результат. Оказывается, в тексте его диссертации содержатся заимствования из других работ - как минимум, 25% текста.



• 8,69% - из кандидатской диссертации Михайличенко Александра Андреевича на тему: "Прогнозирование экономической преступности", выполненной в том же 2002 году в той же Омской академии МВД. А. Михайличенко - бывший начальник созданного в 1999 году Межведомственного центра при МВД РФ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. В 2004-2007 годы он возглавлял Дальневосточный юридический институт МВД России.



• 5,94% - из докторской диссертации научного руководителя А. Харитонова на тему: "Государственный контроль над преступностью: Вопросы теории", выполненной в 1997 году в Нижегородском юридическом институте МВД России;



• 5,79% - из кандидатской диссертации Илько Юрия Дмитриевича на тему: "Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: криминологический и уголовно-правовой аспекты", выполненной в 2003 году в Омской академии МВД. Научным руководителем Ю. Илько также был начальник академии А. Харитонов.



• 2,72% - из докторской диссертации Шапиева Сиябшаха Магомедовича на тему: "Преступность и общество: Криминологическое теоретико-прикладное исследование", выполненной в Санкт-Петербургском университете МВД России в 2000 году. В 1999-2003 годы С. Шапиев был профессором Кафедры уголовного права и криминологии Дагестанского государственного университета, с 2003 года он - член Центральной избирательной комиссии РФ.



• 2,44% - из докторской диссертации Годунова Игоря Валентиновича на тему: "Транснациональная организованная преступность в России: Пути и формы противодействия", выполненной в Академии права и управления Министерства юстиции РФ в 2002 году. В 1996-2000 годы И. Годунов был проректором по правовым вопросам и кадрам Академии переподготовки кадров Вооруженных сил и правоохранительных органов.



Невольно приходит на ум народная поговорка: "Плагиат - кредит в виде чужого ума при недостатке собственного".

Если же прочитать формулировки научной новизны диссертации Слюняева- Албина и положений, выносимых им на защиту, то даже у непосвященного читателя появятся сомнения в их научности. Так, научная новизна диссертации "характеризуется разработкой теоретических основ системного преодоления неблагоприятных тенденций в развитии экономической ситуации в России, связанных с трансграничной миграцией капитала, и последовательного ограничения оснований для криминальной деятельности субъектов экономической деятельности, использования зарубежного опыта создания механизмов мониторинга, социального реагирования и правового регулирования в рассматриваемом направлении". Сможет ли сам "автор" этого труда выговорить с первого раза научную новизну своей работы? Формулировка "теоретических основ" имеет такой основополагающий характер, что тянет, как минимум, на докторскую диссертацию. Как сказал в свое время писатель Джонатан Свифт: "Превосходные слова! Любопытно, где Вы их украли?"



Здесь невольно вспоминаются заумные речи уже вице-губернатора Албина по поводу строительства в Петербурге, "Зенит-Арены" и целый ряд новых строительных терминов, придуманных им ("адаптация под требования...", "функциональное приспособление" и др.), чтобы положительно охарактеризовать свой полный провал.



Положения же, вынесенные Слюняевым-Албиным на защиту, представляют собой зачастую формулировки общеизвестных фактов:



• "В трансграничных потоках капитала значительна доля его криминальной составляющей";



• "Социальный контроль над криминальной миграцией капитала в России должен основываться на доктрине сильного государства" и т.п.



Читая "диссертацию" Слюняева-Албина на ум приходят слова писателя Бернара Вербера: "Ваша мысль - лишь бледная копия размышлений великих, которых Вы цитируете".



Конечно же, для объективной оценки диссертационной работы Слюняева-Албина необходимо получить экспертное заключение специалистов в этой предметной области. И вот что говорят специалисты и эксперты, сведущие в юридических науках.



Выявленные по данной диссертации некорректные заимствования в значительном объеме - не менее 25% текста - свидетельствуют о серьезном присвоении результатов чужих работ и, как результат, несамостоятельности квалификационной работы Слюняева-Албина. Поскольку никто из вышеуказанных авторов в списке литературы, использованной диссертантом, не значится, то тем самым автор заимствовал их труды, скрыв от научной общественности данный факт с целью выдать их работы за свои.



Ни один из заявленных в диссертационной работе результатов достигнут не был. Например, одним из результатов заявлено "исследование понятия криминальной трансграничной миграции капитала, анализ ее масштабов и последствий". Вместо криминального автор использовал экономический подход, связанный с характеристикой методов перемещения экономических ресурсов. Все выводы сделаны на основе данных, изложенных учеными-экономистами. Научных доводов по поводу представленного на защиту определения "криминальная миграция капитала" в диссертации нет и указание на то, что трансграничное перемещение активов через таможенную границу РФ, может отвечать хотя бы одному признаку, среди которых: осуществление незаконными методами; достижение противоправных (в том числе преступных) целей; перемещение активов, имеющих криминальное происхождение, - не имеет какой-либо научной новизны или проблематики.



Что касается, например, другого результата - "установление типичных методов криминального перемещения капитала, прогноз их изменений", то определяя группу методов криминального перемещения капитала, автор к таковым относит легальные методы, "не связанные с нарушением действующего законодательства", что вообще исключает саму "криминальность" такого перемещения.



По мнению экспертов, выводы, содержащиеся в заключении диссертации Слюняева-Албина, нельзя признать новыми научными результатами исследования, поскольку они не несут никакой новизны и не требуют какой-либо защиты. Среди них, например, такие результаты:



• "классификация правонарушений, связанных с осуществлением трансграничной криминальной миграции: преступления, административные правонарушения, гражданско- правовые деликты";



• "введение института криминологической экспертизы в законотворческом процессе";



• "придание ряду правоохранительных органов статуса органов валютного контроля" И др.



С 2002 года - года защиты - на все из опубликованных работ Слюняева-Албина, в том числе диссертацию, в работах других ученых, занимающихся данной проблематикой, была сделана всего лишь одна ссылка: Третьяков И.Л. Уголовная политика: сущность и политико-правовое содержание // Юридическая наука: история и современность. 2013. № 11. С. 210-221.



Таким образом, можно сделать вывод, что изыскания автора, изложенные в диссертации, не стали полезными при дальнейшей разработке основ политики в сфере борьбы с внешнеэкономической преступностью и были обойдены вниманием ученых и практиков в связи с отсутствием их актуальности, теоретической или практической значимости. И сегодня их никто не применяет, потому что не понимает о чем это.



Кроме того, в диссертации упоминается о том, что были проведены опросы 123 сотрудников подразделений по борьбе с экономической преступностью и налоговой полиции, 188 сотрудников МВД РФ и других правоохранительных органов, экономистов-практиков по проблемам криминальной миграции капитала. Однако, из материалов диссертации не ясно, кто, как и зачем проводил эти опросы, и вообще, использовался ли автором какой-либо эмпирический материал.



А таблицы, приведенные в приложении диссертации (Распределение российских регионов по характеру инвестиционного климата в 1999-2000 гг.; Распределение российских регионов по характеру инвестиционного климата в 2000-2001 гг.) взяты автором из открытых источников и никоим образом не связаны с темой исследования, не иллюстрируют какие-либо самостоятельные выводы автора, сформулированные в основном тексте диссертационной работы.



Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования представляются недостаточными. В работе упоминается, что результаты работы апробированы и внедрены в учебном процессе и научно-исследовательской работе Московской и Омской академий, Барнаульского и Челябинского юридических институтов МВД РФ. Однако какая-либо более подробная информация об апробации результатов диссертационного исследования в практической деятельности отсутствует, что также свидетельствует о невыполнении предъявляемых к диссертации требований.



Все это показывает, что в диссертации Слюняева-Албина отсутствуют теоретические положения, совокупность которых можно признать существенным вкладом в развитие перспективного направления для науки криминологии и уголовного права.

В итоге эксперты приходят к выводу, что диссертационная работа Слюняева- Албина не отражает самостоятельный вклад автора в исследование проблем криминального перемещения капитала, так как содержит примеры умышленного присвоения авторства чужого произведения или использования чужого произведения без ссылки на автора, не содержит новизны и практической значимости результатов исследований. Выводы диссертации в своей совокупности и каждый в отдельности не нашли своего практического подтверждения в сфере социального контроля за криминальным перемещением капитала, ни одно из положений или выводов автора не были восприняты (использованы) наукой или практикой борьбы с экономической преступностью.



Хотелось бы, конечно, получить официальное экспертное заключение по диссертационной работе господина Слюняева-Албина, однако, к сожалению, никаких юридических последствий оно иметь не будет, поскольку, согласно действующим нормам, касающимся присвоения ученых степеней и ученых званий, уже прошел срок давности, а закон, как известно, обратной силы не имеет...



Но, вот незадача, имеется информация, что господин Албин-Слюняев в настоящее время, проживая на стадионе, "упорно работает" над докторской диссертацией по вопросам экономики. По некоторым данным, ему оказывает содействие в написании нового научного труда некто Владимир Львович Квинт из Института математических исследований сложных систем МГУ. В то же время господин Албин-Слюняев занимает ответственный пост вице-губернатора Санкт-Петербурга и отвечает "за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры и градостроительства, выявления, учета, сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия" города.

Но, вот незадача, имеется информация, что господин Албин-Слюняев в настоящее время, проживая на стадионе, "упорно работает" над докторской диссертацией по вопросам экономики. По некоторым данным, ему оказывает содействие в написании нового научного труда некто Владимир Львович Квинт из Института математических исследований сложных систем МГУ. В то же время господин Албин-Слюняев занимает ответственный пост вице-губернатора Санкт-Петербурга и отвечает "за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры и градостроительства, выявления, учета, сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия" города. Занимаясь самопиаром и, якобы, уже докторской диссертацией , проживая на стадионе, он, судя по всему, не находит времени для выполнения основных обязанностей.





Высшее руководство страны уделяет серьезное внимание фактам фиктивного участия государственных чиновников в научной деятельности. Так, на ноябрьском заседании 2016 года президентского Совета по науке и образованию Владимир Путин выразил возмущение тем, что многие чиновники, не прислушавшись к его ранее высказанным рекомендациям, стали академиками и членами-корреспондентами Российской академии наук. По мнению Президента, если человек находится на госслужбе, тем более на верхних ступенях, он должен "самым серьезным образом выполнять свои административные обязанности", а научной деятельностью заниматься исключительно в свое свободное время. "Но у добросовестных людей его фактически не остается", - считает Президент.



Тесно связанная с этим проблема - плагиат в научных работах политиков и высокопоставленных чиновников. Скандалы на эту тему разгораются регулярно. В итоге кто-то покидает свой пост, кого-то увольняют или оправдывают, а кто-то просто не замечает обвинений. К последней категории "ученых", судя по всему, относится и вице- губернатор Санкт-Петербурга Игорь Николаевич Албин (Слюняев).



Интересно, теоретические основы решения каких проблем попытается "разработать" в докторской диссертации господин Албин-Слюняев: влияние масштабного самопиара и уровня вибрации выкатного поля футбольного стадиона на его финальную стоимость? Или обоснование срока строительства грандиозных объектов при неоднократной смене генеральных подрядчиков с увеличением стоимости и сроков строительства? Как говорится, время покажет...



Игорь Никифоров, 6.07.2017