Пиррова победа вице-губернатора Албина

В последние дни питерские СМИ все больше пишут о долгожданной победе в ходе судебных разбирательств между Комитетом по строительству города и бывшим генподрядчиком строительства стадиона на Крестовском острове – корпорацией «Инжтрансстрой-СПб».







Как известно, обе стороны пытаются в арбитражном суде доказать свою правоту и в одном случае (Комитет по строительству) вернуть назад часть проплаченного аванса, а в другом («Инжтрансстрой-СПб») – добиться оплаты выполненных работ на стадионе. Ведь ровно год прошел, как вице-губернатор И.Н.Албин под ежедневным пристальным прицелом лояльных камер городских каналов, в сопровождении целой команды пиарщиков и журналистских сподвижников взял на свои плечи достройку стадиона и выгнал генподрядчика, несмотря на 95% готовность объекта.



Только коллизия в том, что если внимательно ознакомиться с последним решением арбитражного апелляционного суда, то оказывается, что суд признал, что контракт с «Инжтрансстроем» на строительство стадиона на Крестовском острове на 12 млрд рублей Только коллизия в том, что если внимательно ознакомиться с последним решением арбитражного апелляционного суда, то оказывается, что суд признал, что контракт с «Инжтрансстроем» на строительство стадиона на Крестовском острове на 12 млрд рублей был расторгнут без законных оснований . Суд в своем решении отметил, что заказчик в лице Комитета по строительству имел полное право расторгнуть контракт, но то основание, которое приведено в уведомлении о расторжении контракта, не обоснованно.



Это значит, что следуя решению суда текущей инстанции, придется возмещать генподрядчику фактически выполненную до момента отказа работу плюс убытки, причиненные прекращением договора подряда. Очевидно, что решение, поначалу так удачно складывающееся для адвокатов Комитета по строительству, оспаривается. В тоже время, нарастает пиар-активность адвокатов города в СМИ Санкт-Петербурга, целью которой, считают эксперты на рынке, является косвенное воздействие на судебный корпус с намерением склонить их мнение в свою сторону.