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Банда киллеров из ФСБ
21.07.2017
В Тюменской области в рамках расследования ряда убийств взяты под стражу сотрудники регионального управления ФСБ. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников, выйти на след банды чекистов-киллеров, действовавшей в течение многих лет, удалось в ходе расследования убийства таксиста Александра Чашникова. Его труп был обнаружен волонтерами 21 сентября 2015 года в 300 метрах от тюменской объездной дороги. Несколькими часами ранее те же волонтеры обнаружили угнанный Ford Focus, на котором работал Чашников. Машина стояла брошенной на Мельничной улице.

Как оказалось, преступники застрелили таксиста только ради того, чтобы использовать его машину для совершения заказного убийства.

Уже тогда, в 2015 году, многие обратили внимание на странное поведение сотрудников правоохранительных органов, которые не спешили искать пропавшего таксиста и расследовать преступление. Например, полицейские отложили поиски трупа до утра, сославшись на наступающие сумерки. В итоге важные улики (автомобиль, а потом и тело таксиста) нашли волонтеры.
Начальник регионального управления МВД генерал Юрий Алтынов, очевидно находясь под давлением общественного мнения, взял расследование уголовного дела под личный контроль и поручил создать специальную опергруппу. Не исключено, что эта группа и приняла участие в разработке и задержании "банды ФСБ".

Полицейским удалось установить заказчика убийства, в исполнении которого был использован Ford Чашникова. После задержания подозреваемый сознался в том, что по рекомендации знакомого обратился за помощью к "профессионалу", который не раз выполнял "ликвидации" по заказу. Заказчик общался с киллером по телефону (возможно, в мессенджере) и сохранил его номер. "Так у полиции появилась первая серьезная зацепка", - утверждает один из источников Znak.com.
По полученному номеру следователь связался с предполагаемым наемным убийцей и договорился с ним о встрече. Пришедший на нее мужчина, который оказался сотрудником спецслужб, был задержан опергруппой.

"Не понимаю, почему при задержании он не сказал, что служит в ФСБ и сам под прикрытием расследует это же дело, - недоумевает собеседник Znak.com. - Но факт остается фактом: задержанный вскоре признался в убийствах, а затем назвал и имена своих подельников, которые вскоре были схвачены. Возможно, кстати, что при допросе к нему применяли "спецметоды", тюменская полиция этим не гнушается".

По другим данным, к арестам чекистов привела банальная ссора двух дачников, у одного из которых был родственник в ФСБ. Тот, чтобы припугнуть по просьбе близкого человека дачника, ночью вместе с сообщниками расстрелял стекла в его домике. Вызванные полицейские нашли выпущенные пули, а по ним вышли на одного из подозреваемых.

По предварительной информации, в состав банды входили четыре человека. Некоторые источники всех их называют сотрудниками ФСБ, другие говорят, что чекистами в званиях капитана и майора были только двое. А их сообщниками стали полицейский и мастер рукопашного боя в одной из силовых структур.

По данным Znak.com, один из арестованных киллеров на прошлой неделе был найден мертвым в тюменском СИЗО. У погибшего были перерезаны горло и вены.

"Предполагаемое число убийств, за которые могут нести ответственность задержанные, - от шести до не укладывающихся в голове 53. Мотивы также называются разные - от ксенофобских до меркантильных", - пишет Znak.com. Жертвами киллеров становились таксисты, бизнесмены и подпольные банкиры ("черные обнальщики").

По одной из версий, банда действовала из неонацистских побуждений, убивая только "нерусских". В доказательство этой сомнительной пока версии приводится только то, что одного из пропавших в Тюмени таксистов звали Закиржон Холмуродов.
Все участники банды служили в горячих точках и участвовали в боевых действиях. Это позволило им успешно проходить ежегодную проверку службы собственной безопасности, в том числе с использованием полиграфа.

"Прибор действительно показывал эмоциональные всплески у подозреваемых на вопросах, связанных с насилием. Но эксперты предполагали, что эти пиковые показания прибора связаны с прошлым бойцов, и не придавали им особого значения, - объясняет собеседник Znak.com. - Плюс, конечно, им помогала замечательная выдержка. Все это позволило задержанным долгие годы заниматься своими делами, не вызывая подозрений даже у их жен, которые потом давали показания следствию и говорили, что ничего не замечали подозрительного в поведении своих супругов".

По данным прессы, скандал вокруг тюменского УФСБ может привести к отставке главы этого органа Вадима Пятилетова, а также его первого заместителя. Также увольнение грозит начальнику службы безопасности, начальнику отдела кадров управления и командиру батальона, в котором служили арестованные.

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