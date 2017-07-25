«Секретная тюрьма» ФСБ; правда или вымысел адвокатов

Под контролем ФСБ находится секретный объект, на котором под пытками добиваются признательных показаний от подозреваемых в терроризме, утверждает российское издание Republic. Адвокаты обратились в прокуратуру с требованием проверить данные о пытках. В ФСБ комментировать публикацию не стали.



В расследовании журналиста Ильи Рождественского говорится о шести заключенных, которые в разное время содержались в "секретной тюрьме" в Подмосковье: пять из них направляли жалобы в Европейский суд по правам человека или российские правоохранительные органы.



Среди тех, из кого, согласно материалам расследования, выбивали показания на секретном объекте, - обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга братья Аброр и Акрам Азизов, осужденные за попытку подрыва "Сапсана" Ислам Хамжуев и Мансур Эдильбиев, а также Юсуп Темерханов, признанный виновным в убийстве полковника Юрия Буданова.



По словам пострадавших, после задержания им на голову надевали мешок или шапку, на руки - наручники, какое-то время везли на машине до места содержания, а затем спускали в подвал, где пытали, добиваясь признательных показаний.

Адвокаты Дмитрий и Ольга Динзе, представляющие интересы фигурантов дела о взрыве в петербургском метро, обратились в генпрокуратуру с требованием проверить данные о пытках на секретном объекте, в котором предположительно содержались их подзащитные.





Теракт в петербургском метро 3 апреля 2017 года унес жизни 16 человек. По версии следствия, незадолго до взрыва смертник звонил Аброру Азимову, которого ФСБ считает одним из организаторов преступления. Его брата Акрама правоохранительные органы также считают причастным - по их данным, он получал деньги от "международной террористической организации".

Аброр Азимов был официально задержан 17 апреля.



Как утверждают в своем обращении адвокаты (документ есть в распоряжении Русской службы Би-би-си), предшествующие официальному задержанию две недели - с 4 по 17 апреля - обвиняемый содержался в "секретной тюрьме" ФСБ. Там же, по словам защитников, с 15 по 19 апреля удерживали второго фигуранта дела - Акрама Азимова.





Согласно приведенным в документе показаниям Аброра Азимова, после того как он попал в камеру, "неустановленные сотрудники специальных служб" приковали его к железной трубе и стали бить по голове, в область живота и почек.

"Сняли обувь, носки и привязали к левой ноге провод, а к пальцу правой ноги прицепили прищепку и начали бить током, задавая вопросы по следующей схеме: задавался вопрос про события, в случае, если правдивый ответ не устраивал - опять начинали бить током", - приводят слова обвиняемого адвокаты.



Его брата Акрама Азимова тоже пытали электричеством, надевали на голову пакет и перекрывали доступ воздуха, а также угрожали изнасилованием, говорится в обращении.





Информацию о "секретной тюрьме" подтверждают два источника издания, знакомые с расследованием дел о терроризме. По словам одного из них, объектом пользуются только сотрудники ФСБ. Содержатся в "тюрьме" в основном уроженцы Средней Азии, сказал собеседник Republic.



Издание подчеркивает, что о непосредственной причастности действующих сотрудников ФСБ к пыткам говорить нельзя: по словам фигурантов дел о терроризме, некоторые из пытавших в разговоре с ними говорили о том, что вышли в отставку.

Сравнив время, в течение которого фигурантов дела о терроризме везли до места содержания, Republic предполагает, что "секретная тюрьма" может находиться на юго-западе Москвы.