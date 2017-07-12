Siemens засветился в Крыму

Агентство Reuters сообщило о поставке в Крым турбин Siemens для строительства электростанции в Севастополе. Но санкции Евросоюза запрещают поставку на полуостров энергетических технологий. Таким образом, Siemens может быть обвинена в нарушении санкционного режима. В «Технопромэкспорте» (инжиниринговая «дочка» госкорпорации «Ростех») заявили, что компания приобрела четыре комплекса газотурбинных установок для электростанций в Крыму на вторичном рынке и модернизировала их на российских заводах. При этом продавец и производитель турбин не был назван.





Подчеркивается, что это позволило «Технопромэкспорту» минимизировать сроки реализации строительства ТЭС в регионе.





Кроме того, для строительства энергопроектов на полуострове компания планировала поставить газотурбинные установки на базе газовых турбин класса Е, производимые иранской компанией MAPNA. Контракт не был заключен из-за отсутствия взаимопонимания по ряду технических и коммерческих вопросов, отмечается в пресс-релизе.





Siemens пообещала принять все необходимые меры, чтобы не допустить использования ее оборудования незаконным путем. В то же время компания не имеет убедительных доказательств, что данные поставки имели место. «Однако мы серьезно относимся к этим слухам и создали команду для расследования этого инцидента, которая тщательно изучит факты», — заявили в концерне.





В то же время представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост (Wolfram Trost) заявил: «Siemens не поставлял турбины в Крым и соблюдает все ограничения на экспорт». Сославшись на необходимость соблюдать конфиденциальность клиентов, он не ответил на вопросы о том, знала ли компания, что турбины были отправлены в Крым и будет ли Siemens заниматься их обслуживанием.





Строительство двух тепловых электростанций по 470 мегаватт (по одной в Симферополе и Севастополе) запланировано Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года». Она предусматривает инвестиции в развитие энергетики полуострова в размере 49 миллиардов рублей. ТЭС возводит компания «Технопромэкспорт».





В марте Siemens сообщила, что совместное с Россией предприятие (СП), в котором у немецкой компании контрольный пакет акций, поставило турбины для строительства электростанции в Тамани. Они были сделаны на заводе СП Gas Turbine Technologies в Санкт-Петербурге. Купила турбины компания «Технопромэкспорт» — она же занимается строительством упомянутых электростанций в Крыму.





Схема предполагает использование четырех больших газовых турбин — либо импортных, либо выпущенных по лицензии СП «Силовых машин» с Siemens в Петербурге (ГТЭ-160). Оба варианта наталкивались на антикрымские санкции Запада. В отрасли не исключали, что обход запрета реализуют за счет путаницы проектов. Кроме генерации в Крыму планируется строительство и ТЭС в Тамани (Краснодарский край), их блоки сходны, и «таманское» оборудование могло в итоге оказаться с другой, «подсанкционной» стороны Керченского пролива. Эти подозрения подогревало и то, что ТПЭ, получив право строить мощности в Крыму, проводил тендеры для ТЭС в Тамани, хотя инвестор этой станции еще не был выбран. А в конце 2016 года между ТПЭ и Siemens возник конфликт, когда немцы затормозили поставку дополнительного оборудования в Тамань. В Siemens заявили, что «турбины, произведенные “Сименс технологии газовых турбин” (СП с “Силмашем”) для Таманской ТЭС, предназначаются в соответствии с контрактом для этого проекта».





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию агентства Reuters о поставке в Крым турбин Siemens. «Мы не занимаемся турбинами в администрации президента», — констатировал представитель Кремля.





Позже Песков все же рассказал, что турбины, которые были поставлены в Крым для строительства теплоэлектростанций, имеют отечественное происхождение. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает «Интерфакс».





«В Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях», — заявил Песков, отвечая на вопрос, были ли эти турбины поставлены немецкой компанией Siemens. Он не стал комментировать сообщение о том, что Siemens намерена не допустить использование лопаточных машин в обход санкций.



Свободных турбин, закупленных генкомпаниями до введения санкций, на российском рынке не так много. Согласно отчетности «Энел Россия» за 2016 год, на балансе компании есть ПГУ стоимостью 1,78 млрд руб., которые хранятся в качестве «стратегических запасных частей». У ТГК-2, судя по отчетности, есть турбины ГТЭ-160 (балансовая стоимость 1 млрд руб.), приобретенные для строительства Кудепстинской ТЭС в Краснодарском крае, впоследствии отмененного.





Как говорят источники на рынке, около месяца назад «Корпорация развития» выставляла на продажу турбины, закупленные для нереализованного проекта ТЭС «Полярная» (268 МВт) в Салехарде (в частности, ГТУ Siemens SGT-600). Свободные газопоршневые установки большой мощности есть также у «Газэнергостроя», исходно закупавшего оборудование для олимпийской ТЭС в Сочи (проект отменен). В «Газэнергострое» отказались от комментариев.



