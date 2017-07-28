В петербургском метро грядет коллапс

В апреле этого года, спустя два дня после теракта в петербургском метро, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому пассажиров в подземке необходимо в обязательном порядке досматривать — как это уже делается на вокзалах и в аэропортах. По нормативам, если при проходе пассажира сработал металлодетектор, человек должен быть досмотрен. Пассажиры с ручной кладью — в пункте досмотра с рентгеновским аппаратом. Без клади — вручную.



Понятно, что сама идея тотального досмотра продиктована заботой о безопасности граждан — к сожалению, теракты в России не редкость. Проблема в том, что составители правительственного документа, судя по всему, давно не ездили в подземке в час пик.





Там даже один замешкавшийся пенсионер с тележкой — и тот быстро создает затор, а уж досмотр личных вещей каждого «зазвеневшего» ключами или еще чем-то металлическим превращает этот затор в дикую давку в вестибюлях и на входе в метро.





Что, собственно, и происходит в эти дни на питерских станциях, попавших под эксперимент. Хотя специально были выбраны самые малопроходимые из них. И, кстати, в этой давке потенциальному террористу, для которого главная цель — как можно больше человеческих жертв, уж точно есть где развернуться, даже не спускаясь в подземку и не попадая под прицел видеокамер.





Начальник метрополитена Санкт-Петербургаобъяснил: «Мы приняли к исполнению то, что есть. И приняли под большим давлением Ространснадзора и прокуратуры. Я глубоко сомневаюсь, что комитет транспорта (Санкт-Петербурга. — «Газета.Ru») скажет нам не исполнять закон. Но видеть и знать обстоятельства он должен. Я прямо скажу: на станциях, где пассажиропоток будет в час пик не три тысячи, а семь, восемь или десять, пройдет только 10% пассажиров».





Вообще, конечно, любопытный эксперимент затеял питерский начальник метро, уставший от бесконечных штрафов Ространснадзора. Интересно представить, что будет, если каждый руководитель больницы, школы, ресторана, оздоровительного лагеря, фабрики и т.д. в порядке эксперимента попробует выполнить все постановления-предписания-регламенты, которые родила отечественная бюрократия за последние годы.





Что произойдет в России? Жизнь сразу остановится? Или есть варианты?





Депутаты петербургского Законодательного собрания и Государственной думы обратились к властям с просьбой отменить или скорректировать новый формат досмотра граждан при входе в метрополитен Северной столицы.





Одно из обращений направил губернатору Петербурга Георгию Полтавченко эсер Олег Нилов. Как сообщили в аппарате политика 27 июля, законодатель попытался воспользоваться метро на станции «Крестовский остров», однако прождал 30 минут для того, чтобы попасть в вестибюль. «Во многом это связано с тем, что всех пассажиров без сумок просят пройти только лишь через одну рамку металлодетектора, хотя их на станции пять штук. На мой вопрос о том, почему не задействовать все рамки, сотрудница метрополитена ответила, что такое указание дано вышестоящим начальством», – написал Нилов в запросе к петербургскому градоначальнику. Он также заметил, что пассажиров с крупногабаритным багажом досматривают через единственный на станции рентгеновский сканер. При этом ситуация могла бы развиваться по-другому, если бы горожан заранее оповестили о проведении эксперимента с ужесточением правил досмотра.





«В совокупности все эти меры приводят к тому, что даже на такой незагруженной станции, как «Крестовский остров», возникает коллапс. За час в метро смогли пройти не более 400 человек. С учетом проведения футбольных матчей и других массовых мероприятий на находящемся поблизости стадионе в будущем можно ожидать того, что станция попросту перестанет функционировать», – резюмировал депутат.





Еще одно обращение направил к премьер-министру Дмитрию Медведеву депутат ЗакСа яблочник Борис Вишневский. В письме парламентарий сослался на интервью «Фонтанке» начальника петербургской подземки Владимира Гарюгина, в котором он признается, что после введения тотального досмотра на всех станциях в часы пик в метро сможет пройти только 10 процентов пассажиров. «Сказанное означает, что в ближайшее время жители Петербурга, пользующиеся услугами метрополитена, столкнутся с огромными трудностями. Федеральный закон, конечно, дает правительству установить требования к транспортной безопасности и антитеррористической защищенности, но он не обязывает правительство делать эти требования абсурдными», – отметил Вишневский в письме к Медведеву. По его мнению, безопасность на транспорте важна, однако меры должны быть разумными и не превращаться в издевательство над пассажирами.





«В связи с изложенным прошу Вас в срочном порядке рассмотреть вопрос о внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 05.04.2017 № 410 в целях обеспечения прав пассажиров и отмены заведомо невыполнимых требований», – попросил премьера депутат.





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