Начался суд над экс-министром Улюкаевым

В Замоскворецком суде Москвы начался процесс по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, сообщает «РИА Новости».





Сегодня проходят предварительные слушания, дело ведет судья Лариса Семенова. Заседание проходит в закрытом режиме, без прессы.





Улюкаева обвиняют в получении $2 млн за покровительство сделки по покупке «Роснефтью» компании «Башнефть». По версии следствия, взятку экс-министр требовал за выдачу Минэкономразвития заключения, которое позволило «Роснефти» приватизировать «Башнефть».





Министра арестовали 15 ноября 2016 года в офисе «Роснефти». Как сообщила тогда представитель СКР Светлана Петренко, он был задержан с поличным. 1 февраля агентство Reuters сообщило, что Игорь Сечин лично пригласил Улюкаева на встречу, во время которой тот и был задержан.





до своего ареста Улюкаев находился в разработке правоохранительных органов не менее года. Оперативным сопровождением занималась Федеральная служба безопасности, а курировал операцию начальник управления собственной безопасности ФСБ Олег Феоктистов, который в сентябре 2016 года перешел на должность вице-президента «Роснефти». На следующий день после задержания президент России Владимир Путин отправил министра экономического развития в отставку в связи с утратой доверия.





Уголовное дело в отношении экс-министра возбудили по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере), максимальное наказание по этому обвинению — до 15 лет лишения свободы.





В начале июля следователь по делу Улюкаева говорил, что экс-министр и его адвокат уже ознакомились с материалами дела.