Путин запретил анонимайзеры

Президент Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Документ опубликован на портале правовой информации.





Поправки запрещают доступ к технологиям обхода блокировки сайтов (анонимайзерам) и VPN-сервисам, которые помогают обходить заблокированные на территории России сайты. Роскомнадзор отныне сможет блокировать сайты, где размещена информация об обходе блокировок. Закон предписывает операторам поисковых систем блокировать ссылки на информационные ресурсы, включенные в перечень ведомства.





Закон вступает в силу со дня официального опубликования, уточняется в документе.





Как сообщали источники в Госдуме, ускорить принятие законопроекта просил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников.





Ранее сообщалось, что 21 июля Госдума в третьем чтении приняла закон об анонимайзерах. Закон одобрили 373 депутата, два проголосовали против и два воздержались. В знак протеста против ограничений в интернете в Москве 23 июля прошел согласованный марш «За свободный интернет».





Активисты выступили против «закона о мессенджерах», запрета анонимайзеров и VPN, «закона Яровой» и цензуры в Сети. Кроме того, участники акции потребовали реабилитации фигурантов уголовных дел за репосты и лайки в социальных сетях и призвали к отставке главы Роскомнадзора Александра Жарова.





1 июля, Путин подписал ряд законов, один из них касался блокировки «зеркал» пиратских сайтов, он вступает в силу с 1 октября 2017 года. Текст документа был принят в третьем чтении Госдумой 23 июня и одобрен Совфедом 28 июня.





Закон определяет понятие «копия заблокированного сайта»: это сайт, «сходный до степени смешения» с сайтом в интернете, доступ к которому был ограничен по решению Мосгорсуда из-за неоднократного и незаконного размещения информации, содержащей объекты авторских или смежных прав. Размещение копии заблокированного сайта не допускается. Поисковые системы с момента вступления закона в силу будут обязаны удалять из результатов поиска ссылки на пиратские сайты.



