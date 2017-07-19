Статусные вертолеты Сечина

Большие траты на вертолеты для добывающей компании объяснимы – это единственный способ доставлять вахтовиков на отдаленные месторождения. Поэтому нефтегазовые компании – крупнейшие клиенты вертолетчиков, дальше с большим отрывом идут медики и спасательные службы. Как следует из отчетов пяти ведущих вертолетных компаний мира, обслуживающих нефтяников, – CHC Group, Bristow Group, Petroleum Helicopters, Era Group Inc и HNZ Group Inc, их крупнейшим клиентом в 2016 г. была норвежская Statoil. Она заплатила более $284 млн (около 17 млрд руб.), идущие следом бразильская Petrobras и англо-голландская Royal Dutch Shell – $235 млн (14 млрд руб.) и $210 млн (12,7 млрд руб.) соответственно.





«Роснефть» – крупнейшая в мире публичная нефтяная компания по запасам и добыче. Ее расходы на транспорт сопоставимы. За перевозку сотрудников и грузов на вертолетах сторонних операторов в тех регионах, где компания осуществляет добычу нефти, она будет в течение 2017–2021 гг. платить по 10,6 млрд руб. ($175 млн). Это следует из разыгранных госкомпанией двух десятков конкурсов. Крупнейшим перевозчиком, судя по документам госзакупок, будет «Ютэйр – вертолетные услуги», «дочка» авиакомпании «Ютэйр». Как подсчитали «Ведомости», она выиграла контракты более чем на 33 млрд руб. из разыгранных 53 млрд руб.





Но этим траты «Роснефти» на вертолеты не ограничиваются. Из документов проведенной в 2015 г. «Роснефтью» закупки услуг перевозки на ее собственных вертолетах следует, что победитель – «внучатая» компания «РН-Аэрокрафт» в 2016 и 2017 гг. должна была получить за эти услуги по 10,5 млрд руб. Итак, в 2017 г. «Роснефть» может потратить на вертолетные перевозки около 21 млрд руб., а это уже заявка на мировое лидерство среди нефтегазовых компаний по подобным расходам.





По данным Ассоциации вертолетной индустрии, российский вертолетный рынок стабилен: в 2015 г. общая выручка вертолетных компаний России составила примерно 36 млрд руб. и прогноз на 2016 г. был такой же. Судя по этим цифрам, «Роснефть» обеспечивает заказами более половины рынка. Остальные тратят намного меньше. Так, второй по стоимости пакет заказов «Ведомости» обнаружили у госкомпании «Транснефть» – ее дочерние компании в конце 2015 г. провели тендеры на оказание услуг воздушного патрулирования и перевозок до конца 2017 г. на 9,5 млрд руб., т. е. 4,75 млрд руб. в год.





Из документов, приложенных к госзакупкам «Роснефти» 2016–2017 гг., следует, что своими вертолетами она называет машины «РН-Аэрокрафта». У этой компании по состоянию на март 2017 г. было 16 средних вертолетов итальянской Leonardo Helicopters (бывшая Agusta Westland S.p.A.) – 10 AW139, два AW189 и четыре более старых AW109 – и 12 тяжелых вертолетов Ми-8 в разных модификациях, как минимум два из них – в исполнении VIP, перечислено в документации конкурса на страхование авиации «Роснефти» в этом году. Такой парк делает «Роснефть» одним из крупнейших владельцев итальянских вертолетов в России – к примеру, AW139 в России всего 24 штуки. Парк этих вертолетов «Роснефти» можно оценить не менее чем в $200 млн. Ведь страховая стоимость AW139 оценена в $20–25 млн, говорится в документации.





Общая страховая стоимость авиапарка «РН-Аэрокрафта» на конец 2016 г. – 28 млрд руб. Но эта сумма включает и самолеты – 10 легких 20-местных DHC-6 канадской компании Viking Air. Самолетами «Роснефть» пользуется намного реже, чем вертолетами: судя по закупкам, в ближайшие два года она заплатит «РН-Аэрокрафту» за самолетные перевозки «всего» 3,7 млрд руб.





«В России воздушный парк вертолетов Leonardo Helicopters используется главным образом для личных целей, как VIP-транспорт и как пассажирский транспорт», – объяснял в мае 2017 г. в интервью порталу Ato.ru старший вице-президент компании Витторио делла Белла. AW139 – один из самых лучших вертолетов для пассажирских перевозок статусных клиентов, подтвердил «Ведомостям» топ-менеджер авиационного холдинга. Конкурировать с ним может только французский Eurocopter EC-155 (сейчас – Airbus Helicopters H155), выигрывающий по скорости и шумозащите, но AW139 – более комфортабельный, считает собеседник «Ведомостей». И, добавляет он, более модный, причем моду на него ввел премьер-министр Дмитрий Медведев, часто перемещавшийся на этой машине: специальный летный отряд «Россия» управделами президента, занимающийся перевозкой первых лиц государства, в 2012 г. купил два AW139. Премьер пересел на вертолет, чтобы не создавать пробок на дорогах, объясняла тогда пресс-служба Медведева. «После этого итальянцев начали покупать и остальные», – продолжает собеседник «Ведомостей». А в подмосковном Томилине появилось совместное предприятие Leonardo Helicopters и «Ростеха» по сборке итальянских вертолетов, получившее название «Хеливерт».





Кстати, отряд «Россия» увеличил парк AW139 именно благодаря «Роснефти». Отряд арендовал у «Роснефти» два таких вертолета. «Роснефть» продолжает нести затраты по их содержанию – например, страхует их, следует из закупки страховых услуг, а сколько получает за аренду, «Ведомостям» узнать не удалось.





Вскоре у «Роснефти» может стать больше вертолетов-иномарок: до конца года ее парк увеличится на восемь итальянских AW189 страховой стоимостью 21,5 млн евро каждый. Планы же у нефтяной компании грандиозные: три года назад она заключила рамочное соглашение с Leonardo Helicopters о покупке до 2025 г. еще 150 вертолетов AW189, но уже собранных в Подмосковье. «Роснефти» эти вертолеты нужны для работы на шельфовых проектах, следовало из соглашения. Она собиралась частично оплатить вертолеты взносом в уставный капитал «Хеливерта», получив в нем 30% акций. Правда, переговоры по проекту еще не закончены.





Перевозки вертолетами-иномарками недешево обходятся «Роснефти». Например, в одном из контрактов с «РН-Аэрокрафтом» указано, что в 2016–2017 гг. пассажиры должны налетать на вертолетах AW139 1640 часов. А обойдется это все в $235 млн. То есть час полета может стоить более чем $143 000 (более 8,5 млн руб.). Перевозка сотрудников сторонними операторами дешевле минимум на порядок. Стоимость летного часа на вертолетах сторонних авиакомпаний, которые будут летать по заказам «Роснефти», составляет от 53 808 руб. (около $900) на легких вертолетах Robinson R44 до 725 000 руб. ($12 000) на одном из самых больших вертолетов в мире – Ми-26.





Откуда такая разница? «Роснефть» объяснила, из чего складываются авиационные расходы, только один раз – в 2014 г., когда заключила годовой договор с «РН-Аэрокрафтом» на организацию перевозок вертолетами AW139. Тогда стоимость часа полета составляла $73 800. Из документов следовало, что размер летного тарифа был не таким уж и большим – $2634 в час. Еще около $675 в час обходилось обслуживание и питание шести пассажиров вертолета (именно на столько мест рассчитан салон AW139 в исполнении «5 звезд»). Остальное – тариф «за эксклюзивное обеспечение постоянной готовности вертолета к полету». Если разбираться дальше, выясняется, что сюда же включены лизинговые платежи еще одной «внучке» «Роснефти» – «Нефтепромлизингу», у которого «РН-Аэрокрафт» взял вертолеты в финансовый лизинг. За два года лизинговые платежи составят $63,5 млн.





Интересно, что в летном отряде «Россия», арендующем у «Роснефти» два AW139, перевозку первых лиц государства на таком вертолете оценивают всего в 57 734 руб. (или около $960) в час. Такой тариф приводится в конкурсной документации летного отряда на оказание услуг «по обеспечению воздушных перевозок высших должностных лиц России, иных должностных лиц и официальных делегаций».





Получая от «Роснефти» контракты на авиаперевозки, «РН-Аэрокрафт», судя по всему, сам не летает – в перечнях эксплуатантов Росавиации его нет. Для выполнения заказов он нанимает подрядчиков. В 2013–2014 гг. это была «Ютэйр»: договоры заключались по каждому вертолету отдельно и всего на несколько месяцев, следует из данных госзакупок «Роснефти». Так, в мае 2014 г. «Ютэйр» получала за час полета «5-звездочного» AW139 335 000 руб., что в 1,5 раза выше среднерыночной стоимости аренды аналогичных вертолетов в специализированных компаниях (около 180 000–200 000 руб. в час), но в 13 раз меньше, чем должен получить в 2017 г. от «Роснефти» сам «РН-Аэрокрафт».





В 2015 г. эксплуатантом судов «Роснефти» стала московская компания «Арт авиа», указано в документах страхования судов. Она была создана в 2013 г. австрийской компанией ART Aviation Flugbetriebs (здесь и далее – данные СПАРК), в свою очередь учрежденной трастовой TreuTrust. Почти сразу после создания «Арт авиа» стала организовывать для «Роснефти» чартеры на самолетах – «Ведомости» нашли такие контракты на 1,4 млрд руб. Но потом у нее сменился владелец, и она занялась и вертолетными перевозками.





В 2014 г. владельцем «Арт авиа» стал Денис Чабан, не раз пересекавшийся по бизнесу с семьей экс-президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова. Например, с 2012 г. он входит в совет директоров фирмы «Независимая нефтегазовая компания – управление», созданной Худайнатовым. Пять лет назад он был одним из директоров и в самой ННК, а в 2004 г. стал владельцем нефтеторговой компании «Триумф» вместо жены Худайнатова Марины.





Сколько «Арт авиа» получает от «РН-Аэрокрафта» за эксплуатацию вертолетов «Роснефти», не известно. Это внутренняя коммерческая информация заказчиков.





Отследить, куда и кто летает на вертолетах «Роснефти», непросто. Споттеры заметили, что AW139 «РН-Аэрокрафта» часто летают парами. Это обычная практика при передвижении особо охраняемых персон – при авиаперелетах вместе с основным бортом из соображений безопасности обязательно идет резервный, говорит бывший сотрудник Федеральной службы охраны.





У AW139 нет излюбленных маршрутов: пользователи ресурсов aviaforum.ru и radioscanner.ru писали, что видели эти машины в Санкт-Петербурге, Суздале, Плесе и Воронеже, Адлере и районе Кельского озера в Южной Осетии. В блогах споттеров adimka.livejournal.com и ale.livejournal.com есть их фотографии из Адлера.





О маршрутах итальянцев и других судов из летного отряда «Россия» известно чуть больше – из счета за апрель – май 2016 г., приложенного к документам госзакупки. Судя по документам, пара итальянских AW139 в сопровождении Ми-8 два месяца почти каждый день летала из правительственной резиденции «Горки-9», где живет Медведев, в Белый дом и обратно. А тройка Ми-8, которые предпочитает президент Владимир Путин, в основном летала в Кремль. Еще AW139 летали из «Горок-9» в Плес. Там находится усадьба «Миловка», принадлежащая некоммерческим фондам «Дар» и «Градислава», которые, по мнению Фонда борьбы с коррупцией, действуют в интересах Медведева.





Главы госкомпаний и госкорпораций вольны летать на чем хотят, государство их в этой области не ограничивает, отмечает заместитель гендиректора Transparency International Илья Шуманов. Для чиновников в российском законодательстве есть ограничения на закупки дорогостоящих автомобилей и предметов роскоши, но вертолетов и бизнес-джетов в этой системе нет. «Поэтому нет и ограничений на покупку и использование чиновниками дорогой авиатехники, и они пользуются этой юридической дырой», – говорит Шуманов.





Даже если чиновника или руководителя госкомпании возит на своем вертолете дружественная структура, это по российскому законодательству не будет считаться взяткой. «Это скорее этический конфликт или конфликт интересов, за который у нас особо не наказывают», – говорит он.





Журналист «Ведомостей» Ринат Сагдиев рассказал, что ему начали поступать угрозы из-за публикации статьи про «Роснефть». В комментариях к своему посту на Facebook он написал, что подал заявление в полицию.





В скриншотах сообщений, которые опубликовал журналист, говорится, что у него «может пропасть возможность заниматься трудовой деятельностью», так как им «озабочены серьезные люди». Сагдиеву также советуют «взять отпуск» и «застраховаться от несчастных случаев».





Угрозы поступили в связи с материал о том, что «Роснефть» оказалась одним из крупнейших владельцев люксовых вертолетов в России, планируя потратить на оплату перелетов до 10 млрд рублей в год.



