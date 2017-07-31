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Путин запретил анонимайзеры
31.07.2017
Президент Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Документ опубликован на портале правовой информации.
Поправки запрещают доступ к технологиям обхода блокировки сайтов (анонимайзерам) и VPN-сервисам, которые помогают обходить заблокированные на территории России сайты. Роскомнадзор отныне сможет блокировать сайты, где размещена информация об обходе блокировок. Закон предписывает операторам поисковых систем блокировать ссылки на информационные ресурсы, включенные в перечень ведомства.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования, уточняется в документе.
Как сообщали источники в Госдуме, ускорить принятие законопроекта просил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников.
Ранее сообщалось, что 21 июля Госдума в третьем чтении приняла закон об анонимайзерах. Закон одобрили 373 депутата, два проголосовали против и два воздержались. В знак протеста против ограничений в интернете в Москве 23 июля прошел согласованный марш «За свободный интернет».
Активисты выступили против «закона о мессенджерах», запрета анонимайзеров и VPN, «закона Яровой» и цензуры в Сети. Кроме того, участники акции потребовали реабилитации фигурантов уголовных дел за репосты и лайки в социальных сетях и призвали к отставке главы Роскомнадзора Александра Жарова.
1 июля, Путин подписал ряд законов, один из них касался блокировки «зеркал» пиратских сайтов, он вступает в силу с 1 октября 2017 года. Текст документа был принят в третьем чтении Госдумой 23 июня и одобрен Совфедом 28 июня.
Закон определяет понятие «копия заблокированного сайта»: это сайт, «сходный до степени смешения» с сайтом в интернете, доступ к которому был ограничен по решению Мосгорсуда из-за неоднократного и незаконного размещения информации, содержащей объекты авторских или смежных прав. Размещение копии заблокированного сайта не допускается. Поисковые системы с момента вступления закона в силу будут обязаны удалять из результатов поиска ссылки на пиратские сайты.
3 июля стало известно о приказе Роскомнадзора, МВД, Роспотребнадзора и ФНС, который предоставил Федеральной налоговой службе право блокировать не только сайты интернет-казино и лотерей, но и сайты, которые с помощью программного обеспечения позволяют получить доступ к запрещенным игровым ресурсам. Из документа следует, что налоговая служба может блокировать анонимайзеры и сайты VPN-сервисов, если с их помощью можно получить доступ к сайтам нелегальных в России интернет-казино и лотерей. ФНС получила новые полномочия еще до принятия закона о блокировке анонимайзеров и VPN-сервисов.
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