Путин и Трамп встретились

В Гамбурге на саммите G20 состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «Интерфакс». Во встрече приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. «Интерфакс» сообщил о завершении встречи Путина и Трампа. Переговоры продолжались два часа 15 минут.





Позже Путин рассказал журналистам, что беседа была «очень длительной». «Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности», — сказал он.





По словам Сергея Лаврова, Путин и Трамп обсудили создание на юге Сирии зоны деэскалации с участием РФ, США и Иордании, а также налаживание дипломатических каналов для обсуждения урегулирования на Украине и вопросов кибербезопасности.





Лавров также сообщил, что Трамп «принял» заявления Путина, что Россия не пыталась вмешаться в ход выборов в США. Рекс Тиллерсон заявил, в свою очередь, что Трамп «надавил» на Путина по этому вопросу, а российская сторона потребовала представить доказательства вмешательства в выборы.









Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе своей первой встречи «очень быстро установили контакт», между ними сложилась «позитивная химия». Об этом Тиллерсон сообщил журналистам, говоря об итогах первых переговоров двух лидеров, сообщает Reuters. Разговор, по словам Тиллерсона, был «очень конструктивным».





Главы Госдепа отметил, что у Трампа и Путина «было так много, о чем говорить», что ни один из лидеров «не хотел останавливаться».





Тиллерсон добавил, что у лидеров состоялся «довольно хороший обмен мнениями» по поводу того, как справиться с северокорейской угрозой. Глава Госдепа при этом отметил, что Россия «видит это немного иначе», чем США. В то же время Тиллерсон заметил, что конечная цель России отражает то, чего хотят Соединенные Штаты: денуклеаризация Корейского полуострова. Различия, по его словам, заключаются в тактике, используемой для достижения этой цели. Какие именно различия, он не уточнил, отмечает Associated Press.





Говоря о соглашении по установлению перемирия в юго-западной Сирии, Тиллерсон отметил, что оно стало «первым свидетельством того, что США и Россия могут работать вместе».









Супруга президента США Мелания Трамп заходила в комнату переговоров, где проходила встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. об этом рассказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.





«Все стояли у двери. Я даже думаю, что они (члены команды Трампа - ред.) в какой-то момент отправили первую леди, чтобы проверить, сможет ли она нас забрать оттуда, но это тоже не сработало», - пояснил он. После этой попытки переговоры длились еще один час.





