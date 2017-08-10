Вибрация поля "Зенит-Арены" и аберрация сознания вице-губернатора Албина

Мир стоит на грани всеобщего психического помешательства. Одна из причин – возросший поток информации, который вынужден "переваривать" современный человек.



По данным ВОЗ, в мире к 2020 году психические расстройства войдут в первую пятерку заболеваний, ведущих к потере трудоспособности.



Согласно исследованиями, психическое или невротическое (депрессивное) расстройство наблюдается у каждого третьего россиянина, до 40% населения имеют признаки какого-либо нарушения психической деятельности.



Проблема душевного здоровья населения столь значима, что в 2015 году ей Проблема душевного здоровья населения столь значима, что в 2015 году ей были посвящены слушания, прошедшие в Общественной палате.



Выводы неутешительны: российская нация психически не здорова, социальные потрясения в обществе вызывают необратимые повреждения мозга. Психическое здоровье россиян начало значительно ухудшаться, причем весьма стремительными темпами. С каждым днем все меньше психиатров и психологов дают положительный прогноз относительно того, что в перспективе население в принципе сможет излечиться.



Страшный диагноз. Но, читая сводки новостей, особенно в рубрике "Происшествия и криминал", начинаешь в него верить.

А начинается все безобидно просто – с банального вранья и обмана. Когда человеку говорят, что то, что вчера было "белым", сегодня – "серое", его мозг сначала сопротивляется. Потом он уже привыкает, и, когда ему говорят, что это уже "черное", он верит. Но платит за такую веру депрессией, которая и является одной из форм психического расстройства. А если депрессия длится полгода и больше, в головном мозгу происходят неотвратимые мутации.



В социальном плане подобные явления ведут к аберрации общественного сознания – общество меняет норму: то, что вчера казалось абсурдом и нонсенсом, сегодня – приемлемо.



А ведет к этому, как уже сказано выше, обыкновенное вранье, особенно, когда оно звучит из уст людей, которые по своему статусу должны служить на благо людей.



Таких примеров можно найти множество, но наиболее показательна в этом плане хрестоматийная история возведения "Зенит-Арены".



Казалось бы, столько уже об этом написано, ан нет, появляются новые высказывания, от которых человек с нормальной психикой подпрыгивает на месте.



Начнем с самых свежих событий.



На стадионе опять протекла кровля – 6 августа во время матча "Зенит" - "Спартак". Но в этот раз, в отличие от предыдущих протечек, На стадионе опять протекла кровля – 6 августа во время матча "Зенит" - "Спартак". Но в этот раз, в отличие от предыдущих протечек, желающих прокомментировать это событие не нашлось – все уже привыкли. Это норма!



Единственный, не адаптировавшийся еще к российским реалиям, - Роберто Манчини, тренер "Зенита", который на пресс-конференции после матча против "Спартака" отметил недостатки стадиона. Он заявил, Единственный, не адаптировавшийся еще к российским реалиям, - Роберто Манчини, тренер "Зенита", который на пресс-конференции после матча против "Спартака" отметил недостатки стадиона. Он заявил, что ситуация, когда на стадионе протекает крыша, не должна повториться



А главное действующее лицо – организатор всех побед – вице-губернатор Игорь Албин – молчит. А что ему остается делать? Ведь он еще в мае отрапортовал: А главное действующее лицо – организатор всех побед – вице-губернатор Игорь Албин – молчит. А что ему остается делать? Ведь он еще в мае отрапортовал: "больше нет протечек на всех 78 тысячах квадратных метрах раздвижной и стационарной кровли".



Албин вообще последнее время пытается дистанцироваться от стадиона и переключиться на решение других мегаважных задач вроде выпуска тюленей в Финский залив. Но не получается – текучка заела. Оказывается, пока он ночевал на стадионе и проводил "летучки" для журналистов, все остальные направления работы, за которые он отвечает в правительстве Санкт-Петербурга, провалены.







А кто курирует Комитет по строительству? Вице-губернатор Игорь Албин. Дела настолько серьезны, что не выдержал даже губернатор города. Георгий Полтавченко на заседании городского правительства назвал "жульем" подрядчиков городского Комитета по строительству и пообещал устроить "зачистку" в этом ведомстве за низкие темпы освоения бюджетных средств. "Заканчивайте зачистку, иначе по итогам года я начну зачистку в вашем комитете", - заявил губернатор. Каждый третий объект, который строят подрядчики комитета, имеет проблемы с вводом в срок. Из 54 объектов, которые в рамках адресно-инвестиционной программы строятся за счет бюджета подрядчиками комитета по строительству, 19 объектов относятся к проблемным. В основном это социальные объекты, детские сады и школы. Так, из шести школ, ввод которых планируется в этом году, пять имеют проблемы со сдачей в срок.А кто курирует Комитет по строительству? Вице-губернатор Игорь Албин.



В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) прошла коллегия, на которой подвели итоги работы в I полугодии 2017 г.. На 1 июля исполнение бюджета КРТИ составило всего 27,1% или 16,2 млрд руб. Но замглавы ведомства Вадим Власов оценил такие показатели как "существенные и достаточные", связав динамику исполнения бюджета с сезонностью работ. Куратор КРТИ – все тот же Албин.



Программа развития застроенных территорий в Санкт-Петербурге, начавшаяся в 2008 г. и призванная избавить город от ветхих "хрущевок", Программа развития застроенных территорий в Санкт-Петербурге, начавшаяся в 2008 г. и призванная избавить город от ветхих "хрущевок", за 10 лет реализована менее чем на 1% . Всего организации должны были возвести 8,4 млн кв. м жилья, передать Петербургу 1,1 млн кв. м жилья. По состоянию на июль Петербургу передано менее 7,4 тыс. кв. м жилья. Это 0,73% от общей программы реновации. Программу ведет Комитет по строительству (куратор – Албин).



Продолжаются акции протеста обманутых дольщиков. Встречаясь с дольщиками ГК "Город", вице-губернатор Игорь Албин обещал: Продолжаются акции протеста обманутых дольщиков. Встречаясь с дольщиками ГК "Город", вице-губернатор Игорь Албин обещал: "Стадион я закончил, теперь дольщиками буду заниматься каждый день". 15 июня Госстройнадзор Петербурга подписал документы о вводе в эксплуатацию корпусов 6А и 7А ЖК "Ленинский парк" ГК "Город". Сдать их обещали еще в конце марта, ключи начали вручать в июне. Однако дольщики продолжают акции протеста, дома не готовы: не во всех оконных проемах стоят рамы, в некоторых местах отваливается отделка, в домах все еще нет воды и электричества, в многоэтажках не работают лифты.



И так – по всем направлениям, которые входят в сферу ответственности Албина.



Сделав для себя выводы после "сдачи" стадиона, Албин уже не горит желанием переселяться на все объекты для исправления ситуации. Да это и нереально – уж больно их много.



Он избрал новую тактику – "Барин из Парижу". Албин теперь выступает в роли проверяющего высокого ранга, которого опять "подставили" его подчиненные (а, по сути, сам подставляет своих подчиненных).



Так, Так, Албин проинспектировал дома на Дальневосточном проспекте, предназначенные для бюджетников и городских очередников. Новоселы жалуются на недоделки, проблемы с электроснабжением, протечки, неработающие лифты, постоянные перебои с горячей водой, напряженную ситуацию с местами в детские сады и школы. Как же это все приняли в эксплуатацию? А разрешение на ввод домов в эксплуатацию Служба госстройнадзора выдала еще в декабре 2016 г. А кому подчиняется эта Служба? Албину, который теперь "потребовал запустить лифты до конца августа", "включить в адресную инвестпрограмму-2018 заявку на проектирование двух дополнительных детских садов и одной школы в квартале на Дальневосточном проспекте". А не тот ли это вице-губернатор, по инициативе которого год назад сняли деньги с "социалки" для заключения контрактов с Метростроем? Тогда Албин назвал это "технической операцией" .





Против этого выступила Ольга Казанская - ответственный за "социалку" вице-губернатор Петербурга, и была вынуждена уволиться из-за этого беспредела.



И в то же время, несмотря на завал практически по всем курируемым направления, Албин "в обход своего коллеги Николая Бондаренко, курирующего комитет по благоустройству,

И в то же время, несмотря на завал практически по всем курируемым направления, Албин "в обход своего коллеги Николая Бондаренко, курирующего комитет по благоустройству, неожиданно заинтересовался вопросом утилизации мусора". А этот интерес становится понятен после прочтения информации о том, что объем городского рынка вывоза мусора оценивается в 13 млрд руб. в год. Албин поднял этот вопрос сразу на федеральном уровне – в обход коллег по Смольному направил письмо на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Вице-губернатор сетует, что после закрытия последнего крупного полигона Новоселки в Петербурге увеличилось число нелегальных свалок, которых насчитывается на сегодня аж 172. В связи с этим господин Албин призвал Совет Федерации и его главу организовать полигон для вывоза мусора, пока не построены заводы по его переработке.





Вернемся к многострадальному стадиону.



Все понимают, что стадион не достроен и не сдан в полном объеме.



Клуб "Зенит" до сих пор стадион не принял. 2 августа состоялась рабочая встреча президента ФК "Зенит" Сергея Фурсенко и вице-губернатора Игоря Албина по поводу дальнейшей эксплуатации стадиона "Санкт-Петербург" на Крестовском острове. Информации о деталях переговоров нет, но о них можно судить по тому, что попало в СМИ. Клуб "Зенит" до сих пор стадион не принял. 2 августа состоялась рабочая встреча президента ФК "Зенит" Сергея Фурсенко и вице-губернатора Игоря Албина по поводу дальнейшей эксплуатации стадиона "Санкт-Петербург" на Крестовском острове. Информации о деталях переговоров нет, но о них можно судить по тому, что попало в СМИ. С. Фурсенко заявил , что город и клуб должны вместе исправлять ошибки, совершенные за 12 лет строительства арены.



Позднее появилась информация , что стадион на Крестовском передадут в собственность клуба до конца года - передача стадиона состоится после того, как подрядчики устранят неполадки с крышей и обустроят внутренние помещения арены. "Представители "Метростроя" в ближайшее время займутся протечками раздвижной крыши. Из-за ремонтных работ клуб может провести несколько матчей на стадионе "Петровский".



О реальном состоянии стадиона можно судить

Что же получается? Первые матчи на новом стадионе "Зенит" провел весной этого года. Тогда оказалось, что поле было уложено с ошибками и за зиму пришло в полную негодность. "Зенит" сыграл на стадионе дважды, после чего перебрался обратно на "Петровский". После этого вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, что поле арены можно было бы привести в порядок, если бы была возможность выдвинуть его за пределы стадиона, как это и было предусмотрено проектом. В этом случае газон попал бы под солнечное освещение, и его можно было бы восстановить. Однако на плите, предназначенной для выката поля, был построен временный медиагородок для Кубка конфедераций, поэтому выдвинуть поле не удалось. Городок останется на месте до чемпионата мира, поэтому использовать выкатное поле на арене пока невозможно.

Перед Кубком конфедераций на "Зенит Арене" уложили рулонный газон, однако сразу было объявлено, что это поле придется менять раз в несколько месяцев. О реальном состоянии стадиона можно судить по высказываниям того же Сергея Фурсенко, сообщившего об очередной замене поля на "Зенит Арене". "Мы специально строили такой стадион. Мы выбирали проект. Есть такой стадион "Альянц Арена" (в Германии), игроки всегда с удовольствием играют на нем. Четыре раза в году они меняют "поляну". Поэтому в этом нет ничего страшного. Есть дополнительные затраты, но, я думаю, мы тоже справимся с этой задачей", — сказал Фурсенко журналистам.Что же получается? Первые матчи на новом стадионе "Зенит" провел весной этого года. Тогда оказалось, что поле было уложено с ошибками и за зиму пришло в полную негодность. "Зенит" сыграл на стадионе дважды, после чего перебрался обратно на "Петровский". После этого вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, что поле арены можно было бы привести в порядок, если бы была возможность выдвинуть его за пределы стадиона, как это и было предусмотрено проектом. В этом случае газон попал бы под солнечное освещение, и его можно было бы восстановить. Однако на плите, предназначенной для выката поля, был построен временный медиагородок для Кубка конфедераций, поэтому выдвинуть поле не удалось. Городок останется на месте до чемпионата мира, поэтому использовать выкатное поле на арене пока невозможно.Перед Кубком конфедераций на "Зенит Арене" уложили рулонный газон, однако сразу было объявлено, что это поле придется менять раз в несколько месяцев.



Теперь нас убеждают, что регулярная смена газона – это норма, так и должно быть, это таки выгодно, чуть ли не так и задумывалось изначально.



Выкатное поле де-факто оказалось стационарным. Выкатывать его нельзя из-за медиагородка. А раньше, что – никто не предполагал, что медиагородок будет мешать выкатыванию поля? Да нет, все знали, что поле и так никто выкатывать не будет – оно выставлено на домкратах, чтобы избавиться от вибрации.



Ну, хорошо, выкатное поле не выкатывается. Но раздвижная крыша – раздвигается? Ну, хорошо, выкатное поле не выкатывается. Но раздвижная крыша – раздвигается? Тоже нет. Во время последнего матча "закрыть крышу при полных трибунах оперативно не позволила техника безопасности" . А, по информации источников, проблема в том, что до сих пор не отлажена система управления раздвижной крышей.



Что же мы имеем в сухом остатке?



"Зенит-арену" строят с 2007 г., ее стоимость "Зенит-арену" строят с 2007 г., ее стоимость по официальным данным выросла с 6,7 млрд руб. до 42 млрд руб., по оценкам Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального – до 48,2 млрд руб., по подсчетам Transparency International – до 50 млрд руб.



По проекту, стадион – уникален своим выкатным полем и раздвижной крышей.



Но на сегодня, поле – не выкатывается, да это и не нужно, как нас убеждают, ведь проще менять газон, чем катать его туда-сюда. Крыша – тоже, в принципе раздвижная, но не всегда, и лучше ее не трогать.



Возникает закономерный вопрос: проект есть, средства потрачены, результат не достигнут. Кто за это ответит?

Второй вопрос – когда завершат строительство стадиона и введут его в эксплуатацию?



Третий вопрос – а кто будет это все оплачивать?



Когда Албин снимал деньги с социалки, он заявлял, что они Когда Албин снимал деньги с социалки, он заявлял, что они "будут возмещены в судебном порядке путем взыскания с предыдущего генподрядчика – Трансстроя". Но суды пока не спешат брать на себя ответственность.



Единственное решение пока принято именно в пользу Трансстроя. Компания не нарушала условий контракта, говорится в постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Таким образом, контракт с Трансстроем на строительство стадиона Единственное решение пока принято именно в пользу Трансстроя. Компания не нарушала условий контракта, говорится в постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Таким образом, контракт с Трансстроем на строительство стадиона был расторгнут без законных оснований.



Албин ищет другие варианты получения средств. Так, Албин ищет другие варианты получения средств. Так, Фонд президентских грантов отказал ассоциации "Открытое пространство" в заявке на 1,9 млрд руб., потраченных на строительство Яхтенного моста

Простите, но кто тогда хотел заполучить 1,9 млрд руб.? И на какие цели? . 5 компаний-подрядчиков, зависящих от заказов города, были вынуждены в "добровольно-принудительном" порядке "скинуться" на этот проект и в 2016-2017 гг. на собственные средства построили Яхтенный мост. Интересно другое - в аппарате вице-губернатора Игоря Албина сообщили, что для них появление гранта стало откровением, а сам мост был подарком городу без какой-либо компенсации. Вице-губернатор на звонки журналистов не ответил. Соучредители "Открытого пространства" тоже оказались не в курсе ситуации.Простите, но кто тогда хотел заполучить 1,9 млрд руб.? И на какие цели?



Положение Албина, видимо, настолько неустойчиво, что Положение Албина, видимо, настолько неустойчиво, что на его защиту встал Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий (). По его словам, спортивную арену в Северной столице удалось достроить только с Божьей помощью. "Потому что я был свидетелем того, как строили стадион в Санкт-Петербурге. Подрядчики приходят, что-то делают, у них все разваливается – уходят. А время-то идет. В итоге до того дотянули, что пришлось даже молебны служить на стадионе, призывать на помощь небесные силы! И с Божьей помощью это строительство все-таки завершили", – заявил митрополит журналистам.



Ну, во-первых, не завершили, и об этом знают все. А во-вторых, Ну, во-первых, не завершили, и об этом знают все. А во-вторых, заявление владыки чудесным образом совпало со скандалом с передачей правительством Петербурга РПЦ участка в Комарово под летнюю резиденцию митрополита Варсонофия.



Вопросы по многострадальному стадиону можно задавать бесконечно, но вряд ли есть шанс получить на них ответы в ближайшее время…



На кону стоит престиж страны, и это не высокие слова.



Для того чтобы у России, в дополнение к санкциям, не отобрали Чемпионат мира по футболу, все объекты должны быть готовы и введены в строй по самим строгим стандартам. И один из самых значимых среди этих объектов – стадион на Крестовском острове.



Времени остается все меньше. Надежд на справедливое и честное решение проблем стадиона – тоже.

Все понимают, что очень скоро объявят "режим тишины" – будет подразумеваться, что все построено с соблюдением всех правил и никаких противных вопросов на эту тему задавать не надо.



Похоже, подготовка к этому уже началась. Похоже, подготовка к этому уже началась. Вице-премьер Виталий Мутко выступил с заявлением: не нужно давать иностранным СМИ поводов критиковать ЧМ-2018.



Скорее всего, нас ожидает развязка в стиле Григория Горина ("Тот самый Мюнхаузен").





- Но я не был на Луне.



- Как это не был, когда уже есть решение, что был, - с укором произнес бургомистр. - Мы все свидетели.



- Это неправда! - закричал что есть силы Мюнхгаузен. - Неправда-а-а!"





Так что "решение" примут. А вопросы останутся…



А нам остается готовиться к ухудшению психического здоровья населения страны.



Для тех же, кто не опасается за состояние своего психического здоровья, рекомендуем почитать Для тех же, кто не опасается за состояние своего психического здоровья, рекомендуем почитать интервью Игоря Албина. В преддверии профессионального праздника – Дня строителя (он же у нас – строитель!) – Албин убедительно рассказывает, что "Скорость строительства объектов – это качество управления" и дает рекомендации, как завершить в срок строительство калининградской "Арены Балтика".