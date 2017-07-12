 Rambler's Top100
Путин обвенчался с Алиной Кабаевой в Иверском монастыре
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
Кабаева родила второго ребенка от Путина
Французская вилла Людмилы Путиной (ФОТО)
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
Лениградская Правда
12 ИЮЛЯ 2017, СРЕДА
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Siemens засветился в Крыму
11.07.2017
Агентство Reuters сообщило о поставке в Крым турбин Siemens для строительства электростанции в Севастополе. Но санкции Евросоюза запрещают поставку на полуостров энергетических технологий. Таким образом, Siemens может быть обвинена в нарушении санкционного режима. В «Технопромэкспорте» (инжиниринговая «дочка» госкорпорации «Ростех») заявили, что компания приобрела четыре комплекса газотурбинных установок для электростанций в Крыму на вторичном рынке и модернизировала их на российских заводах. При этом продавец и производитель турбин не был назван.

Подчеркивается, что это позволило «Технопромэкспорту» минимизировать сроки реализации строительства ТЭС в регионе.

Кроме того, для строительства энергопроектов на полуострове компания планировала поставить газотурбинные установки на базе газовых турбин класса Е, производимые иранской компанией MAPNA. Контракт не был заключен из-за отсутствия взаимопонимания по ряду технических и коммерческих вопросов, отмечается в пресс-релизе.

Siemens пообещала принять все необходимые меры, чтобы не допустить использования ее оборудования незаконным путем. В то же время компания не имеет убедительных доказательств, что данные поставки имели место. «Однако мы серьезно относимся к этим слухам и создали команду для расследования этого инцидента, которая тщательно изучит факты», — заявили в концерне.

В то же время представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост (Wolfram Trost) заявил: «Siemens не поставлял турбины в Крым и соблюдает все ограничения на экспорт». Сославшись на необходимость соблюдать конфиденциальность клиентов, он не ответил на вопросы о том, знала ли компания, что турбины были отправлены в Крым и будет ли Siemens заниматься их обслуживанием.

Строительство двух тепловых электростанций по 470 мегаватт (по одной в Симферополе и Севастополе) запланировано Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года». Она предусматривает инвестиции в развитие энергетики полуострова в размере 49 миллиардов рублей. ТЭС возводит компания «Технопромэкспорт».

В марте Siemens сообщила, что совместное с Россией предприятие (СП), в котором у немецкой компании контрольный пакет акций, поставило турбины для строительства электростанции в Тамани. Они были сделаны на заводе СП Gas Turbine Technologies в Санкт-Петербурге. Купила турбины компания «Технопромэкспорт» — она же занимается строительством упомянутых электростанций в Крыму.

Схема предполагает использование четырех больших газовых турбин — либо импортных, либо выпущенных по лицензии СП «Силовых машин» с Siemens в Петербурге (ГТЭ-160). Оба варианта наталкивались на антикрымские санкции Запада. В отрасли не исключали, что обход запрета реализуют за счет путаницы проектов. Кроме генерации в Крыму планируется строительство и ТЭС в Тамани (Краснодарский край), их блоки сходны, и «таманское» оборудование могло в итоге оказаться с другой, «подсанкционной» стороны Керченского пролива. Эти подозрения подогревало и то, что ТПЭ, получив право строить мощности в Крыму, проводил тендеры для ТЭС в Тамани, хотя инвестор этой станции еще не был выбран. А в конце 2016 года между ТПЭ и Siemens возник конфликт, когда немцы затормозили поставку дополнительного оборудования в Тамань. В Siemens заявили, что «турбины, произведенные “Сименс технологии газовых турбин” (СП с “Силмашем”) для Таманской ТЭС, предназначаются в соответствии с контрактом для этого проекта».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию агентства Reuters о поставке в Крым турбин Siemens. «Мы не занимаемся турбинами в администрации президента», — констатировал представитель Кремля.

Позже Песков все же рассказал, что турбины, которые были поставлены в Крым для строительства теплоэлектростанций, имеют отечественное происхождение. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает «Интерфакс».

«В Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях», — заявил Песков, отвечая на вопрос, были ли эти турбины поставлены немецкой компанией Siemens. Он не стал комментировать сообщение о том, что Siemens намерена не допустить использование лопаточных машин в обход санкций.

Свободных турбин, закупленных генкомпаниями до введения санкций, на российском рынке не так много. Согласно отчетности «Энел Россия» за 2016 год, на балансе компании есть ПГУ стоимостью 1,78 млрд руб., которые хранятся в качестве «стратегических запасных частей». У ТГК-2, судя по отчетности, есть турбины ГТЭ-160 (балансовая стоимость 1 млрд руб.), приобретенные для строительства Кудепстинской ТЭС в Краснодарском крае, впоследствии отмененного.

Как говорят источники на рынке, около месяца назад «Корпорация развития» выставляла на продажу турбины, закупленные для нереализованного проекта ТЭС «Полярная» (268 МВт) в Салехарде (в частности, ГТУ Siemens SGT-600). Свободные газопоршневые установки большой мощности есть также у «Газэнергостроя», исходно закупавшего оборудование для олимпийской ТЭС в Сочи (проект отменен). В «Газэнергострое» отказались от комментариев.

Интересно все же как и какие турбины до Крыма добрались? В СМИ пишут, что скорее всего в Крым все же поставили газовую турбину SGT5-2000E. Ее с полным правом можно назвать отечественным продуктом. Об этом свидетельствует акт экспертизы Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга, полученный в марте 2017 г. и подтверждающий, что газовая турбина SGT5-2000E является оборудованием с локализацией в ООО «СТГТ» более 50 %, изготовленным в РФ и не имеющим аналогов на ее территории.

| | Поделиться

Новости
ФСБ провела обыски в московском офисе компании Вексельберга
11.07.2017
Путин протестировал новый российский VIP-лимузин
6.07.2017
Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшим лимузином для высших чиновников государства, разработанным в рамках российского проекта «Кортеж».
Медведев вызвал транспортный коллапс в аэропорту «Шереметьево»
30.06.2017
Вертолет Дмитрия Медведева, прилетевшего в аэропорт «Шереметьево», вызвал в нем «пробки» и заставил пассажирские самолеты кружить в воздухе и уходить в другие аэропорты.
Дайджест федеральных СМИ
Почему рухнул банк "Югра"
11.07.2017
Одним из заемщиков «Югры» оказалась фирма «Экипспорт», принадлежащая дочери замглавы ФСБ генерала Михаила Шекина Анастасии Задориной. «Экипспорт» получила в «Югре» кредит под залог швейных машинок, гладильных столов и термопрессов.
«Сумма» осталась без трассы «Кавказ»
3.07.2017
«Росавтодор» расторг контракт на реконструкцию трассы М-29 «Кавказ», заключенный ранее с компанией «Стройновация», входящей в состав группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.
Сирийский интерес "повара Путина"
27.06.2017
Коммерческая фирма, связанная с петербургским ресторатором Евгением Пригожиным получит четверть всего газа и нефти с сирийской территории, отвоеванной для режима Башара Асада.
Сокровища в особняке бывшего главы Марий Эл
20.04.2017
В особняке нашли произведения искусства всемирно известных итальянских художников (Боттичелли и Рафаэля), скульпторов и архитекторов эпохи Возрождения. Отмечается, что часть из найденных произведений искусства находится в международном розыске.
Бастрыкина поймали на плагиате
12.04.2017
Следственный комитет начал издавать журнал «Следствием установлено». В первом же номере обнаружены существенные заимствования из статьи, вышедшей в «Московском комсомольце» 15 лет назад.
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
Часы питерской власти сочтены
10.07.2017
Губернатор Полтавченко носит Longines за 70 тыс. руб., его зам Албин — Hublot (3,5 млн) и Breguet (1 млн).
Крах бизнес-империи ФСО
14.06.2017, Новая газета
Криминальная история взлета и падения главы питерской холдинговой компании «Форум» Дмитрия Михальченко
Как поживают беглые топ-менеджеры «Ленэнерго»
10.05.2017
Апартаменты на Лазурном берегу, коттеджи в Майами - все это позволяет вольготно чувствовать себя бывшим топ-менеджерам «Ленэнерго».
Иллюзия безопасности в петербургском метро
4.04.2017
Сотни металлодетекторов в петербургском метро, призванные охранять горожан от террористов, спустя год после установки не выполняют своей задачи.
Теракт в Петербурге: вторую бомбу удалось обезвредить
3.04.2017
После известия о первом взрыве спецслужбы успели разминировать второе взрывное устройство на другой центральной станции метро — «Площадь Восстания».
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2017
01 02 03 04 05 06
07
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2017
01 02 03 04 05 06
07
2016
01 03 05 06 08 09
10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2017
01 02 03 04 06 07
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru