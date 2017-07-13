Пентхаус Грызлова за 100 млн. рублей

Накануне назначения на должность главы наблюдательного совета государственной корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (произошло в 2016 году) экс-спикер Госдумы Борис Грызлов приобрел пентхауз на Крестовском острове в Петербурге стоимостью до 100 млн рублей.





Несмотря на близкую к госслужбе деятельность, отчитываться о доходах и недвижимости Грызлов не обязан. Последнюю декларацию он публиковал по итогам 2010 года как спикер Госдумы. Тогда он отразил годовой доход в размере 3,7 млн рублей. Госкорпорация "Тактическое ракетное вооружение", совет директоров которой он возглавил, не входит в число компаний, чьи руководители должны декларировать доходы.





По словам собеседников "ДП" в госкорпорации, планируется, что Грызлов направит усилия на развитие петербургских активов: концерна "Морское подводное оружие — Гидроприбор", завода "Двигатель", НИИ морской теплотехники и машиностроительного завода "Электротяга".

По данным Росреестра (выписка есть в распоряжении редакции), с 2016 года в собственности Бориса Грызлова находится пентхауз площадью 170 м2 в элитном жилом комплексе на Крестовском острове c террасой, неподалеку от станции метро "Крестовский остров". Окна пентхауза выходят на парк и зеленую зону. Территория огорожена.





Кадастровая стоимость недвижимости составляет около 50 млн рублей, а рыночная, по оценкам брокеров, 80-100 млн рублей, в зависимости от "начинки" помещений. К пентхаузу вплотную примыкают еще 400 м2 площадей. Данные об их собственнике в Росреестре отсутствуют. Вероятно, таким образом оформлены террасы.





Соседний пентхауз в здании принадлежит, по данным Росреестра, одному из заметных петербургских милиардеров, собственнику крупного строительного бизнеса и страховой компании.





Среди соседей Бориса Грызлова по элитной новостройке чиновников и политиков больше не обнаружилось. Практически все остальные квартиры принадлежат представителям бизнеса. Стоимость 1 м2 пентхауза в этом жилом комплексе начинается от 359 тысяч рублей и достигает 425 тыс. рублей.





По данным NSP, г-н Грызлов приобрел жилье в элитном ЖК MaXXImum на Кемской ул., 1, по соседству со станцией метро «Крестовский остров». В разновысотном (8-9 этажей) комплексе всего два двухуровневых пентхауса с террасами общей площадью около 400 кв.м каждый. Один из них принадлежит Антону Новикову, который выступал девелопером проекта. А второй пентхаус был свободен, похоже, именно его и приобрел Борис Грызлов. По данным риэлторов, стоимость квартир без ремонта (а таких в комплексе чуть ли не половина) составляет от 300 000 до 400 000 рублей за 1 кв.м. ЖК MaXXImum построен еще в 2007-м, в нем 129 квартир площадью от 80 до 400 «квадратов», в подземном паркинге — порядка 150 мест. Здесь, в частности, г-н Новиков хранит коллекцию советских ретро-автомобилей.

Госкорпорация "Тактическое ракетное вооружение", которую в прошлом году возглавил Борис Грызлов, является одним из лидеров в разработке и производстве высокоточного оружия. Компания объединяет более 30 предприятий, расположенных по всей России, как в столичном регионе, так и в Петербурге и в других городах.





Помимо этого нового поста, Грызлов по-прежнему возглавляет высший совет партии "Единая Россия". Кроме того, в конце 2015 года он был назначен на пост полномочного представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине.





Ранее, с 2011 до 2016 года, он занимал пост постоянного члена Совета безопасности РФ. До 2011 года он был председателем Госдумы четвертого и пятого созывов, а до этого был министром внутренних дел РФ.





Интересно, что сейчас, несмотря на близкую к госслужбе деятельность, Борис Грызлов не обязан отчитываться о недвижимости в собственности, своих доходах и их источниках. "Тактическое ракетное вооружение" не вошло в число госкомпаний, чьи руководители должны публиковать такие данные.





В последний раз Борис Грызлов обнародовал отчетность о доходах в 2011 году — за 2010 год, когда занимал пост спикера Госдумы. Тогда он отчитался о 3,7 млн рублей годового дохода, а годом ранее о 16 млн рублей.



